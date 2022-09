Barcelone prêt à régler le différend avec Griezmann

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone prête à mettre fin à l’impasse avec l’Atletico Madrid sur Antoine Griezmann

Barcelone fait pression pour mettre fin à son différend avec l’Atletico Madrid sur le prêt de Antoine Griezmannet ils sont prêts à régler l’affaire pour 25 millions d’euros, selon Mundo Deportivo.

À l’été 2021, Griezmann a rejoint l’Atletico pour un prêt qui doit se terminer à la fin de cette saison. Mais il est possible que les tribunaux soient impliqués le moment venu, bien que Barcelone souhaite plutôt trouver une solution à l’amiable.

La position actuelle du Barça est que l’Atletico a déclenché la clause contractuelle pour faire du prêt de Griezmann un transfert permanent car il a dépassé 50% des matchs joués à Madrid. Cependant, l’Atletico fait valoir que le seuil de 50% s’applique sur les deux années du prêt.

Barcelone veut récupérer une partie de l’argent dépensé pour signer Griezmann, tandis que le manager de l’Atletico, Diego Simeone, veut pouvoir utiliser l’attaquant librement sans se soucier du déclenchement de la clause de 40 millions d’euros. Jusqu’au derby de Madrid de la semaine dernière où Griezmann a débuté, Simeone n’a aligné le Français que pendant 30 minutes ou moins en tant que remplaçant.

Bien qu’il n’y ait pas eu de contact direct, selon le rapport, le Barça veut négocier, et malgré le prix de la clause contractuelle contestée, ils sont prêts à accepter un minimum de 25 millions d’euros, soit 15 millions d’euros de moins que ce qu’ils demandaient. De plus, Barcelone cherche à trouver une solution avant le premier week-end de janvier, afin que cela n’interfère pas avec le match joué entre les deux clubs.

Griezmann n’est peut-être pas au courant de toutes les subtilités des négociations, mais on dit qu’il espère que cela sera réglé rapidement afin qu’il puisse aider l’Atletico sans les restrictions imposées par la clause – d’autant plus qu’il aura besoin d’autant de minutes que possible avant de la coupe du monde.

Antoine Griezmann a à peine joué pour l’Atletico Madrid cette saison en raison d’un différend avec Barcelone, mais le Barça serait prêt à régler le problème une fois pour toutes. Berengui/DeFodi Images via Getty Images

– Liverpool et Manchester United surveillent tous les deux le milieu de terrain de Flamengo João Gomesbien que Tim Vickery d’ESPN ait déclaré sur talkSPORT que ce n’est pas la première fois que les Red Devils regardent le joueur de 21 ans. “On aurait dit qu’ils [United] aurait pu être intéressé par lui quand Andreas Pereira était prêté par United à Flamengo “, a expliqué Vickery. “En fin de compte [Pereira] a fini par aller à Fulham. Il y avait des spéculations selon lesquelles en échange de cet accord, ils pourraient prendre Joao Gomes, mais ils ne l’ont pas fait.”

– Sport Bild ont signalé que le Bayern Munich avait une clause qui leur permettrait de re-signer Tanguy Nianzou de Séville pour 50 millions d’euros, qui passera à 55 millions d’euros à partir du 19 septembre 2023. Le Français de 20 ans a rejoint le club de LaLiga pour 16 millions d’euros en août, ces frais pouvant atteindre 20 millions d’euros.

– Il y a déjà eu beaucoup de noms liés à la Juventus pour le mercato d’été en 2023, et La Gazzetta dello Sport signale ça Je Bianconeri regardent le Real Madrid Marco Asensio et celui de Benfica Alexandre Grimaldo. La Juventus tient particulièrement à se renforcer dans les vastes domaines de son attaque et de sa défense, et les deux joueurs nommés seraient disponibles en tant qu’agents libres, leurs contrats actuels se terminant l’été prochain.

– Massimiliano Allegri est sous pression après une course de forme torride pour la Juventus, qui les a vus disputer cinq matches consécutifs dans toutes les compétitions sans une seule victoire, et Tutosport ont dressé une liste de sept managers qui pourraient remplacer l’Italien en cas de départ : Thomas Tuchel, Paolo Montero, Mauricio Pochettino, Paulo Sousa, Zinedine Zidane, Didier Deschamps et Roberto Mancini.