Barcelone prolonge son avance en Liga alors que Pedri marque pour sa 100e apparition

GÉRONE – Le troisième but de Pedri lors de ses quatre derniers matchs a valu à Barcelone une victoire cruciale 1-0 à Gérone samedi alors que l’équipe de Xavi Hernandez a renforcé son emprise sur la première place de la Liga.

Le milieu de terrain a frappé à l’heure de jeu, inscrivant son sixième but de la saison à bout portant après que Paulo Gazzaniga ait envoyé le centre de Jordi Alba sur son chemin.

Le Barça, qui a résisté à un assaut tardif à Gérone, a temporairement perdu six points d’avance sur le Real Madrid, qui accueille dimanche la Real Sociedad, troisième, au Santiago Bernabeu.

Réaction rapide

1. Le Barça survit aux absences offensives pour réclamer des points

Un voyage dans un Estadi Montilivi froid et venteux n’allait jamais être facile pour le Barça, mais leur tâche a été encore compliquée par l’absence du meilleur buteur de 22 buts Robert Lewandowski et de Ferran Torres suspendus. Ils ont ensuite perdu Ousmane Dembele, qui était en grande forme, sur blessure en première mi-temps, les laissant sans menace de but contre une équipe de Gérone heureuse de s’asseoir et de jouer la contre-attaque.

Une impasse semblait possible en première mi-temps, aucune des deux équipes ne se rapprochant vraiment. Yan Couto a gaspillé la meilleure chance de l’équipe locale au début et Ansu Fati a tiré au-dessus de la barre pour le Barça après une erreur défensive.

Pedri a scellé la victoire de Barcelone avec un but lors de sa 100e apparition pour le club. (Photo de David Ramos/Getty Images)

Xavi a amené Jordi Alba à la place de Marcos Alonso à la pause pour compenser un manque de largeur sur la gauche et le changement a rapidement porté ses fruits. Alba avait déjà pris plusieurs bonnes positions lorsque son centre a mené au premier but. Frenkie de Jong a également poussé et pressé beaucoup plus pour aider Ansu et Raphinha en attaque.

Le but a forcé Gérone à jouer davantage sur le pied avant, mais le Barça – grâce à une tête de Ronald Araujo hors de la ligne, une bonne défense de Jules Kounde et une finition capricieuse – a vu le match terminé pour une 14e feuille blanche en 18 matches de LaLiga cette saison.

2. Pedri “Potter” joue sa 100e apparition

Pedri n’a pas été jugé suffisamment en forme pour commencer ce match après avoir reçu un coup contre la Real Sociedad en milieu de semaine. Cependant, la blessure de Dembele et le manque de profondeur d’attaque disponible signifiaient qu’il était nécessaire plus tôt que prévu.

Alors, il est venu pour sa 100e apparition à Barcelone à l’âge de 20 ans. Xavi lui a demandé d’occuper plus de postes de buteur et il répond. Son but ici était un exemple d’être au bon endroit au bon moment puisqu’il s’est fait le vainqueur du match du Barça pour le deuxième week-end consécutif. Il a également marqué le seul but contre Getafe dimanche dernier.

Ses performances lui ont valu le surnom de “Pedri Potter” et, comme Montilivi s’est tu après sa frappe, c’est tout ce que les commentateurs de la radio ont crié.

3. Gérone compétitive échoue

Gérone a fait match nul avec Madrid plus tôt cette saison mais n’a pas pu prendre de points au Barça. Malgré une démonstration fougueuse après avoir pris du retard, ils ont été battus par leurs rivaux catalans pour la troisième fois consécutive à Montilivi en Liga.

Ils déploreront les occasions manquées en fin de match. Ivan Martin a raté le meilleur d’entre eux et Valery a tiré dans le temps d’arrêt. Il y avait aussi une tête d’Araujo hors de la ligne et une dernière défense de Kounde alors que les 13 500 spectateurs à domicile faisaient rugir leur équipe.

Ce ne devait pas être le cas, cependant, et Gérone reste inutile contre le Barça dans l’élite. Ils ont montré tout au long de la saison qu’ils devraient avoir plus qu’assez pour rester en place, même si l’écart de quatre points avec les trois derniers sera troublant pour l’entraîneur Michel, qui a été expulsé tardivement.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur: Pedri, Barcelone

Vainqueur du match des Catalans pour la deuxième semaine consécutive.

Meilleur : Ronald Araujo, Barcelone

Le rythme de récupération de l’Uruguayen a aidé le Barça à plusieurs reprises et il était un rocher alors que Gérone insistait tard.

Meilleur : Rodrigo Riquelme, Gérone

L’ailier prêté de l’Atletico Madrid a créé beaucoup de problèmes avec son jeu de jambes délicat.

Pire : Ousmane Dembele, Barcelone

Commencé lentement et a ensuite été expulsé avec une blessure. Compte tenu de sa forme et de son importance, le Barça espère que ce n’est rien de grave.

Pire : Paulo Gazzaniga, Gérone

Aurait pu faire mieux en remettant le ballon à Pedri pour le but.

Pire : Ivan Martin, Gérone

A raté une glorieuse occasion tardive de réclamer un point.

Faits saillants et moments marquants

Pedri est venu à la rescousse du Barça pour le deuxième match consécutif de Liga.

PEDRI TROUVE LA PERCÉE POUR BARCELONE 🤩 pic.twitter.com/77wAViVSaN — ESPN FC (@ESPNFC) 28 janvier 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur-chef de Barcelone Xavi: “Nous devons nous améliorer, surtout en prenant plus en attaque. Gérone a changé son style [sitting back] ce qui nous a surpris, mais nous avons dominé le ballon et pressé haut. Nous devons en créer davantage. Il faut être plus calme dans le dernier tiers. Je suis satisfait des trois points, mais nous devons faire notre autocritique et reconnaître qu’il y a des situations que nous devons améliorer.”

Xavi sur la blessure de Dembele : “Je pense que c’est une blessure. Il a senti quelque chose dans son quadriceps. Il aura des tests mais il manquera quelques matchs, nous espérons juste [he is out] le moins de temps possible. Nous voulions ouvrir le terrain avec lui aujourd’hui, le placer dans des situations individuelles, et nous avons perdu un vrai créateur de différence quand il est parti.”

Xavi sur Pedri: “Il fait une différence dans notre façon de jouer, se mettre entre les lignes, sa dernière passe… et si vous ajoutez à cela ses passes décisives et ses buts, on parle de l’un des meilleurs au monde à son poste. Il doit parfois prendre plus de risques, mais c’est aussi le cas pour Gavi, Frenkie, Kessie. … Je suis vraiment heureux pour Pedri, cependant, qui fait sa 100e apparition pour le club. Ses chiffres sont fantastiques.”

L’entraîneur-chef de Gérone, Michel : “Nous avons très bien joué. Nous avons déployé beaucoup d’efforts et avons eu trois ou quatre très bonnes occasions. Le Barça n’a eu son but que comme une grande chance. C’est dommage de perdre, je dirais que ce n’est pas un résultat juste basé sur ce que a été vu sur le terrain.

Ce côté barcelonais est très intense. Leur pressing après avoir perdu le ballon est tellement bon, le meilleur de la ligue. Ils vous pressent, ils vous épinglent et ils ne vous laissent pas sortir. Mais je pense que nous avons bien fait, nous avons minimisé leurs chances et créé les nôtres. Je suis satisfait de la prestation.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Lors de son 100e match avec Barcelone, Pedri a inscrit son 15e but (toutes compétitions confondues).

Pedri : Troisième but lors des quatre derniers matchs. Cela égalise son total des 23 matchs précédents (toutes les compositions).

C’est la première fois au cours des 20 dernières années que Barcelone remporte trois matchs consécutifs 1-0 toutes compétitions confondues.

