Barcelone paie toujours les salaires de Messi après deux ans d’absence

Lionel Messi a quitté Barcelone contre son gré car le salaire du joueur était trop élevé pour le club en difficulté financière. Malgré la volonté de l’Argentin de jouer pour quelques centimes par rapport à son contrat existant, les processus anti-blanchiment et le fair-play financier ont forcé Messi à gagner encore des sommes exorbitantes.

Pour couronner le tout, l’ancien conseil d’administration de Barcelone a reporté le salaire de Messi pour signer de nouveaux joueurs avec de nobles contrats. Messi, le capitaine du club et diplômé de l’académie, a gagné moins d’argent pour aider le club. Le contrat qu’il a signé aurait été le plus gros contrat sportif de tous les temps, selon El Mundo. Sur une période de quatre ans, Messi gagnerait plus de 600 millions de dollars s’il remplissait tous ses critères. Cependant, avec l’argent différé, Barcelone devait au joueur 56,6 millions de dollars au moment de son départ. Il est également parti en transfert gratuit, de sorte que Barcelone n’a pu récupérer aucune de ses difficultés financières là-bas.

Parler à La Vanguardia, Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que Barcelone avait des paiements en souffrance jusqu’en 2025. Au départ, Barcelone espérait que ces paiements seraient effectués d’ici 2022. Peut-être que l’absence de cet argent est la raison pour laquelle Messi choisit d’aller à l’Inter Miami au lieu d’un retour à Barcelone. Le club a publié une déclaration quelque peu passive-agressive sur la décision de Messi, qualifiant l’Inter Miami de moins difficile que les exigences de Barcelone.

« Le président Laporta a compris et respecté la décision de Messi de vouloir concourir dans une ligue avec moins d’exigences, plus loin des projecteurs et de la pression à laquelle il a été soumis ces dernières années », indique le communiqué.

Barcelone rate Messi, toujours sur la corde raide des salaires

Barcelone a tiré quelques leviers pour revenir à la stabilité financière. Vendre ses propres droits médias, vendre des joueurs sans faire trop de signatures somptueuses et autres manœuvres financières mettent le club sur la bonne voie. Cependant, le club cherche toujours l’aide de LaLiga.

Plus récemment, le club a appris que la Liga affaiblirait son fair-play financier. Barcelone peut dépenser 50% de tout ce qu’elle gagne sur de nouvelles offres ou de l’argent frais. Cela signifie que si Barcelone signe un accord de parrainage ou vend un joueur, il peut rapidement transformer cet argent en argent pour le dépenser pour quelqu’un de nouveau.

Bien sûr, une priorité pour Barcelone est de payer les salaires impayés à Messi, ce qui n’est pas une mince affaire. Cela aidera à stabiliser la relation entre les deux, tout comme un hommage à Messi dans le Camp Nou rénové.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire