Barcelone pense que le transfert de Bernardo Silva est toujours possible si Frenkie de Jong ne part pas

Barcelone envisage de signer le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva que ce soit ou non Frenkie de Jong feuilles, comme l’a affirmé Diario Sport.

Le Barça a dépensé plus de 150 millions d’euros cet été pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundétandis qu’Andreas Christensen et Franck Kessie sont arrivés sur les transferts gratuits. Cependant, le BlaugranaLes problèmes financiers largement rapportés les ont mis dans une course contre la montre pour pouvoir enregistrer toutes leurs nouvelles recrues pour le début de la Liga le week-end prochain.

Néanmoins, Diario Sport affirme que le départ de De Jong n’est pas essentiel pour faire venir Silva, même si cela nécessiterait un autre effort de collecte de fonds de la part du club.

Le Barça a déjà exécuté trois opérations – qualifiées de leviers financiers par le président Joan Laporta – pour lever des fonds pour ses joueurs entrants. Ils ont vendu 25% de leurs droits de télévision nationaux pendant 25 ans dans le cadre de deux accords distincts à la société d’investissement Sixth Street pour plus de 500 millions d’euros. Ils ont ensuite vendu 24,5% de leur société de production interne Barca Studios à Socios.com pour environ 100 millions d’euros, ce qui, selon des sources du club, leur permettrait d’enregistrer toutes leurs activités estivales.

Une source a confirmé à ESPN que l’équipe financière du Barça savait depuis plusieurs jours qu’un quatrième levier financier était nécessaire. Le club espère vendre 24,5% supplémentaires de Barca Studios dans les prochains jours.

Le scénario idéal de Barcelone concernant De Jong reste pour l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam de partir ou de subir une réduction de salaire s’il reste. De Jong veut rester à Barcelone malgré l’intérêt de Manchester United et de Chelsea, et n’a pas l’intention de baisser son salaire.

Quant à Silva, le manager de City, Pep Guardiola, a déclaré plus tôt cette semaine à propos de l’international portugais : “Je veux que les joueurs soient heureux. Bien sûr, je veux que Bernardo soit ici mais je ne sais pas ce qui va se passer, honnêtement je ne le sais pas”. t sais.”

– Callum Hudson-Odoi pourrait quitter Chelsea à la recherche de plus de temps de jeu, rapporte Fabrice Romanole diplômé de l’académie des Blues n’ayant même pas été inclus sur le banc lors de la victoire du club samedi contre Everton. Southampton fait pression pour le signer en prêt tandis que Leicester City a également été discuté ces derniers jours, la décision finale sur l’avenir d’Hudson-Odoi revenant au joueur lui-même.

– West Ham United étudie la possibilité de signer un agent libre Dan-Axel Zagadouréclamations Le soleil. L’AS Roma et l’Internazionale ont également envisagé d’offrir un contrat au défenseur central depuis que son passage au Borussia Dortmund s’est terminé cet été.

– Plus de 20 clubs à travers l’Europe ont fait des offres pour prendre l’ailier de Manchester United Alejandro Garnacho en prêt, selon Le miroir. Les Red Devils n’ont pas encore décidé de laisser partir temporairement le joueur de 18 ans pour acquérir de l’expérience en équipe première ou de gérer son développement au sein du club et de faire appel à un prêt potentiel en janvier.

– Défenseur central de Feyenoord Marcos Senesi s’envolera pour l’Angleterre demain pour signer un contrat pour rejoindre l’AFC Bournemouth, rapporte Fabrizio Romano, qui ajoute que le transfert vaut 15 millions d’euros plus les add-ons pour le club néerlandais et que le contrat durera quatre ans. Cela vient comme un autre coup de pouce pour Scott Parker après que les Cherries ont marqué leur retour en Premier League avec une victoire 2-0 sur Aston Villa.

– La Juventus a des problèmes de déchargement Danièle Rugani en raison des exigences du défenseur central, selon Calciomercato. Il veut 3 millions d’euros par an et rester en Italie, ce qui s’avère problématique car Galatasaray est le seul club à avoir offert ces salaires jusqu’à présent. La Sampdoria offrirait 1,5 million d’euros et demanderait à la Juventus de payer l’autre moitié.