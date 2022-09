Barcelone, Real Madrid, Bayern ? Tu rejoins quel club si tu veux gagner le Ballon d’Or ?

Robert Lewandowski est en mission pour remporter le Ballon d’Or, l’attaquant ayant même rendu public l’aveu qu’il avait échangé le Bayern Munich contre Barcelone au cours de l’été dans le but d’améliorer ses chances de finalement réclamer le prix.

Lewandowski a passé huit années très réussies en Allemagne et s’est positionné comme favori pour remporter le Ballon d’Or en 2020 après qu’une forme sans pareille l’ait vu marquer 55 buts en 47 matchs alors que le Bayern propulsait vers un triplé de ligue, de coupe et de Ligue des champions. Cependant, l’attaquant a ensuite été cruellement privé de sa chance par le déclenchement de la pandémie de COVID-19, qui a vu l’événement annulé.

Le joueur de 34 ans – qui a remporté les prix FIFA The Best masculins consécutifs en 2020 et 2021, tout en remportant le prix de l’attaquant de l’année 2021 lors de la cérémonie du Ballon d’Or – a signé pour Barcelone pour 45 millions d’euros cet été et a déclaré que sa décision était au moins partiellement influencée par un complot calculé pour améliorer ses chances de mettre enfin la main sur le Ballon d’Or lui-même.

“Je sais que Barcelone est l’équipe où le plus de joueurs l’ont gagnée. Je pense que le chemin est plus court depuis le Barça que depuis le Bayern”, a déclaré le braconnier polonais. Marque.

En effet, les statistiques prouvent que les joueurs de Barcelone ont remporté le prix individuel le plus prestigieux du football européen plus de fois que tout autre club – bien que ces chiffres soient bien sûr considérablement faussés par le fait Lionel Messi l’a remporté sept fois lors de son passage au Camp Nou entre 2009 et 2021.

Cependant, avec 11 buts lors de ses huit premiers matchs pour le Barca déjà cette saison, il semble certainement que Lewandowski est sérieux au sujet de la poursuite du Ballon d’Or qui lui a si cruellement échappé il y a deux ans.

Étant donné que les Catalans ont vu leurs joueurs réclamer le prix plus de deux fois plus souvent que le Bayern depuis la cérémonie inaugurale en 1956 (qui a été remportée par Sir Stanley Matthews, le seul récipiendaire de Blackpool jusqu’à présent), il semble que l’histoire soit aussi de son côté.

Barcelone (13 vainqueurs du Ballon d’Or, 6 joueurs différents)

Plus de la moitié des victoires totales du Barca au Ballon d’Or ont été remportées par un seul homme: Messi étant responsable des sept derniers triomphes du club, prenant la première place en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021 – l’année où il a quitté le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain en transfert gratuit.

Avant la domination de Messi, les Catalans ont vu Ronaldinho (2005), Rivaldo (1999), Hristo Stoichkov (1994), Johan Cruyff (1973, 1974) et Luis Suarez (1960) remporter le prix tout en portant leur célèbre blaugrana rayures.

Real Madrid (11 vainqueurs, 7 joueurs)

Étant donné que Karim Benzéma est le favori par excellence pour remporter le prix de cette année, le nombre de joueurs du Real Madrid devrait passer à 12 dans un proche avenir, mais jusque-là, ils restent sur 11.

Luka Modric (2018) est Los Blancos‘ vainqueur le plus récent bien qu’aucun joueur n’ait remporté plus de Ballon d’Or pour les géants espagnols que Cristiano Ronaldo (2013, 2014, 2016, 2017.) Ronaldo a en fait remporté le prix cinq fois au total, bien que le premier de ses triomphes ait eu lieu en 2008 lors de son premier passage à Manchester United.

En remontant encore plus loin dans les annales, le Real doit remercier Fabio Cannavaro (2008), Ronaldo Nazario (2002), Luis Figo (2000), Alfredo Di Stefano (1957, 1959) et Raymond Kopa (1958) pour avoir complété leur impressionnante collection.

Juventus (8 vainqueurs, 6 joueurs)

La plus récente victoire de la Juventus au Ballon d’Or remonte à 2003 lorsque le maestro de la République tchèque Pavel Nedved s’est frayé un chemin vers le trophée, devançant de justesse Thierry Henry d’Arsenal dans la course.

Avant cela, Zinedine Zidane (1998) et Roberto Baggio (1993) ont tous deux remporté le prix dans les années 1990, tandis que Michel Platini (1983, 1984, 1985) et Paolo Rossi (1982) ont assuré un balayage sans faille de quatre ans au milieu des années 1980.

Cependant, le BianconeriLe premier Ballon d’Or de a été réclamé en 1961 lorsque le grand Omar Sivori a remporté les honneurs après avoir viré le club au Scudetto pour la troisième fois en quatre ans.

AC Milan (8 vainqueurs, 6 joueurs)

Tout en étant à égalité avec leurs homologues de Serie A, Milan n’a qu’à remonter à 2007 pour trouver son dernier vainqueur du Ballon d’Or à Kaka, qui a remporté le prix trois ans après que son coéquipier et partenaire d’attaque Andriy Shevchenko (2004) ait fait de même.

La Rossoneri a également remporté le prix six fois avant l’an 2000 grâce à George Weah (1995), Marco van Basten (1988, 1989, 1992), Ruud Gullit (1987) et Gianni Rivera (1969.)

Bayern Munich (5 victoires, 3 joueurs)

Bien que cela ne se soit jamais produit en raison de circonstances indépendantes de la volonté de quiconque, le Bayern aurait dû voir son joueur soulever le Ballon d’Or en 2020 – perturbant ainsi un duopole imperméable Barcelone-Real Madrid qui fonctionnait depuis 2009.

Lewandowski a terminé deuxième du vote derrière Messi pour le prix 2021, ce qui a conduit l’Argentin à féliciter son contemporain polonais lors de son discours d’acceptation.

“Je voudrais mentionner Robert, ce fut un véritable honneur de concourir avec lui. Tout le monde le sait et nous sommes d’accord pour dire que tu as été le gagnant l’année dernière. Je pense [award organisers] France Football devrait vous décerner votre Ballon d’Or 2020, vous l’avez mérité”, a déclaré Messi depuis le podium.

Lewandowski n’a pas été aussi courtois par la suite. “Je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de recevoir le prix 2020″, a-t-il déclaré au média polonais Kanale Sportowym. « J’aimerais bien [Messi’s speech] être une déclaration sincère et courtoise d’un grand joueur et pas seulement des mots vides.”

Lewandowski étant absent en 2020, le Bayern doit remonter jusqu’en 1981 pour trouver son dernier récipiendaire du Ballon d’Or, Karl-Heinz Rummenigge recevant le prix pour la deuxième année consécutive. Le club allemand a dominé la scène tout au long de la décennie précédente avec les légendaires Franz Beckenbauer (1972, 1976) et Gerd Muller (1970) complétant le set.

Manchester United (4 victoires, 4 joueurs)

Ronaldo est le dernier joueur de Manchester United à remporter le Ballon d’Or (2008) ou même à gagner autant qu’un clin d’œil de félicitations dans le top trois du vote.

David Beckham (deuxième, 1999) et Eric Cantona (troisième, 1993) sont tous deux montés sur le podium en l’espace d’une décennie, mais le précédent vainqueur du Ballon d’Or de United était George Best depuis 1968. Best était le dernier du célèbre “Holy Trinity” de United pour réclamer le prix après Sir Bobby Charlton (1966) et Denis Law (1964.)