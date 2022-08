Barcelone parvient enfin à enregistrer la plupart des nouvelles recrues avant le coup d’envoi de la Liga

Jules Kounde était le seul joueur à manquer

Presque toutes les nouvelles recrues estivales du FC Barcelone ont été enregistrées avant que les Catalans ne lancent leur campagne en Liga contre Rayo Vallecano samedi.

Malgré des dettes d’environ 1,4 milliard de dollars, les Blaugrana ont pu attirer de grands noms dans la fenêtre du marché des transferts d’été en cours.

Il s’agit notamment de Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie et Jules Kounde.

Alors que Kessie et Christensen sont arrivés gratuitement de l’AC Milan et de Chelsea respectivement, le reste du trio a été signé pour plus de 150 millions d’euros (154 millions de dollars) grâce à l’actionnement de trois “leviers économiques”.

Celles-ci impliquent que le Barça vende 25% de ses droits de télévision pour les 25 prochaines années à la société d’investissement américaine Sixth Street, plus 24,5% de Barca Studios à Socios.com pour un total combiné d’environ 667 millions d’euros (684,5 millions de dollars).

Pourtant, le changement qui restait n’était toujours pas suffisant pour convaincre la Liga que le Barça était capable de naviguer dans des réglementations financières strictes après avoir échoué à le faire, Lionel Messi se rendant au Paris Saint Germain en tant qu’agent libre l’été dernier.

Pourtant, après l’activation d’un autre levier vendredi, qui impliquait la vente de 24,5% supplémentaires de Barca Studios pour 100 millions d’euros supplémentaires (102,6 millions de dollars) à Orpheus Media, le Barça a finalement pu enregistrer tous ses nouveaux joueurs sauf un – Kounde – et aussi obtenir le feu vert pour deux autres membres de l’équipe existante qui ont récemment signé des renouvellements de contrat à Ousmane Dembele et Sergi Roberto.

Bien qu’il ait joué un rôle de camée dans la victoire 6-0 du week-end dernier contre Pumas UNAM dans le trophée Joan Gamper, il a été affirmé que Kounde n’était pas en forme.

Afin de garantir qu’il puisse affronter la Real Sociedad dimanche prochain, le Barça devra libérer de l’espace salarial, Gerard Pique négociant actuellement une réduction de salaire pour la deuxième saison consécutive et aurait même proposé de jouer gratuitement.

Au cours des prochaines semaines, l’espace pourrait également être fait par les sorties potentielles du duo d’origine néerlandaise Sergino Dest et Frenkie de Jong, qui sont tous deux liés à Manchester United.

Vendredi, il a été annoncé que le Barça demandait 20 millions d’euros (20,5 millions de dollars) à United pour Dest, un prix demandé que les géants de la Premier League veulent baisser en incluant l’un de leurs propres joueurs dans un accord d’échange de pièces.

Quant à De Jong, il avait précédemment été signalé qu’il refusait de rejoindre United en raison de son manque de football en Ligue des champions et de son désir de réussir sous l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez après que les clubs aient convenu de 85 millions d’euros (87 millions de dollars) pour son transfert.

Samedi, cependant, Sport en Catalogne a affirmé que De Jong avait maintenant dit à ses coéquipiers qu’il pourrait être ouvert à un déménagement à Old Trafford après avoir senti que le Barça essayait de faire pression sur lui pour qu’il parte avec la menace d’un procès et d’une campagne de diffamation médiatique.