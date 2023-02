Barcelone rate la signature de la star de la MLS de 18 secondes

Barcelone a raté la signature de l’arrière droit mexicain Julián Araujo parce qu’il avait 18 secondes de retard pour remettre sa documentation de transfert.

Le directeur du football de Barcelone, Mateu Alemany, a déclaré mercredi qu’une “erreur système” avait fait manquer au club l’heure limite de minuit à la fin de la fenêtre de transfert mardi.

Alemany a déclaré que le club parlait à la FIFA pour voir si le transfert pouvait encore être effectué.

Araujo, 21 ans, est né aux États-Unis et serait transféré du Los Angeles Galaxy en Major League Soccer.

Alemany a déclaré que le club prévoyait de faire venir Araujo pour qu’il soit initialement utilisé dans l’équipe “B” de Barcelone.

Toujours en difficulté pour se conformer aux règles strictes de fair-play financier de la ligue espagnole, Barcelone n’a fait aucun ajout à son équipe au mercato, mais il a pu donner à la jeune star Gavi un contrat avec l’équipe première.

Le club catalan a dégagé une marge de plafond salarial avec le départ à la retraite du défenseur vétéran Gerard Piqué et les départs de l’attaquant Memphis Depay vers l’Atletico Madrid et du défenseur Héctor Bellerín vers le Sporting Lisbonne.

“Les trois départs nous ont apporté des économies économiques importantes”, a déclaré Alemany à Movistar.

Reportage de l’Associated Press.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de Barcelone Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore