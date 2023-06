Barcelone prête à se séparer d’Eric Garcia sur une offre de prêt de 10 millions d’euros: rapport

Dans le but de faire face à leurs turbulences financières en cours, Barcelone aurait inscrit Eric Garcia sur la liste des joueurs, qui peuvent quitter le Camp Nou pendant cette fenêtre de transfert estivale. Les géants espagnols devront réduire leur masse salariale de plus de 200 millions d’euros avant l’ouverture de la fenêtre estivale. Ils ont évidemment un plan en place pour collecter des fonds, et la Liga a déjà donné son feu vert à son plan de faisabilité financière. Avec le transfert de Garcia, le club devrait lever au moins 10 millions d’euros, selon un rapport du média espagnol AS.

Alors que l’Inter Milan est à la recherche de deux défenseurs centraux cet été, ils ont déjà déposé une enquête pour Eric Garcia, selon un rapport du Sport plus tôt. L’équipe de Serie A a décidé de faire une offre de prêt à l’Espagnol. Mais ils pourraient avoir besoin d’ajouter une option d’achat permanent afin de convaincre Barcelone du déménagement. Outre Garcia, l’Inter Milan a également montré son intérêt pour Frank Kessie tout en envisageant également le service de Jordi Alba, qui a récemment annoncé quitter Barcelone cet été.

Eric Garcia a transféré sa base à Barcelone l’été dernier après l’expiration de son contrat avec Manchester City. Dès son arrivée au club catalan, Garcia a réussi à se faire une place dans la défense du Barça et est resté un habitué du onze de départ lors des premiers jours de la saison 2022-23. Mais au fur et à mesure que la campagne avançait, le temps de jeu de Garcia diminuait progressivement. Il a perdu sa place au profit d’Andreas Christensen, Jules et Marcus Alonso après que Xavi Hernandez a pris la direction du Barça.

Même dans la saison à venir, Eric Garcia n’a guère de chance de revenir dans la première équipe, car Barcelone serait en pourparlers pour signer Inigo Martinez de son compatriote de la Liga Athletic Club sur un transfert gratuit. Il est également prévu d’utiliser Chadi Riad de Barcelona Athletic comme défenseur central de cinquième choix. Le footballeur marocain de 20 ans pourrait impressionner Xavi et devrait recevoir des convocations régulières pour l’équipe senior la saison prochaine.

Même si Eric Garcia a exprimé son désir de rester à Barcelone, son temps de jeu réduit pourrait entraver sa chance de trouver une place dans l’équipe nationale espagnole. Du point de vue du club, toute offre pour Garcia serait un profit car le joueur de 22 ans a rejoint le Barca en tant qu’agent libre.