Barcelone regarde Jesus, Laporte et Gundogan alors qu’ils poursuivent leur raid sur Man City

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le Barça regarde le triple coup de City pour Jésus, Laporte et Jésus

Barcelone signe déjà Sergio Aguero et Eric Garcia lorsque leurs contrats respectifs avec Manchester City expirent fin juin. Cependant, selon deux rapports de Sport, les géants catalans visent à faire venir trois autres joueurs de l’équipe de Pep Guardiola.

Le premier rapport dit qu’ils vont passer pour le défenseur central Aymeric Laporte, qui, comme Garcia, a eu du mal à entrer dans l’équipe devant Ruben Dias et John Stones à certains moments ce trimestre. Il est même laissé entendre que Barcelone pourrait envisager d’inclure Sergi Roberto dans un accord d’échange pour faire baisser le prix du mouvement proposé.

Cela pourrait les aider à conclure les transactions détaillées dans le deuxième rapport, le premier étant Gabriel Jésus.

Comme mentionné précédemment, Barcelone a déjà confirmé qu’Aguero les rejoignait, tandis que Memphis Depay pourrait signer gratuitement cet été après la conclusion de son accord avec Lyon.

Dans cet esprit, il est indiqué que Joan Laporta ne cherchera à signer le Brésilien que si un accord est « irrésistible ».

Enfin, Barcelone vise le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan, qui était une figure de proue de City ce trimestre. Le joueur de 30 ans est considéré comme une alternative à la cible de longue date Georginio Wijnaldum, qui semble maintenant prêt à rejeter Barcelone pour le Paris Saint-Germain.

08h00 BST : Le Real Madrid a du mal à signer Kylian Mbappé cet été après que le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi a insisté sur le fait que le club français « ne vendra jamais [Mbappe] et il ne partira jamais gratuitement. »

Mbappe, la cible privilégiée de Madrid pour ce mercato, n’a plus qu’un an sur son contrat à Paris et n’a pas encore manifesté d’envie de le renouveler. Cependant, Al-Khelaifi a semblé optimiste dans une interview avec L’Équipe.

« Kylian continuera à Paris », a-t-il déclaré. « On ne le vendra jamais, et il ne partira jamais gratuitement… Quels clubs, en termes d’ambition et de projet, peuvent rivaliser avec le PSG ? »

PAPER GOSSIP (par Danny Lewis)

– Fraîchement sorti de sa nouvelle prolongation de contrat, Diego Simeone a demandé à signer l’Inter Milan et l’attaquant argentin Lautaro Martinez, selon COMME. Il est toutefois suggéré qu’il pourrait y avoir des problèmes pour conclure un accord, car l’équipe de Serie A demande 70 millions d’euros pour le joueur de 23 ans.

Lautaro a marqué 17 buts et ajouté 10 passes décisives la saison dernière pour l’Inter, vainqueur du Scudetto, mais a été lié à un éloignement en raison des soucis financiers de l’Inter.

– Gardien de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma décidera de son avenir dans les prochains jours, rapporte Fabrizio Romano. Donnarumma sera bientôt un agent libre, et il est suggéré que la priorité actuelle de Barcelone est un accord pour Memphis Depay, tandis que le Paris Saint-Germain a rencontré son agent, Mino Raiola, pour discuter du gardien de but.

Le PSG négocie également avec Raiola concernant Moise Kean et Xavi Simons, tandis que la Juventus est toujours en course pour signer Donnarumma.

– L’Atletico Madrid espère recruter l’arrière droit d’Arsenal Hector Bellerin cet été, Rune. L’Espagnol est depuis longtemps lié à un éloignement des Emirats et il est maintenant déclaré qu’Atleti pense que le joueur de 26 ans peut soit concurrencer Kieran Trippier, soit remplacer l’international anglais s’il part.

– Joaquin Corréa pourrait être sur le point de quitter la Lazio cet été, mais seulement si l’équipe de Serie A reçoit 40 millions d’euros, selon La Gazzetta dello Sport. Il est suggéré qu’un certain nombre de clubs de Premier League envisagent l’attaquant argentin, West Ham United et Everton étant cités par le média.

– Kristoffer Ajer a déjà admis qu’il prévoyait de quitter le Celtic cet été, et Kicker ont déclaré que Bayer Leverkusen souhaite recruter le défenseur central norvégien. Il est ajouté que le duo de Premier League Newcastle United et Norwich City s’intéresse également à l’imposant joueur de 23 ans.

– L’AC Milan cherche à faire celui de Sandro Tonali prêt déménagement de Brescia permanent pour un prix inférieur à celui qui avait été initialement convenu, rapports Calciomercato. Ils ont payé un montant initial de 10 millions d’euros pour le prêt et espèrent maintenant renoncer à 10 millions d’euros plus les compléments, plutôt que 15 millions d’euros, bien qu’ils devront conclure un accord avant le 15 juin si cela doit se produire.