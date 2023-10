Barcelone est sur le point de revêtir un maillot unique pour son prochain match contre son rival acharné, le Real Madrid. Le club catalan a annoncé jeudi que le logo Tongue & Lips des Rolling Stones serait présent sur le devant de son maillot pour le match. Le Barça accueille le Real lors du match massif du samedi 28 octobre.

Le maillot de Barcelone honore le prochain album des Rolling Stones

Le logo du groupe de rock légendaire remplace l’emblème Spotify typique du Barça. Le service de streaming et le club ont précédemment conclu un accord à long terme d’une valeur d’environ 300 millions de dollars. Un changement pour honorer les Rolling Stones ne sera cependant que temporaire. Le Barça portera les maillots spéciaux juste pour El Clasico.

Cette décision intervient alors que les Rolling Stones sortent un nouvel album intitulé Hackney Diamonds. Il s’agit du premier album du groupe avec du matériel original depuis près de deux décennies. L’album devrait sortir sur les services de streaming le 20 octobre, huit jours avant le match El Clasico.

« Nous sommes de grands fans de football et honorés que Spotify ait apporté notre logo Tongue & Lips sur le maillot du FC Barcelone pour célébrer la sortie du nouvel album ‘Hackney Diamonds’ des Stones », a déclaré le groupe dans un communiqué officiel. « Nous encouragerons les joueurs sur le terrain ainsi que les supporters du monde entier qui seront à l’écoute pour regarder ce match emblématique. »

Les fans peuvent acheter des maillots spéciaux et d’autres articles collaboratifs

Parallèlement aux maillots, le Barça a également annoncé la sortie d’une série d’articles en collaboration avec le groupe. Cela inclut les t-shirts, les chapeaux, les sweats à capuche et autres pièces. Les fans pourront acheter ces articles, y compris des maillots, le 23 octobre.

« Une fois de plus, notre collaboration avec Spotify a fait passer les choses à un niveau supérieur », a proclamé Juli Guiu, vice-président marketing du Barça. « Réunir deux icônes – le logo des Rolling Stones et le maillot du Barça – est un moment spécial pour nos fans du monde entier. La musique et le football forment un partenariat spécial avec un long avenir devant eux et nous sommes heureux d’ajouter un autre chapitre à l’histoire aux côtés de Spotify.

Le Barça a également révélé que l’équipe féminine porterait également les maillots des Rolling Stones. L’équipe de Liga F enfile les maillots spéciaux contre Séville le dimanche 5 novembre.

PHOTO : FC Barcelone.