Barcelone portera des kits avec le logo de Drake pour El Clasico vs Real Madrid

Les géants espagnols de Barcelone ont révélé qu’ils porteront un maillot spécial avec le logo du hibou OVO du rappeur Drake lors de l’affrontement d’El Clasico contre le Real Madrid dimanche. Le club catalan fêtera que Drake est devenu le premier artiste sur Spotify à dépasser les 50 milliards de streams.

Avec un autre El Clasico passionnant sur les cartes, Barcelone se rendra au Santiago Bernabeu à Madrid pour croiser le fer avec ses éternels rivaux. Dans le cadre de leur parrainage avec Spotify, l’équipe de la Liga présentera un nouveau look à son kit Blaugrana, le badge Spotify habituel étant remplacé par le logo hibou OVO de Drake.

Le rappeur canadien Drake est devenu le premier chanteur sur Spotify à atteindre la barre des 50 milliards de streaming sur la plateforme de streaming musical. Les hommes de Xavi se rendront sur le terrain pour le Clasico en enfilant le maillot spécial pour célébrer l’artiste de renommée internationale, qui a remporté plus de 275 prix au cours de sa carrière musicale, dont quatre Grammy Awards.

Drake était ravi de recevoir un tel honneur et a partagé une photo de lui-même révélant le nouveau kit de Barcelone et a exprimé ses émotions sur Instagram. “Cela ne semble pas réel mais ça l’est”, a écrit Drake dans la légende.

L’initiative s’inscrit dans l’objectif stratégique de Barcelone et de Spotify de “réunir le football et la musique”. Le club a scellé un partenariat à long terme avec Spotify plus tôt cette année et depuis lors, il travaille ensemble pour créer des opportunités pour divers artistes à travers le monde.

Le vice-président du marketing de Barcelone, Juli Guiu, avait précédemment fait cette annonce sur le site officiel du club. « Notre alliance avec Spotify va au-delà d’une simple relation commerciale. C’est une relation stratégique à travers laquelle nous cherchons à rapprocher deux mondes qui peuvent susciter l’émotion, à savoir la musique et le football », a déclaré Guiu.

« Cette initiative est un autre exemple de cette volonté et de l’esprit novateur de notre collaboration », a-t-il ajouté.

Les Catalans enfileront également des dossards et des hauts d’entraînement spéciaux lors de leur séance d’échauffement au Santiago Bernabeu qui comportera le nom de Drake et le numéro 50 à la place du badge Spotify habituel sur la crête qui orne généralement leurs kits à domicile sur le devant de le maillot.

Barcelone et le Real Madrid entrent dans le Clasico à égalité au sommet de la Liga avec 22 points chacun, aucune des deux équipes n’ayant subi de défaite lors de la saison nationale. Les champions en titre étaient beaucoup trop forts pour Barcelone et le reste de leur adversaire en Liga la saison dernière. Cependant, il semble que la bataille pour le championnat sera beaucoup plus serrée cette saison et les hommes de Xavi chercheront à remporter la première place en battant leur ennemi juré dimanche.

