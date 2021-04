Joan Laporta travaille sur un contrat de trois ans à offrir à Lionel Messi dans le but de le persuader de rester à Barcelone, ont confirmé des sources à ESPN.

Le président du Barca est conscient que le club ne peut plus se permettre de payer à Messi ce qu’il gagne actuellement – environ 75 millions d’euros nets par an – et explore différentes formules pour le garder au club.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’idée était de proposer un contrat plus long afin que Messi soit indemnisé sur plusieurs années pour compenser la réduction immédiate de son salaire.

Messi, dont le contrat expire fin juin, a précédemment préféré l’idée de se renouveler d’année en année en fonction de ses propres sentiments et du projet sportif en place au Barca.

Laporta ne peut cependant pas respecter les termes de son accord à l’avenir, espère donc convaincre Messi avec un accord de deux ans qui comprend l’option pour une année supplémentaire.

L’international argentin aura 34 ans en juin et il a admis en décembre qu’il aimerait jouer dans la Major League Soccer avant de mettre fin à sa carrière.

« J’ai toujours rêvé de pouvoir profiter et avoir l’expérience de vivre aux États-Unis et de découvrir à quoi ressemble la ligue », a-t-il déclaré à La Sexta.

Messi a également déclaré que, quoi qu’il fasse à l’avenir, il aimerait retourner à Barcelone après sa retraite et qu’il n’a pas changé d’avis en ce qui concerne ses projets à long terme depuis cet entretien.

Cependant, à court terme, Laporta sait que la priorité de Messi est de rester au sommet du jeu.

Par conséquent, des sources ont déclaré à ESPN que Laporta continue de chercher des moyens de financer la signature d’une star comme Erling Haaland ou Neymar pour convaincre Messi Barca sera capable de concourir au plus haut niveau la saison prochaine.

Le Paris Saint-Germain et Manchester City continuent de surveiller la situation, mais une source a déclaré à ESPN que Laporta était de plus en plus optimiste – en public et en privé – que Messi resterait au Barça.

Laporta s’est même dit « convaincu » que Messi ne partirait pas cet été après la victoire finale de la Copa del Rey samedi dernier.

Messi, quant à lui, veut se concentrer exclusivement sur les événements sur le terrain d’ici la fin de la saison. Si le Barça remporte ses sept derniers matchs de championnat, il remportera le titre de la Liga.

Jorge Messi, le père et l’agent du joueur, est arrivé en Europe le week-end dernier et supervisera les pourparlers de renouvellement, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’aucune date n’avait encore été fixée pour une éventuelle réunion avec Laporta pour entamer les négociations.