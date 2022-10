Barcelone regardera le sort de la Ligue des champions dans le vestiaire

L’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré que l’équipe se réunirait pour regarder l’Inter Milan affronter Viktoria Plzen dans le vestiaire du Camp Nou avec le “petit espoir” de voir leur campagne en Ligue des champions relancée.

Le Barça accueille le Bayern Munich mercredi mais aura déjà été condamné à une deuxième saison consécutive en huitièmes de finale de la Ligue Europa si l’Inter battait Plzen en début de match du Groupe C.

Cependant, si l’équipe tchèque, qui a perdu ses quatre matches de groupe jusqu’à présent, produit un match nul ou gagne à San Siro, le Barça se verra remettre une bouée de sauvetage en Ligue des champions.

“Plus que de croire aux miracles, nous entretenons un petit espoir que quelque chose puisse arriver”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse mardi.

“Écoutez, c’est compliqué. Nous sommes dans une situation inconfortable où nous ne dépendons plus de nous-mêmes, mais il ne faut jamais perdre espoir.

“Nous nous retrouverons au Camp Nou deux heures avant le match contre le Bayern et nous suivrons le match de l’Inter. Nous le regarderons tous ensemble dans le vestiaire avant de jouer.”

Si l’Inter perd des points et que le Barça bat ensuite le Bayern, qui a déjà réservé sa place en huitièmes de finale, la deuxième place de qualification du groupe serait décidée le dernier jour du match lorsque l’Inter se rendra à Munich et que le Barça se rendra à Plzen.

Cependant, même s’il n’atteint pas ce point, Xavi a déclaré qu’il était toujours important pour une équipe du Barça en amélioration de montrer qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleurs d’Europe contre le Bayern, qui a gagné 2-0 lorsque les équipes se sont rencontrées à l’Allianz Arena en septembre.

Après de nouveaux revers contre l’Inter et le Real Madrid ces dernières semaines, le Barça a répondu par des victoires retentissantes contre Villarreal et l’Athletic Club en Liga.

Barcelone sera éliminé de la Ligue des champions si l’Inter Milan bat le Viktoria Plzen mercredi. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

“Le Bayern est une équipe intense, physique et bien entraînée, l’une des meilleures au monde, et c’est un match important pour nous, peu importe ce qui se passe à Milan”, a ajouté Xavi.

“Nous voulons gagner ce match et montrer que nous pouvons rivaliser à ce niveau. Lorsque nous avons perdu à Munich, nous avons bien joué mais nous n’étions pas cliniques et le résultat était mauvais. Cette fois, nous voulons la performance et le résultat.”

Si le Barça est éliminé en Ligue Europa, Xavi a déclaré qu’il “concourrait comme des lions” pour la gagner après la déception d’avoir été éliminé en quart de finale par l’Eintracht Francfort la saison dernière.

Le Barça sera sans Sergi Roberto contre le Bayern après s’être disloqué l’épaule ce week-end. Xavi a déclaré qu’Hector Bellerin était susceptible de prendre sa place, permettant à Jules Kounde de continuer au poste de défenseur central aux côtés d’Eric Garcia.

Garcia est l’un des joueurs qui a subi le plus de critiques ces dernières semaines lorsque les résultats ont chuté, mais l’ancien défenseur de Manchester City insiste sur le fait qu’il est capable de s’élever au-dessus.

“Évidemment, j’ai donné le penalty contre Madrid et contre l’Inter, j’aurais pu être meilleur”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

“J’ai 21 ans, j’ai une marge de progression. La critique qui manque de respect ne me concerne pas. J’accepte les critiques constructives. Je sais quand je joue bien et quand je ne joue pas. J’ai des gens autour de moi qui me le disent. Le reste , les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais cela ne me concerne pas.

Le Barça manque également Andreas Christensen, Ronald Araujo et Memphis Depay sur blessure, tandis que le Bayern s’est rendu en Catalogne sans le gardien Manuel Neuer ou l’ailier Leroy Sane, qui ont tous deux des coups.