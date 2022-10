Barcelone portera le logo Drake pour El Clasico contre le Real Madrid

Barcelone portera le logo du rappeur et chanteur canadien Drake sur le devant de son maillot lors de la Liga de dimanche le classique au Real Madrid, pour célébrer le fait qu’il est le premier artiste à avoir atteint 50 milliards de flux Spotify.

C’est la première fois que Barcelone remplacera le logo de son partenaire, Spotify, par le logo d’un artiste. La silhouette d’un hibou est le logo OVO Sound de la marque Drake.

Quatre fois lauréat d’un Grammy, Drake, 35 ans, est devenu le premier artiste à atteindre 50 milliards de flux Spotify.

“En incluant le logo de Drake sur le devant du maillot, le Barça et Spotify visent à célébrer le jalon du chanteur qui est devenu le premier artiste à atteindre 50 milliards de streams de ses chansons sur la plateforme”, a déclaré un déclaration du club a dit.

Marc Hazan, vice-président des partenariats de Spotify, a ajouté : “Nous étions vraiment ravis de célébrer l’un des plus grands jeux de l’année et de marquer le jalon de Drake en tant que premier artiste à atteindre 50 milliards de streams. Nous avons toujours dit que nous voulions que ce partenariat être une célébration des fans, des joueurs et des artistes sur une scène mondiale – et il n’y a pas de plus grande scène que Le classique.“