Barcelone prolonge le contrat de l’adolescent avec une clause d’un milliard de dollars

Barcelone recrute le talent de 16 ans Lamine Yamal pour une nouvelle prolongation de contrat qui comprend une clause de libération d’un autre monde. De nouveaux rapports indiquent que Barcelone souhaite conserver l’ailier pour l’avenir. Par conséquent, il porte la clause de libération à plus d’un milliard de dollars.

Disputant sa première saison avec l’équipe senior, Lamine Yamal a impressionné. Même s’il n’a pas encore marqué, Yamal a été un moteur sur le côté droit du terrain. Malgré son âge, le joueur de 16 ans fait preuve d’une intrépidité remarquable lorsqu’il joue. Sa créativité sur l’aile a aidé Barcelone à vaincre Séville le week-end dernier. Son centre a dévié Sergio Ramos dans le filet de Séville pour le seul but du match.

Lundi, Barcelone a révélé que Lamine Yamal avait signé une prolongation de contrat jusqu’à la saison 2025/26. À ce moment-là, il sera encore adolescent. Cependant, son potentiel pourrait faire de lui l’un des meilleurs joueurs européens. C’est du moins l’espoir de Barcelone.

Un produit de , Yamal a initialement remplacé suite à la suspension de Raphinha au début de la campagne. Les performances de l’adolescent ont aidé Barcelone à mener le championnat en termes de buts après huit matchs. Il est désormais l’un des favoris de Xavi dans l’équipe.

La prolongation du contrat de Lamine Yamal avec Barcelone le place parmi les plus précieux

Si Xavi continue d’utiliser Yamal comme titulaire, sa valeur parmi les autres clubs continuera de croître. Par conséquent, Barcelone encaisserait un bénéfice massif dans l’hypothétique transfert de l’Espagnol. Selon Marca, Barcelone a fixé la clause libératoire de Yamal à 1 milliard de dollars. Le club a fait de même avec neuf autres joueurs. Ronald Araujo, Pedri, Gavi, Alejandro Balde et Ferran Torres ont tous des clauses libératoires qui atteignent ou dépassent 1 milliard de dollars. Cela renforce le potentiel de Barcelone pour les trois ou quatre prochaines années.

Barcelone a commencé à appliquer ces clauses de libération massives en réponse à la perte de Neymar au profit du PSG, ce qui a déclenché la clause de transfert de 222 millions de dollars du Brésilien pour battre le record de transfert d’un seul joueur en 2017.

Lamine Yamal continuera à chasser les records lors des prochains matchs de Barcelone. Il a établi le record du plus jeune joueur et buteur avec l’Espagne, tout en étant également le plus jeune débutant avec Barcelone. Yamal jouera contre Porto lors du match de phase de groupes de l’UEFA Champions League à Barcelone mercredi.

