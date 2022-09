Barcelone peut-elle surmonter la crise des blessures avant l’UCL et le Clasico ?

“L’effet papillon” qu’a imaginé le président de Barcelone, Joan Laporta, lorsqu’il a hypothéqué des pans de l’avenir du club afin de pouvoir investir immédiatement quelques centaines de millions d’euros en frais de transfert et en salaires, était celui d’une larve de football isolée et peu attrayante se transformant en une belle, créature colorée et très admirée. Cependant, l’impact que les blessures brutales subies par Ronald Araujo et Jules Kounde en service international menace d’avoir est du genre infâme : où le battement d’ailes d’un insecte, même le plus petit, au mauvais moment au mauvais endroit, peut provoquer des catastrophes catastrophiques. , des conséquences sans cesse croissantes.

Parfois aussi appelé « théorie du chaos », l’effet papillon propose que si, en termes littéraux, le battement d’ailes minuscules et multicolores ne peut pas provoquer une tempête de l’autre côté de la planète, des événements apparemment mineurs peuvent néanmoins catalyser une réaction en chaîne pour que les choses aller de travers de manière désastreuse dans des systèmes complexes non linéaires.

Voyez-vous les parallèles avec Barcelone maintenant ?

Barcelone a Gerard Pique, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Hector Bellerin, Eric Garcia et Frenkie de Jong, en particulier, pour couvrir les absences, susceptibles d’être d’au moins un mois dans le cas de Kounde et jusqu’à fin décembre ou début janvier pour Araujo, qui doit être opéré. La plupart des clubs s’agenouilleraient dans une prière reconnaissante pour avoir de telles ressources à leur disposition. Soyons clairs là-dessus. Personne n’a besoin de sortir le plus petit violon du monde et de le jouer en fausse sympathie pour le club du Camp Nou.

Cependant, en termes de lien de causalité, ces blessures ont définitivement la capacité de voir Barcelone éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes pour la deuxième année consécutive (ce qu’ils n’ont pas subi depuis 21 ans) ; coûter ainsi au club jusqu’à 100 millions d’euros de manque à gagner ; faire dérailler leur campagne de LaLiga via une défaite dans l’imminence Classique contre le Real Madrid et les dommages en cascade au moral et à la forme si le groupe de la Ligue des champions devient incontrôlable ; nuire considérablement à la récupération financière prévue de Barcelone (ils ont récemment enregistré des bénéfices de 98 millions d’euros pour la campagne 2021-22 et prédit 271 millions d’euros supplémentaires pour la saison en cours) ; et de les laisser encore plus menottés par les règles du fair-play financier de LaLiga au cours des deux ou trois prochains marchés des transferts.

Toutes ces menaces peuvent être classées comme danger proche et présent. Un autre effet secondaire, qui dépend entièrement de la façon dont Xavi Hernandez décide de jouer ses cartes, pourrait être que Pique annonce sa retraite du football professionnel. De même, dans cette théorie du chaos, il y a le potentiel pour Barcelone de se frayer un chemin en quelque sorte hors de ce coin serré; pour revitaliser absolument leur estime de soi et leur confiance; même pour que Pique soit appelé à la rescousse, brille, re-déclare sa disponibilité pour l’Espagne et, qui sait, donne matière à réflexion à Luis Enrique avant de nommer son équipe de Coupe du monde en novembre.

Soyez patient, tout vous sera expliqué.

La première séquence que le battement d’ailes de papillon peut affecter directement et négativement (pour ceux qui se soucient de la Blaugrana au moins) sont les cinq prochains matchs de Barcelone, dont trois contre l’Inter Milan (à l’extérieur, puis à domicile) et le Real Madrid (un Classique au Bernabeu.) Assez brutal. Barcelone conserve-t-elle la capacité de prendre cinq points lors de ces matches – en tirant les deux tests à l’extérieur et en gagnant contre le Nerazzuri au Camp Nou ? Potentiellement.

Les blessures de Jules Kounde et Ronald Araujo pour Barcelone sont un coup dur pour leur défense avant une liste de matches difficiles avant la Coupe du monde. (Photo de Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Mais Araujo et Kounde, s’ils étaient en forme, auraient-ils commencé les trois matchs et joué des rôles tactiques cruciaux au-delà de leur excellence individuelle? Incontestablement. Araujo ajoute la vitesse et la force dont la haute ligne défensive, et l’expérience occasionnelle avec trois à l’arrière favorisée par Xavi, dépendent absolument.

Contre l’Inter, il aurait été déployé pour marquer le Romelu Lukaku nouvellement en forme. Contre Madrid, il serait, comme lors des deux dernières Classiques (chacun dont Barcelone a gagné avec une feuille blanche), ont été opposés à Vinicius Jr. Tough, arrière droit uruguayen infatigable contre un attaquant brésilien ultra-rapide et extrêmement talentueux dans ce qui devient rapidement un merveilleux mano-a-mano sideshow à la fête principale.

La Classique sera épuisé, du moins pour le neutre, étant donné l’absence de cette bataille émergente et fascinante.

Quant à Kounde, les statistiques de cette saison démontrent sa lecture de match, son rythme, ses interceptions, ses tacles, sa capacité à faire sortir le ballon de l’arrière et, oh, il a déjà produit trois passes décisives en cinq matches. Soit dit en passant, fans de Majorque, je n’ignore en aucun cas la capacité réduite de Barcelone à faire face à la menace aérienne et physique de Vedat Muriqi samedi tant que l’avant-centre kosovar de 6 pieds 4 pouces est apte à son retour de mission internationale.

La façon dont Xavi aligne ses défenseurs restants et leur performance devient évidemment la clé pour éviter les dommages apocalyptiques menaçant soudainement la renaissance naissante de Barcelone.

Tout d’abord, García. Xavi apprécie son attitude, sa facilité avec le ballon et loue continuellement ses capacités de base. Néanmoins, le joueur de 21 ans est petit pour un défenseur central (5 pieds 11 pouces), peut être battu pour le rythme s’il est tourné par un attaquant et n’a commencé que 184 des 360 dernières minutes de compétition de Barcelone. Garcia joue très serré avec son homme lorsque Barcelone défend avec une ligne haute, car s’il laisse un attaquant rapide prendre possession, tourner et sprinter, il est probable qu’il ne suivra pas.

Même la moindre erreur de timing ou de positionnement laisse la menace d’avertissements, de cartons rouges et de rivaux sur le but de Marc-André ter Stegen. Lukaku, s’il est en forme et choisi à San Siro la semaine prochaine, se lèchera les lèvres par anticipation quand il verra avec quelle facilité Breel Embolo a totalement épinglé et dirigé Garcia pour le but gagnant de la Suisse contre l’Espagne à Saragosse ce week-end. L’attaquant belge est meilleur, plus grand, plus fort et beaucoup plus expérimenté au plus haut niveau que l’impressionnant Embolo, dont le but a été l’auteur de la toute première victoire à l’extérieur de la Suisse contre La Roja.

Gerard Pique solidifiera-t-il la défense barcelonaise en l’absence de Jules Kounde et Ronald Araujo ? (Photo de Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images)

Garcia et Christensen étaient, en fait, les défenseurs centraux partants dans le passé Classique. Mais attention. Quiconque ne se souvient pas que Madrid était beaucoup plus court en entraînement de match, en forme et en netteté parce qu’il avait commencé son calendrier de pré-saison plus tard se trompe dramatiquement. Ce Classiqueremporté par le but scandaleux de Raphinha, a terminé avec De Jong et Pique en tant que défenseur central.

Christensen, comme Garcia, a une facilité sur le ballon, est arrivé sur un transfert gratuit, qui a été un élément crucial dans la reconstruction dans laquelle Xavi, Jordi Cruyff et Mateu Alemany se sont engagés cet été, mais a montré toute la capacité d’erreurs de positionnement et concentration. Il n’a pas l’habitude de jouer à l’arrière dans le style de Barcelone et il peut être contraint de donner la possession. Et si vous revenez en arrière et étudiez son positionnement, son temps de réaction et son athlétisme lorsque le Bayern Munich a marqué son deuxième but, quatre minutes après avoir pris les devants à Munich l’autre semaine, l’international danois est fondamentalement fautif.

L’Inter et Madrid auront étudié ce détail en profondeur. La chose logique, maintenant, serait que Xavi se tourne vers son ex-coéquipier vainqueur de la Coupe du Monde, du Championnat d’Europe et de la Ligue des Champions, Pique, et dise : “Geri, il est temps pour ta ‘Dernière Danse’ – mène la défense à travers cette crise.”

Mais, le fera-t-il ? En a-t-il le droit ? “Est-ce qu’il” se rapporte au fait que les ex-coéquipiers ne font pas toujours de bons compagnons quand on est élevé à la gestion de l’équipe – les egos s’affrontent, la délimitation entre le passé et le présent peut être difficile. Xavi et Pique, dans les habitudes, les attitudes, l’idéologie, la personnalité et la vie privée ne sont vraiment unis que par deux choses : l’amour de leur club et, en général, la victoire.

Des étincelles ont volé cette saison. En privé, mais des étincelles quand même. « Est-ce qu’il a le droit ? fait référence à l’idée que Laporta et tous les compteurs de haricots du Barça aimeraient que Pique mette volontairement fin à son contrat, qui représente une dépense financière énorme et court jusqu’en juin 2024, en prenant sa retraite. L’idée qu’un message aurait pu être envoyé à l’entraîneur disant: “limitez ses minutes, brûlez sa patience” est liée à la récente affirmation d’El Mundo selon laquelle le défenseur gagne environ 28 millions d’euros bruts / 15 millions d’euros nets par saison.

Dans cette affaire, Pique, même en dehors de sa vie privée tumultueuse, aurait pu marquer un but définitif contre son camp. En avril dernier, il a déclaré à l’intervieweur Jordi Wild, lorsqu’il parlait de raccrocher ses crampons : “Ce n’est pas seulement physique, c’est motivant. Je ne vais pas traîner dans tous les stades d’Espagne si je n’ai pas la bonne motivation pour ça. . Avec tout le respect que je vous dois, me diriger vers un stade et un terrain, où j’ai déjà joué 15 fois, pour un coup d’envoi à 16 heures, est très exigeant mentalement. Je prends tout match par match. Heureusement, jusqu’à présent, tous les deux ans J’ai trouvé de petites choses qui me remotivent, mais j’ai souvent eu du mal à rester motivé, même dans le club que j’aime.

“Ce n’est pas pour tout l’argent du monde que j’irais dans une autre équipe. Je sais à 100% que je prendrai ma retraite ici. J’ai toujours dit que si je ne ‘le ressens plus’, je partirai – qu’il me reste deux, cinq ou 25 ans de contrat. Quelle est l’alternative ? Rester assis inutilisé dans la tribune ou sur le banc ? Pas question. Il a fait beau ici, il n’est pas nécessaire de le ternir. Je veux partir en sentant que J’ai toujours été pertinent.”

Pique est toujours, facilement, assez bon pour que Xavi construise la défense de Barcelone autour de lui – d’autant plus qu’il est à l’aise de jouer au poste d’arrière central gauche malgré son pied droit. Sa volonté dévorante de gagner, sa lecture de match, son évanouissement par derrière, sa vaste expérience pèsent bien contre le fait qu’à 35 ans, il n’est plus “l’athlète de pointe”.

Mais Xavi lui fera-t-il confiance, mettra-t-il de côté l’obsession médiatique constante de la séparation de Pique de sa femme Shakira et décevra-t-il potentiellement une ou deux de ses nouvelles recrues? Le club pourrait-il insister auprès de son entraîneur pour que Pique en tant que titulaire reste un dernier recours ? Si Pique est obligé de n’être rien de plus qu’un réchauffeur de banc quand Araujo et Kounde sont absents, respectivement, jusqu’en novembre et après la Coupe du monde, cela ne lui donnerait-il pas le message final que son temps, quel que soit le contrat restant, à Barcelone est en place?

Les semaines à venir avant la Coupe du monde étaient déjà chargées de nouveaux tests et d’opportunités pour les plus grands clubs d’Europe. Mais, tout à coup, avec ces deux blessures fracassantes, les projecteurs sont braqués sur Barcelone, sur leur jeune entraîneur, sur leur transformation intéressante mais encore naissante.

Sera-ce Pique à la rescousse ou adios toujours? Est-ce que ce sera le caractère et l’ingéniosité qui sortiront Barcelone d’une situation aussi délicate en Ligue des champions, ou d’autres pertes financières importantes? Et l’humiliation ou la résistance quand il s’agit de le classique?

Restez à l’écoute.