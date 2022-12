Barcelone rate Endrick mais regarde Moukoko

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone regarde Moukoko après le snob d’Endrick

Barcelone pourrait se déplacer pour l’attaquant du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko après avoir raté un jeune brésilien talentueux Endrickselon Diario Sport.

Chelsea et le Paris Saint-Germain étaient également en lice pour signer Endrick, 16 ans, mais, comme des sources l’ont dit à ESPN, le Real Madrid a conclu un accord pour que l’attaquant de Palmeiras signe un contrat de cinq ans qui débutera en juillet 2024. l’accord devrait valoir 72 millions d’euros (60 millions d’euros pour la clause de libération) mais il ne pourra que rejoindre Los Blancos en 2024, après avoir eu 18 ans.

Barcelone a renoncé à un accord pour Endrick lorsqu’ils ont découvert les finances qui seraient nécessaires, considérant le risque trop élevé à un moment économiquement difficile pour le club.

Moukoko, quant à lui, sera agent libre à l’expiration de son contrat à Dortmund à la fin de cette saison. À 18 ans, il est déjà une figure clé de la Bundesliga et a fait partie de l’équipe allemande de Coupe du monde au Qatar.

La Blaugrana comprenez que Moukoko veut soit renouveler son contrat pour rester avec Dortmund, soit se diriger vers le Camp Nou tant qu’il y aura des garanties de temps de jeu. Chelsea fait également partie des clubs qui s’intéressent à lui. Barcelone pourrait chercher à signer un attaquant plus senior en raison du nombre de jeunes joueurs déjà dans son équipe.

L’attaquant allemand Youssoufa Moukoko pourrait quitter le Borussia Dortmund pour Barcelone. Adam Nurkiewicz/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Borussia Mönchengladbach voit le gardien de Lorient Yvon Mvogo en remplacement de Yann Sommer s’il part en été, selon Sky Sports Allemagne. Des sources ont déclaré à ESPN que Manchester United souhaitait signer Sommer pour un transfert gratuit à la fin de la saison. United devrait prendre contact avec les représentants de l’international suisse le 1er janvier, maintenant que la campagne de Coupe du monde de son pays est terminée.

– Lille, Turin et la Fiorentina s’intéressent à Angers Azzedine Ounahiselon Calciomercato. Le milieu de terrain marocain a été l’une des plus grandes révélations de la Coupe du monde n’ayant rejoint la Ligue 1 du troisième niveau du football français qu’en juillet 2021, les clubs surveillant désormais sa situation.

– L’Internazionale et la Juventus souhaitent signer Chris Smalling, le contrat du défenseur central avec l’AS Roma devrait se terminer à l’été 2023, rapporte Sky Sports Italie. La Roma veut que l’Anglais reste mais ne se laissera pas entraîner dans une bataille financière pour y arriver, leur offre étant un contrat de deux ans pour moins que les 3,5 millions d’euros par saison qu’il reçoit actuellement.

– Les clubs anglais font partie de ceux qui regardent le milieu de terrain de St. Mirren Keanu Baccus après ses performances impressionnantes pour l’Australie lors de la Coupe du monde, selon Fabrice Romano. Il y a une chance que le joueur de 24 ans quitte l’équipe écossaise en 2023 avec divers clubs qui le surveillent.

– Le Celtic et Wolfsburg s’intéressent au milieu de terrain de Ferencvaros Aïssa Laidouni suite à ses performances accrocheuses pour la Tunisie à la Coupe du monde, rapporte Marché du pied. L’équipe hongroise est prête à laisser Laidouni quitter Budapest pour 4 millions d’euros, le joueur lui-même espérant un transfert en Premier League ou en Bundesliga.