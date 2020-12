L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclenché un système peu orthodoxe et a laissé de côté les deux plus grosses signatures du club pour le voyage de mardi en Liga au Real Valladolid, mais le plan a porté ses fruits puisque son équipe a réalisé l’une de ses meilleures performances dans une splendide victoire 3-0.

Ayant besoin d’une réponse à un match nul 2-2 lent avec Valence samedi, l’entraîneur néerlandais a abandonné la paire ratée d’Antoine Griezmann et Philippe Coutinho et a déployé une formation 3-5-2 rarement utilisée par une équipe du Barça.

Le mouvement n’aurait pas pu mieux se passer, car Barcelone dominait le milieu de terrain et les arrières latéraux Jordi Alba et Sergino Dest avaient la liberté de voler vers l’avant et de rejoindre l’attaque.

« Pour ce match, nous avons changé notre formation pour nous donner plus de sécurité à l’arrière et tirer le meilleur parti de la qualité de nos arrières latéraux », a expliqué Koeman après la victoire, la première victoire du Barca en championnat à l’extérieur depuis le 1er octobre.

«En même temps, nous avons pu construire des jeux sans aucun problème et avoir beaucoup de possession et de joueurs qui courent entre les lignes. Nous avons vu une équipe qui voulait dire affaires, qui a fait preuve d’une bonne concentration et nous avons créé de nombreuses opportunités.

Koeman a également minimisé le fait qu’il avait laissé de côté Coutinho et Griezmann, qui ont coûté au club 280 millions d’euros au total (341,10 millions de dollars) mais ont eu du mal à avoir un impact important dans l’équipe, marquant respectivement deux et trois buts en championnat cette saison.

«Cela dit que nous avons beaucoup de compétition de notre côté et une équipe très forte», a-t-il déclaré.

Lionel Messi a produit l’une de ses meilleures performances de la saison, établissant le premier but pour Clément Lenglet, contribuant au jeu de préparation lorsque Martin Braithwaite a frappé le deuxième puis marquant le troisième lui-même.

La clé de la démonstration de l’Argentin était sa compréhension avec le milieu de terrain Pedri, 18 ans, qui a lancé la passe pour le but de Messi, qui a battu le record de tous les temps du grand Brésilien Pelé en club.

« Pedri est un très bon joueur quand il joue de manière plus centrale, entre les lignes et sa connexion avec Leo et les autres était très bonne », a ajouté l’entraîneur néerlandais.

«Il joue bien, travaille dur et il est aussi important pour nous quand il n’a pas le ballon, il a l’air très à l’aise.

Le Barça, qui est toujours à huit points du leader de la Liga, l’Atletico Madrid, après avoir joué un match de plus, prend maintenant une courte pause de Noël avant d’accueillir Eibar mardi prochain.