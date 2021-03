Imaginons pour le bien de l’argumentation que si Erling Haaland n’est pas sur le marché des transferts, son contrat est définitivement disponible. Il a une file d’attente de prétendants et le Borussia Dortmund devrait tripler son investissement un an avant l’entrée en vigueur de la clause de libération de 75 millions d’euros de l’attaquant norvégien, le rendant disponible pour signer pour un prix fixe inférieur.

Admettons également, pour faire avancer les choses, que bien que Barcelone ait peut-être laissé trop tard pour devenir champion d’Espagne (nous verrons dans ce qui promet d’être une course au titre atrocement serrée), ils jouent incontestablement le meilleur football de la Liga en ce moment. . Maintenant, laissez-moi vous assurer que bien que la dette mondiale au Camp Nou soit supérieure à 1,1 milliard d’euros (il suffit de faire rouler ce chiffre autour de votre cerveau pendant un moment ou deux), le président Joan Laporta tient désespérément à signer ce phénomène d’un enfant qui est très peu nombreux. les équipes semblent savoir comment fermer leurs portes et dont les statistiques de but, jusqu’à présent, sont historiquement bonnes.

Laporta a non seulement atteint la victoire lors des récentes élections présidentielles de Barcelone en raison des réalisations remarquables de son premier règne au Camp Nou, mais aussi grâce à la promesse de grandeur qui l’attend dans un proche avenir. Les deux premières fois où il a produit cette astuce en tant que nouveau président du club catalan, les résultats ont été Ronaldinho et Samuel Eto’o. Deux des plus grands footballeurs, les plus grands personnages et les figures les plus importantes de toute l’histoire du club de Laporta.

Une des choses que la situation actuelle a en commun avec 2004 et 2005, lorsque le vainqueur brésilien de la Coupe du monde et le médaillé d’or olympique du Cameroun ont été signés, c’est que chacun était fiancé à quelqu’un d’autre.

L’accord de Ronaldinho pour passer du Paris Saint-Germain à Manchester United a été verbalement convenu entre les cadres supérieurs des deux clubs, mais il a tout de même remporté le Ballon d’Or, le titre espagnol et la Ligue des champions à Barcelone – pas en Old Trafford rouge.

Les droits de jeu d’Eto’o ont été partagés entre Majorque et le Real Madrid. Je l’ai interviewé une fois et il considérait qu’il avait remporté la Ligue des champions avec Los Blancos, bien qu’il n’ait fait aucun départ et ait profité d’un total de 53 minutes sur le terrain lors de leur victoire en tournoi 1999-2000 – en fait, il l’a répertorié comme l’une des cinq réalisations les plus fières de sa carrière. En théorie, ce vainqueur néophyte, épuisant, scintillant et né, devait jouer le reste de sa carrière pour le club de Florentino Perez, et quel footballeur absolument dynamite il aurait été pour Madrid. Mais, d’une manière ou d’une autre, Laporta (et son vice-président Sandro Rosell) ont réussi à persuader Perez que la décision la plus sage serait de prendre la part mineure du club dans le prix d’achat (24 millions d’euros) et de passer à autre chose. Quel erreur.

Par coïncidence, le troisième président du club impliqué dans ces négociations de 2005 était Mateu Alemany de Majorque, dont Laporta a déclaré vouloir devenir le nouveau directeur du football de Barcelone. Jusqu’ici tout va bien.

La raison pour laquelle Laporta cherche désespérément à répéter ces deux superbes morceaux de magie de lapin du chapeau est que Haaland, en ce moment, ressemble à une force de la nature unique. Brutalement fort, immensément rapide, grand, agressif et doté de ce qui ressemble à une capacité infaillible pour terminer chaque type d’opportunité (du faisable à l’incroyable), c’est le genre d’attaquant que vous essayez de signer ou que vous craignez de vivre toute votre vie. le regret.

Ce genre de regret est quelque chose que Barcelone a déjà dû souffrir, étant donné qu’il a refusé la chance de signer Cristiano Ronaldo du Sporting Lisbonne et a choisi Ricardo Quaresma à la place. Imaginez simplement toute l’histoire de Ronaldo et Lionel Messi réécrite depuis le début, le couple grandissant dans le même club.

Retour à nos jours.

Des choses plus étranges se sont produites qu’il ne s’est avéré que le propre directeur du football de Dortmund, Michael Zorc, dit la vérité glaciale quand il dit que Haaland jouera pour les Jaune et Noir la saison prochaine. Ou que le joueur de 20 ans né à Leeds, qui vient de devenir le plus rapide et le plus jeune à marquer 20 buts de l’histoire de la Ligue des champions, décidant qu’il doit une loyauté juvénile à Dortmund et choisissant de rester.

Mais, le football étant tel qu’il est, l’argent et l’ambition parlent généralement le plus fort. C’est pourquoi même si Laporta est folle de pouvoir dire la phrase: « Leo Messi, rencontre Erling Haaland … Erling, rencontre le plus grand footballeur qui ait jamais vécu », lors de la présentation des nouveaux coéquipiers les uns aux autres, il y a un brutal processus qui attend si l’accord doit être conclu.

jouer 1:01 Gab Marcotti et Julien Laurens listent les clubs qui ont l’argent pour signer Erling Haaland s’il quitte Dortmund.

Au minimum, le Real Madrid, sans parler de Liverpool, Manchester City et Chelsea, est déterminé à gagner un joueur tellement difficile à affronter qu’il fait des cauchemars aux défenseurs plusieurs semaines avant de devoir jouer contre lui. Chacun de ces clubs a une puissance de feu financière nettement meilleure que Barcelone, une situation d’endettement moins piquante et peut offrir à Haaland un tas de choses sur et en dehors du terrain qui en font des prétendants de premier ordre à sa signature.

Il ne faut pas non plus oublier que lorsque Barcelone a signé Ousmane Dembele du club westphalien pour environ 105 millions d’euros en 2017, ils ont énormément énervé Zorc et son conseil d’administration en semblant approuver que le joueur se mette en grève afin qu’il lui soit accordé son déménager en Catalogne. Des choses comme celles-là ont tendance à ne pas être oubliées.

Mais, bien sûr, le fait que Madrid aime l’idée de signer Haaland n’est que de l’herbe à chat pour Laporta. Imaginez son frisson de Schadenfreude s’il pouvait capturer le joueur qui menace de dominer la scène des scores pendant les 10 prochaines années, convaincant ainsi Messi de rester au Camp Nou et contrecarrer Perez dans le marché. Il suffit de faire un jet de prudence au vent et d’abandonner toute prudence financière. Vous pouvez voir son cas, n’est-ce pas?

Même si ses priorités immédiates sont de rembourser la dette en retard de salaire de ses joueurs (qui doit désormais s’élever à près de 100 millions d’euros), de rembourser ou de persuader les créanciers qui devaient encore quelques centaines de millions de dollars d’être patients, et de convaincre Messi. pour rester, Laporta a toujours été le gars qui veut tout. Immédiatement. Aucun argument.

Mais y a-t-il un argument, maintenant, pour que Laporta fasse preuve de retenue, accepte que le temps et la marée soient contre lui et qu’il ait besoin de serrer les dents et même de ne pas mettre Barcelone dans la course pour Haaland. Pour lever des fonds afin de devenir compétitif pour ce jeu à enjeux élevés, Laporta n’aurait pas simplement besoin d’un autre prêt de fonds d’investissement à intérêt élevé, en plus de toutes ces énormes dettes dont il a hérité, il devrait déplacer Philippe Coutinho (pour frais très réduits par rapport aux 160 millions d’euros qu’ils ont dépensés pour le débarquer) plus un de Dembele et Antoine Griezmann, ce dernier n’était pas bon marché non plus lorsqu’il a été signé pour 120 millions d’euros de l’Atletico Madrid.

Erling Haaland serait sans aucun doute une signature monstrueuse pour Barcelone, mais peuvent-ils se le permettre? Getty

En regardant Barcelone et sa forme actuelle, est-ce la bonne option? Les deux Français ont fait preuve de caractère et de maturité pour émerger cette saison en tant qu’acteurs clés du club et de ses coéquipiers qui comprennent maintenant et s’accordent avec Messi.

Au cours des 14 premiers matches nationaux du règne de Ronald Koeman, le Blaugrana marquaient à peine à raison de deux buts par match. Depuis lors, les 14 matches de Liga suivants ont donné des scores, et aucune défaite, ce qui montre une moyenne de buts en touchant trois par match.

De plus, ce n’est pas seulement que Messi, Griezmann, Dembele, Martin Braithwaite et d’autres frappent le filet, il y a la petite question du retour à l’action d’Ansu Fati à prendre en compte. Nous vivons à l’ère du football mondial de la mémoire des papillons, et certains peuvent ont oublié qu’Ansu est un autre talent hors du commun. Il est déjà le plus jeune de cette-cette-et-la-prochaine pour le club et le pays, et il est le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions. Ansu est différent de Haaland à bien des égards, mais uni au Norvégien pour posséder quelque chose de vraiment exceptionnel pour lequel Barcelone n’a pas eu à payer 160 millions d’euros.

En ce moment, Barcelone joue avec verve, ils gardent mieux le ballon, utilisant la version de Koeman de 3-5-2 pour étirer et pénétrer l’opposition et, à Paris il y a quelques jours, il y avait un indice que les buffets de la Ligue des champions qu’ils prenaient à les mains du PSG, de la Juventus, de Liverpool et de l’AS Roma pourraient appartenir au passé.

Par rapport aux positions avant, il ne fait aucun doute que Barcelone a besoin d’un défenseur central de première classe, d’une couverture appropriée de haute qualité à l’arrière gauche ou qu’ils devraient essayer de signer un milieu de terrain central robuste, intelligent, athlétique et mentalement pointu qui peut commencer. pour imiter le meilleur de Sergio Busquets. Ce qui avec ces tâches et la nécessité générale de rembourser d’énormes dettes tout en générant de nouveaux revenus afin de tirer Barcelone du précipice financier, serait tu chasser frénétiquement Dortmund, Haaland et son célèbre agent avare Mino Raiola avec une traite bancaire de 160 millions d’euros? Ou seriez-vous prêt à regarder un talent générationnel apparaître au Real Madrid et à vous torturer, en termes de football, pendant les prochaines saisons, car il y a plus de tâches ménagères au Camp Nou à voir en premier?

Choisissez honnêtement, écrivez votre réponse sur une feuille de papier pour la revoir dans cinq ou six ans pour voir si votre décision tient à réviser. Alors admettez-vous que, quoi qu’il arrive, Laporta poursuivra la signature de Haaland jusqu’à ce qu’il rejoigne Messi à Barcelone ou soit présenté comme un nouveau joueur à Madrid, au Bayern Munich, à Manchester City, à Chelsea, à Liverpool ou ailleurs.

Parce que c’est comme ça que Laporta, et presque tous les présidents de grand club, roule. Que la bataille commence.