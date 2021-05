Barcelone pourrait laisser Lionel Messi aller débarquer Erling Haaland de Dortmund

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le Barça laisserait-il Messi partir pour Haaland?

le Erling Haaland la saga de transfert a pris une autre tournure comme Le soleil rapporte que Barcelone est prête à se séparer Lionel Messi afin de sceller un accord pour l’attaquant norvégien cet été.

2 Liés

Il a été rapporté hier que l’équipe de Ronald Koeman était prête à tout mettre en œuvre pour capturer l’attaquant la saison prochaine, le dernier développement étant celui de Messi partant à la fin de la saison.

Messi, 33 ans, est sans contrat à la fin de cette saison et, malgré 16 ans de service, le Barça serait prêt à voir la légende du Camp Nou partir pour planifier l’avenir autour de Haaland. Si Messi devait rester, le rapport indique que l’international argentin devrait sacrifier jusqu’à la moitié de son salaire actuel.

Haaland, 20 ans, a récemment aidé le Borussia Dortmund à remporter un trophée DFB Pokal avec un doublé en première période contre le RB Leipzig, son premier honneur au club. Le prodige a été lié à plusieurs grands clubs cet été, mais une estimation de 150 millions de livres sterling de Dortmund aurait retardé beaucoup d’entre eux.

Alors que Barcelone a récemment signalé une augmentation des dettes au club, on pense qu’un accord pourrait être financé sur la durée du contrat initial du Haaland lors de la signature. Pour les géants espagnols, cela pourrait être une indication d’intention. Adieu l’ancien et bonjour le nouveau.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

09h30 BST: David Luiz quittera Arsenal à l’expiration de son contrat à la fin de la saison, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Le joueur de 34 ans a assisté vendredi à une réunion avec des personnalités du club qui s’est conclue sans prolonger son accord existant.

Des sources affirment que les Gunners ont clairement exprimé leur respect pour la contribution de Luiz, mais cherchent à renforcer la zone d’arrière central avec des alternatives plus jeunes.

On ne sait pas si Luiz s’est vu proposer des conditions de séjour, mais l’international brésilien se concentre maintenant sur la recherche d’un nouveau club, ont déclaré des sources.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– Alvaro Morata est ouvert à un séjour à Turin avec la Juventus en fin de saison, malgré le manque potentiel de football en Ligue des champions la saison prochaine. Tuttosport rapporte que le joueur est prêt à revenir, tandis que le club a l’une des trois options. Il peut soit signer définitivement le joueur, renouveler le prêt actuel de 10 millions d’euros, soit le laisser retourner dans son club parent, l’Atletico Madrid.

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Grades de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs effectués

– Le Real Madrid a adopté une approche pour la signature du record de Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele, selon Insider du football. Le joueur de 24 ans ne s’est pas encore fait un partant régulier à Londres, mais a montré un aperçu des raisons pour lesquelles les Spurs ont sanctionné le transfert de 54 millions de livres sterling depuis Lyon. Cependant, on pense que Tottenham n’est pas ouvert aux offres ou aux discussions pour l’international français à l’heure actuelle.

– La Juventus a rejoint la course pour signer le milieu offensif de l’AC Milan Hakan Calhanoglu. Calciomercato rapporte que la Juve est prête à offrir un salaire plus élevé pour le joueur de 27 ans, dont le contrat expire cet été. On dit que le joueur tient 5 millions d’euros par saison, ce que la Juve est prête à offrir, tandis que Milan n’est prêt à offrir que 4 millions d’euros. Cependant, cela pourrait encore changer, avec le Rossoneri tenue récemment confirmant le football de la Ligue des champions et un coup de pouce financier pour aller avec.

– Martin Odegaard est intéressé à prolonger son prêt à Arsenal, le club étant également disposé à conclure un accord, selon Football Londres. Le point de vente rapporte que le joueur de 22 ans a adhéré à la vision de Mikel Arteta et s’est senti comme un membre précieux de l’équipe des Emirats. Cependant, il pourrait y avoir des problèmes de financement d’un accord en raison d’un manque de football européen la saison prochaine. Rien n’indique non plus si le Real Madrid serait prêt à prêter ou à revendre le joueur avant la prochaine campagne.

– Le conseil d’administration de Liverpool travaille toujours pour obtenir la signature de Ibrahima Konate cet été, le joueur acceptant déjà des conditions personnelles. Journaliste Fabrizio Romano rapporte que la hiérarchie du Merseyside travaille dur pour parvenir à un accord avec RB Leipzig dans les semaines à venir avec la clause de libération du joueur de 35 millions d’euros toujours disponible à payer. Le joueur de 21 ans a été vanté avec un grand potentiel pour l’avenir, et avec la défense de Liverpool frappée par une crise de blessures qui a bouleversé toute sa saison, il a été repéré comme partenaire de choix pour le retour. Virgil van Dijk.