Barcelone perd son premier match de championnat en deux ans

L’équipe féminine de Barcelone a subi sa première défaite en championnat en près de deux ans dimanche, s’inclinant 2-1 au Madrid CFF.

Déjà sacrés champions de Liga F pour la quatrième saison consécutive, les hommes de Jonatan Giraldez n’avaient pas grand-chose en jeu lors de leur dernier match de haut vol de la saison.

Les finalistes de la Ligue des champions ont été battus pour la dernière fois en Liga F le 1er juin 2021, après quoi ils se sont lancés dans une séquence de 62 victoires consécutives en championnat.

Séville a cassé sa course plus tôt en mai avec un match nul 1-1 et Madrid CFF a suivi cela en infligeant une défaite extrêmement rare, sa première en 65 matches de haut vol.

L’attaquant zambien Racheal Kundananji a marqué deux fois pour les hôtes tandis que la double vainqueur du Ballon d’Or Alexia Putellas en a marqué un pour Barcelone, son premier but après s’être remise d’une grave blessure au genou.

Barcelone affrontera l’équipe allemande de Wolfsburg en finale de la Ligue des champions le 3 juin à Eindhoven, une compétition qu’ils ont remportée pour la première fois en 2021.

