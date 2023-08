Barcelone recrute la star de la Coupe du monde féminine Brugts pour un transfert gratuit

Barcelone a finalisé la signature de l’internationale néerlandaise Esmee Brugts grâce à un transfert gratuit après l’expiration de son contrat avec le PSV Eindhoven.

Brugts, 20 ans, a signé un contrat de quatre ans avec le club catalan et devient leur deuxième recrue de l’été après l’arrivée d’Ona Batlle en provenance de Manchester United.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Brugts. « J’ai joué ici il y a deux ans [in the Champions League] avec le PSV et c’est maintenant un moment de fierté de réaliser que je rejoins ce club. Je suis tellement heureuse et fière de moi.

« Cela a toujours été le club de mes rêves, cela a été dans la famille. Leur histoire et, bien sûr, avec leurs performances ces dernières années, ils sont les meilleurs d’Europe, du monde à mes yeux.

« Ils [won the Champions League] deux fois ces trois dernières années, c’est fou, ce n’est pas normal. J’espère que nous pourrons gagner beaucoup plus de trophées. J’aimerais vivre ça. »

Esmee Brugts a joué pour les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde Féminine de cet été. Photo de Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Brugts rejoint le Barça après une Coupe du Monde impressionnante avec les Pays-Bas, qui ont perdu contre une équipe espagnole avec plusieurs de ses nouveaux coéquipiers en quart de finale. Elle a marqué deux buts brillants lors de la victoire en phase de groupes contre le Vietnam, ainsi que le but qui a réservé la place de son pays en finale.

Le milieu de terrain polyvalent, qui peut également jouer plus loin, quitte le PSV après trois saisons avec le club, après avoir évolué au SV Heinenoord et au FC Binnenmaas.

Elle a disputé 65 matches avec le PSV, marquant huit buts la saison dernière, alors qu’elle a déjà été sélectionnée 20 fois pour son pays, marquant six buts.

Brugts devient la deuxième arrivée du Barça dans la fenêtre de transfert après le retour de l’arrière droit espagnol Batlle de United, bien qu’il y ait également eu des départs.

L’attaquant brésilien Geyse Ferreira a rejoint United pour un montant d’environ 300 000 €, tandis que l’arrière central espagnol Laia Codina devrait conclure un transfert à Arsenal dans les prochains jours.