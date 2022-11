Barcelone pas de signatures en janvier en raison du fair-play financier

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré mardi que le club pourrait ne pas être en mesure de recruter des joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier en raison des règles du fair-play financier de la Liga.

Les comptes du Barça sont à nouveau “sains”, a déclaré Laporta, avec un revenu attendu cette saison de 1,23 milliard d’euros (1,27 milliard de dollars) et un bénéfice budgété de 274 millions d’euros.

“Nous avons dû faire des leviers, qui étaient des opérations économiques qui ont sauvé le club de la ruine, et maintenant le club est en reprise économique”, a déclaré Laporta à l’agence de presse espagnole EFE. “Mais malgré cela, selon les règles du fair-play financier de la ligue espagnole, nous ne pouvons pas signer.

“Nous et d’autres clubs de LaLiga essayons également de convaincre la Liga d’être plus flexible et de nous permettre d’autres types d’interprétations qui peuvent rendre Barcelone encore plus forte.”

Barcelone a enregistré un bénéfice de 98 millions d’euros pour l’exercice 2021-22, ont-ils annoncé en septembre.

Pour compenser les pertes et se conformer aux règles du fair-play financier de LaLiga, le club a vendu 25% de ses droits de télévision nationaux et une participation de 49% dans Barca Studios pour plus de 700 millions d’euros.

Cela a permis à Barcelone de dépenser plus de 150 millions d’euros en fin de saison pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde.

Laporta a ajouté que Barcelone devait générer plus de revenus et réduire les coûts.

Il a cependant insisté sur le fait que le fair-play financier “devrait être harmonisé” dans toutes les ligues européennes “car il existe des inégalités à cet égard”.

“C’est plus flexible en Premier League qu’en Espagne et cela n’a pas beaucoup de sens pour moi”, a déclaré Laporta.