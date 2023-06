Barcelone a répondu à Lionel Messi et à l’annonce de son transfert à l’Inter Miami sur un transfert gratuit, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part des fans sur les réseaux sociaux.

Le contrat de Messi au PSG expire cet été, avec Barcelone parmi les favoris – avec l’Inter Miami et l’Arabie saoudite – pour obtenir la signature de l’Argentin. Messi a déclaré que son « rêve » était de retourner au Camp Nou, mais a plutôt opté pour la MLS après que trop de problèmes soient apparus concernant un éventuel transfert au Barca.

Le Barça a publié une déclaration à la suite de la nouvelle, qui disait: « Le président Laporta a compris et respecté la décision de Messi de vouloir concourir dans une ligue avec moins d’exigences, plus loin des projecteurs et de la pression à laquelle il a été soumis ces dernières années.

« Joan Laporta et Jorge Messi ont également convenu de travailler ensemble pour promouvoir un hommage approprié des fans du Barça afin d’honorer un footballeur qui a été, est et sera toujours aimé du Barça. »

Cependant, les fans ont critiqué le message, suggérant qu’il était « irrespectueux » et « condescendant ».

L’un d’eux a déclaré: « Cette déclaration de Barcelone était tellement inutile et irrespectueuse. »

Un autre a également répondu: « C’est bas de Barcelone. Considérant qu’ils parlent de leur meilleur joueur de l’histoire du club. Ne parrainez pas sa décision. Il peut faire ce qu’il veut. »

La réponse de Barcelone est intervenue après l’interview de Messi avec Mundo Deportivo et sport, où il a dit qu’il voulait prendre sa propre décision et recommencer à profiter du football et de sa vie.

« Je suis à un point où je veux sortir un peu des projecteurs, penser davantage à ma famille. J’ai eu deux ans [at PSG] où j’étais si malheureux sur le plan personnel que je n’ai pas apprécié », a déclaré Messi.

« J’ai eu ce mois qui a été spectaculaire pour moi parce que j’ai gagné la Coupe du monde, mais à part ça, ce fut une période difficile pour moi. Je veux retrouver la joie, profiter de ma famille, de mes enfants, du quotidien. «