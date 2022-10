Barcelone portera le logo “OVO” de Drake sur son maillot à El Clásico

Barcelone a annoncé un maillot spécial avec le logo d’OVO, la marque Drake, contre le Real Madrid dimanche. Le mouvement est de célébrer le rappeur / chanteur devenant le premier artiste à dépasser 50 milliards de flux sur Spotify.

Le service de streaming avait précédemment conclu un partenariat avec le Barça plus tôt dans l’année. À partir de la campagne en cours et pendant quatre saisons, le club de LaLiga portera généralement des maillots avec un logo Spotify sur la poitrine. L’accord avec le service de streaming rapporte au Barça 77 millions de dollars par an.

“Notre alliance avec Spotify va au-delà d’une simple relation commerciale, a déclaré Juli Guiu, vice-président marketing du Barca. Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, il s’agit d’une relation stratégique à travers laquelle nous cherchons à rapprocher deux mondes susceptibles de susciter l’émotion, à savoir la musique et le football.

“Pour la première fois de notre histoire, nous remplaçons le nom de notre principal partenaire sur le devant du maillot par un artiste de renommée internationale à Drake, lauréat de 4 Grammy Awards et recordman dans différentes catégories, comme être le premier artiste pour cumuler 50 milliards de streams sur Spotify.

Barcelone à enfiler avec le logo Drake

“Cette initiative montre notre potentiel à devenir une plateforme unique pour offrir des expériences qui nous aident à nous rapprocher de nos fans tout en atteignant de nouveaux publics à travers le monde.”

En plus d’afficher le logo OVO sur leurs maillots pour le grand match, le Barça crée également des maillots d’avant-match uniques. Tous les joueurs porteront des maillots avec le numéro 50 dans le dos et « DRAKE » comme plaque signalétique.

Le Barça contre le Real Madrid est l’un des plus grands affrontements du monde sportif. Le match de ce week-end est d’autant plus particulier qu’il s’agit de la 250e rencontre entre les deux clubs historiques. Le Barça et le Real sont également actuellement à égalité de points au sommet du classement de la Liga.

La dernière version de Le classique débutera à Madrid à 10 h 15 HE sur ESPN +.

PHOTO : @fcbarcelona / Twitter