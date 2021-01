Les matchs de Barcelone contre des rivaux acharnés du Real Madrid sont toujours les plus grands matchs du calendrier du football espagnol, et le club catalan marquera le prochain épisode de le classique en portant un maillot spécial.

Aller à: Liverpool, Chelsea et Tottenham abandonnent de nouvelles gammes streetwear

Lorsque le Barça sortira au Bernabeu pour affronter les champions en titre de la Liga en avril, ils porteront un maillot unique qui a été créé spécialement pour ce match.

2 Liés

Sur le modèle de l’ancien capitaine Carles Puyol. lui-même un vétéran de beaucoup de durs combats Clasico, le nouveau maillot voit le célèbre Barca « blaugrana« rayures (rouges et bleues) combinées aux couleurs du drapeau catalan (le rouge et le jaune du »Senyera« ).

Puyol a lancé le nouveau maillot avec une vidéo émouvante publiée sur les réseaux sociaux, dans lequel il dit aux fans: « Si vous avez besoin de raisons de tout donner dans des moments aussi difficiles que cela, ne regardez pas à l’extérieur. Ils sont en chacun de nous. Ils sont dans notre caractère, qui a été forgé sur cette terre Ils sont dans la fierté d’un travail bien fait et d’être, chaque jour, un peu mieux.

« Personne ne va nous donner quoi que ce soit. Mais nous n’en avons pas besoin. Des millions d’entre nous sont venus jusqu’ici, seuls. Donc, dans des moments aussi difficiles que celui-ci, si vous avez besoin de raisons d’aller là-bas, cherchez-les en le sentiment que nous partageons tous, et dans le drapeau qui nous unit. «

Le Barça a adopté le Senyera conception pour la base de plusieurs bandes alternées dans le passé, le plus récemment pour le kit de quatrième choix de la saison dernière, mais c’est la première fois que les deux ensembles de couleurs sont combinés sur la même chemise.

Le maillot en édition limitée a été lancé avec la devise « Una samarreta ens agermana« ( » Un maillot nous unit « ) et sera porté par Lionel Messi & Co. lors de leur prochain voyage à Madrid Clasico, qui est prévu pour le week-end du 10 au 11 avril. Il est disponible via la boutique en ligne du club pour 145 € (175 $).

👀 Regardez qui est de retour! 👀

🔥 @ Carles5Puyol dévoile notre nouveau #Le classique maillot édition spéciale! 💙❤️ – FC Barcelone (@FCBarcelona) 26 janvier 2021

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les fabricants de kits du Barca font partie de ceux qui sont à la pointe de l’extension de leurs gammes de produits en ajoutant toutes sortes de chemises de créateurs, rétro et collaboratives à leurs listes. Cette semaine, dans le cadre de la nouvelle collection Nike Air Max Club, plusieurs équipes de Premier League ont été équipées de nouvelles chemises en édition spéciale, toutes inspirées des baskets classiques des années 1980 et 1990.

Jordan Henderson et Melissa Lawley de Liverpool dévoilés Le petit numéro astucieux de leur club, inspiré de la Air Max 90 OG dans son coloris emblématique « Infrared ». Un logo Nike Air rétro surdimensionné remplace le symbole standard du fabricant, les rayures donnant à la chemise un aspect qu’une équipe de baseball professionnelle aurait pu porter il y a 20 ans.

Présentation du @Liverpool fc Collection Air Max Club. Une ode à la Air Max 90, inspirée de l’ADN de la City ⚽💧 🛒: https://t.co/87wzdadRMr pic.twitter.com/kphFeOuDLG – Nike Football (@nikefootball) 27 janvier 2021

La chemise en édition limitée de Chelsea est une ode aux baskets Nike Air Max 180 dans « Ember glow and Ultramarine » terne, dont nous sommes informés est « représentatif de la créativité et des empreintes culturelles de la ville de Londres ». Les stars du blues Christian Pulisic et Sam Kerr sont en service de mannequinat pour la nouvelle collection, qui comprend également un survêtement assorti infusé des années 90.

Le renvoyer à un OG. Inspiré de l’emblématique Air Max 180, le @Chelsea FC La collection Air Max Club est le look parfait hors du terrain. 🛒: https://t.co/zAe9C3R0xx pic.twitter.com/E7jijXe7v1 – Nike Football (@nikefootball) 27 janvier 2021

Dernier point mais non le moindre, le duo de Tottenham Hotspur Eric Dier et Jessica Naz a une nouvelle chemise qui ressemble à la Air Max 95 avec son dégradé de gris décoloré et flashs néon accrocheurs.

le @SpursOfficial La collection Air Max Club combine l’héritage des baskets de la Air Max 95 avec la culture du nord de Londres pour les rues de la N17. 🛒: https://t.co/Bma6uyV5Ro pic.twitter.com/vTAX5Zr8bR – Nike Football (@nikefootball) 27 janvier 2021

Le maillot est destiné à incarner « la synergie entre l’héritage des baskets Nike et la culture du nord de Londres », qui serait parfaite pour les rues de N17 – le code postal des Spurs à Londres.

Bien qu’ils ne soient pas portés par les équipes sur le terrain, chacune des chemises Nike Air Max Club Collection est livrée avec une collection de style de vie correspondante, avec des vestes, des t-shirts, etc. assortis, également disponibles pour étoffer la coupe.