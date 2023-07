Dix équipes de la Liga ont posté pour soutenir la communauté LGBT + et cela n’a apparemment pas bien plu aux fans, ce qui a entraîné la perte de followers par tous les clubs sauf un. Un rapport publié par SBNATION affirme que Barcelone a perdu le plus grand nombre d’abonnés – soit près de 3 06 403 abonnés par jour. Le 28 juin est célébré dans le monde entier comme la Journée internationale de la fierté LGBT+. Les clubs avaient fait des messages pour se tenir aux côtés de la communauté et le geste n’a pas été bien accueilli par les fans. Valence, Athletic Club, Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta, Majorque, Deportivo Alaves et Las Palmas sont les autres clubs qui ont publié des messages étendant leur soutien à la communauté avec Barcelone. Las Palmas était le seul club à avoir gagné des abonnés après la publication du message. Il aurait gagné un modeste 67 adeptes.

Barcelone avait changé son icône pour avoir le drapeau de la fierté en arrière-plan. De nombreux commentaires en réponse à la publication contenaient une déclaration claire indiquant que l’action du club était la raison pour laquelle ils ne suivaient pas la page. De nombreux commentaires étaient également sous la forme d’un GIF dans lequel l’attaquant de Leicester City, Jamie Vardy, peut être vu en train de faire une célébration où il a détruit le drapeau du coin, qui s’est avéré être un drapeau de la communauté de la fierté. Le deuxième club à avoir perdu le plus de partisans a été Valence. Ils ont compris avoir perdu 2299 followers.

C’est en 2016 que la FIFA a adopté les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui exigent que des mesures appropriées soient prises pour prévenir les violations des droits de l’homme à quelque titre que ce soit.

Pour en revenir à la fenêtre de transfert estivale, de grands noms ont été enrôlés par Barcelone avant la saison prochaine. Le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan a signé pour Barcelone et l’ancien footballeur de Manchester City a obtenu un contrat jusqu’en juin 2025 avec une option de prolongation. Les Catalans ont inclus une clause de rachat de 400 millions d’euros pour l’international allemand. Gundogan a dirigé Manchester City auparavant Gundogan a quitté Manchester City après avoir été avec les vainqueurs de la Premier League pendant sept ans. Il a marqué 60 buts après avoir fait 304 apparitions pour l’équipe basée à Etihad.