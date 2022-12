Barcelone peut développer un plan B sans Lewandowski suspendu

Robert Lewandowski a été superbe depuis son arrivée à Barcelone, mais il est également juste de dire qu’il a changé sa façon de jouer. Voir ce qu’ils font pendant qu’il est suspendu sera fascinant. Éric Alonso/Getty Images

Étant donné qu’il a marqué 18 fois en 19 matches au cours de sa première saison, il serait absurde de prétendre que Barcelone sera mieux sans Robert Lewandowski alors qu’il est suspendu pour ses trois prochains matches de Liga. Les Catalans, malgré l’ouverture de la campagne avec un match nul sans but à domicile contre Rayo Vallecano et un peu battu par le Real Madrid dans le Classiquetout en présentant régulièrement les mêmes défauts qui les ont vus éliminés de la Ligue des champions, occupent en quelque sorte le haut du tableau alors que le football national revient en Espagne cette semaine.

Cette “d’une manière ou d’une autre” peut être définie de trois manières : la prodigalité de Madrid à perdre sept points contre Gérone, Osasuna et Rayo, ainsi que le remarquable total de “buts contre” du Barca de seulement cinq… et avoir Lewandowski dans l’équipe.

Le légendaire attaquant polonais a “scellé” à plusieurs reprises les trois points – il était le seul buteur lors de victoires 1-0 contre Majorque et Valence – a été à plusieurs reprises le gars qui sort de l’impasse 0-0 dans d’autres matchs et souvent aussi mis des victoires sans aucun doute avec la frappe en donnant à Barcelone une marge de deux ou trois buts. Stellar revient d’une nouvelle signature, sans aucun doute, mais il y a un argument distinct selon lequel Barcelone joue un football meilleur, plus complet, plus convaincant et plus fluide sans lui.

2 Connexe

Lorsque Xavi & Co. affrontera l’Espanyol (à domicile), l’Atletico dans la capitale, puis Getafe de retour au Camp Nou au cours des prochaines semaines, il y aura une chance non seulement pour l’équipe de montrer qu’elle peut faire face sans Lewandowski mais pour l’entraîneur catalan de tester les adversaires d’une manière totalement différente de celle du Barça lors de plusieurs de ses quatorze matches de Liga précédents.

Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que lorsqu’ils sont sans avant-centre traditionnel relativement statique, Barcelone joue avec plus de dynamisme et de menace et ressemble beaucoup plus au modèle attendu lorsque le Catalan de 42 ans a succédé à Ronald Koeman en Novembre 2021. Cependant, la taille de l’échantillon est courte et les traditionalistes vont déjà bégayer dans leur vin chaud festif : “… les buts sont tout… au diable la qualité du jeu. Lewandowski est maître de tout ce qu’il arpente !”

Il est également vrai que le président du club, Joan Laporta, a délibérément mis l’accent sur les résultats plutôt que sur la qualité des performances lorsque, juste avant Noël, il a annoncé que “nous avons clairement indiqué à tout le monde dans le vestiaire que notre objectif le plus important est de gagner la ligue.” Gagner à tout prix, car les points de style ne comptent pas était le message.

Bien qu’il ne soit pas en décalage avec son employeur, Xavi l’a dit très différemment. “Nous ne pouvons pas perdre notre” style maison “- c’est ce qui a fait la grandeur du club. C’est l’idée de jeu grâce à laquelle l’équipe nationale a remporté une Coupe du monde et deux championnats d’Europe, comment le Barça a remporté cinq ligues de champions : en fait, c’est fois, nous avons redoublé d’efforts pour atteindre l’essence de la philosophie de jeu de Barcelone. Oui, nous aurons besoin d’un plan B et d’un plan C, mais tout doit être basé sur notre idée centrale de la façon de jouer au football.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MARDI DEC. 27

• Bolton contre Derby County (10 h HE)

• Reading contre Swansea City (12 h HE)

• Burnley contre Birmingham City (15 h HE) JEUDI DEC. 29

• QPR contre Luton Town (13 h HE)

• Real Betis contre Athletic Club (13 h HE)

• Millwall contre Bristol City (14 h 40 HE)

• Blackpool contre Sheffield United (15 h HE)

• Atletico Madrid contre Elche (15h20 HE)

Concernant Lewandowski, l’argument va comme ceci. Avec lui dans le XI, c’est une ère de Barcelone où une grande partie du style de position et de passe qui est au cœur de l’idée de Rinus Michels/Johan Cruyff/Pep Guardiola sur la façon de jouer est sacrifiée ou réduite. D’autre part, la star polonaise apporte une maîtrise absolue de la façon de produire des objectifs souvent remarquables, en particulier dans des situations difficiles.

Ce qui est sacrifié, c’est la fluidité du mouvement, la complexité du jeu de construction, l’échange rapide de positions et la manière créative dont la possession est utilisée dans le dernier tiers. Le jeu associatif et “build-up” de Lewandowski n’est pas fantastique. Et bien qu’il ne tourne pas autour du point de penalty en attendant égoïstement d’être servi, il est, sans aucun doute, un “n°9” à l’ancienne dont le meilleur travail est fait soit lorsqu’il reçoit des centres exceptionnels dans la surface, soit lorsqu’un adversaire ligne défensive (souvent cinq ou six hommes) est en lambeaux.

C’est tout naturellement qu’à 34 ans, sa vitesse athlétique décline. Il ne gagnera généralement pas un sprint si le ballon est joué longtemps dans l’espace derrière une ligne défensive haute et, en tête-à-tête, il est moins susceptible de dépasser un marqueur jeune, fort et intelligent. Certaines preuves nous poussant plus loin vers ces conclusions proviennent de son incapacité à marquer ou à avoir un impact sérieux lors de quatre des cinq matches de Barcelone contre le Bayern Munich, l’Inter et le Real Madrid. Ceux qui ont vu comment l’Inter (à Milan), Madrid et le Bayern – en particulier au Camp Nou – ont annulé Lewandowski et l’ont empêché d’obtenir la qualité de possession dont il a maintenant besoin auront été préparés aux performances pâles et lentes qu’il a données pour la Pologne pendant la Coupe du monde.

Il reste brillant, mais il a 34 ans, humain et non plus le colosse déchaîné de son apogée absolue.

En l’absence de Lewandowski, Xavi doit utiliser le temps pour ramener Barcelone à ses modes de possession fluides et de transition. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Pour être clair, ce n’est pas une critique de Lewandowski, dont le professionnalisme, la volonté d’aider Xavi sur le terrain d’entraînement, les conseils aux coéquipiers et la tolérance de jouer dans une ère trébuchante de Bambi du développement de Barcelone sont tous assez remarquables. Il en va de même pour ses statistiques de buts, qui, bien qu’en légère baisse par rapport à ses deux dernières saisons avec le Bayern, semblent encore plus louables si l’on tient compte du nombre de joueurs nouveaux, jeunes ou “en fin de parcours” autour de lui.

Un mastodonte au fonctionnement fluide, cette équipe ne l’est pas.

Donc, revenons à l’argument de Lewandowski. Sans lui dans le XI, il y a une menace claire que l’équipe de Xavi perde du mordant. Si Barcelone semble manquer d’avant-garde et méprise les nombreuses occasions de buts lors des trois matches où il est absent, alors peu de gens se soucieront trop s’ils ont bien joué … mais perdu ou nul. Cependant, sans lui dans le XI, contre Viktoria Plzen, et pendant la dernière heure à Osasuna, Barcelone n’a pas simplement gagné mais a joué remarquablement différemment de tout autre moment de la saison.

Les buts de Lewandowski ont tendance à venir avec Barcelone campé dans le dernier tiers, poussant et sondant encore et encore pour essayer d’ouvrir un adversaire qui a déployé un nombre important pour étouffer et bloquer. Ce sont des situations où, si le ballon est perdu, Barcelone est très sensible aux contre-attaques rapides et bien exécutées. Il n’y en aura souvent que deux à l’arrière, ce qui signifie que l’équipe de Xavi peut être exposée en termes de position et de rythme.

Lorsque Lewandowski ne joue pas, c’est une équipe qui peut jouer à travers les lignes beaucoup plus rapidement, qui peut contre-attaquer plus rapidement et peut bénéficier d’une rotation constante d’Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha, Gavi et Ousmane Dembele à tout moment, et même Pedri arrivant de positions plus profondes..

En République tchèque plus tôt cette saison, Barcelone a traîné Viktoria Plzen sans pitié et a remporté un match de Ligue des champions alors que, étant donné que Xavi utilisait une équipe jeune et inexpérimentée, il y avait une menace de perdre. C’était vif et fluide, et le Barça était difficile à cerner.

Pour la dernière heure contre Osasuna, après l’expulsion de Lewandowski, dans un match dans lequel les hôtes n’avaient pas simplement mené à la pause mais intimidé Barcelone, les avaient pressés et avaient donné l’impression que c’était une défaite définitive en devenir, les dirigeants de la Liga ont mieux joué avec 10 hommes, ont de nouveau été sensiblement plus fluides et rapides et, de manière significative, ont transformé un déficit de 1-0 en une victoire de 2-1.

jouer 0:36 Le président de Barcelone, Joan Laporta, exprime son espoir que la légende du club et champion du monde fraîchement couronné Lionel Messi jouera à nouveau sous les couleurs Blaugrana.

Il y a un autre point sur lequel Xavi peut tourner à son avantage au lieu de déplorer la suspension de trois matchs du joueur polonais.

Au cours des 12 dernières années, Lewandowski a bénéficié de la Bundesliga “Pause hivernale” — une pause de décembre à janvier ou février, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de matches de championnat pendant trois à cinq semaines. La ligue allemande dispute également une saison de championnat de 34 matches, celle d’Espagne 38. Son absence, une suspension de trois matches que Barcelone a fait appel à toutes les autorités possibles pour se faire dire d’arrêter de faire des histoires pour rien, signifie qu’il a, et continuera d’avoir, une mini Winterpause depuis la fin de la Coupe du monde. En théorie, il devrait être plus en forme et plus vif pour la Copa del Rey , la demi-finale de la Supercoupe contre le Betis en Arabie Saoudite puis pour Manchester United en Ligue Europa.

Laporta est une fan sans vergogne. “Lewandowski est l’une des raisons pour lesquelles nous avons pu rendre nos fans heureux à nouveau. Bien sûr, il apporte professionnalisme, expérience et responsabilité, mais c’est un sacré gars et il a apporté au club un air de glamour.” C’est vrai, mais il y a un contrepoint : c’est un attaquant qui conditionne de manière significative la façon dont l’équipe de Xavi joue, et au coin de la rue, il arrive un moment où Lewandowski – une solution à court terme pour un manque de puissance, de classe et d’expérience pendant que cette équipe était en cours de reconstruction – ne sera pas là.

Bien que loin d’être définitifs, les trois prochains matches de LaLiga offrent à Xavi et à son équipe un aperçu de ce à quoi ressemblera l’avenir pas trop lointain. Peut-être un aperçu attrayant à cela.