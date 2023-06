Barcelone optimiste quant à l’accord avec l’attaquant Roque – sources

Les pourparlers entre Barcelone et l’Athletico Paranaense sur le transfert de l’attaquant Vitor Roque progressent bien, ont indiqué des sources à ESPN.

Le Barça est à la recherche d’un attaquant remplaçant pour Robert Lewandowski et s’est tourné vers Roque, le nouveau directeur sportif Deco menant les négociations.

Roque, 18 ans, est la première option du club car en plus d’aider à soulager une partie de la charge de Lewandowski cette saison, il est également considéré comme un joueur qui pourrait un jour remplacer l’international polonais, qui aura 35 ans en août.

Des informations en Espagne ont suggéré ce week-end que le Barça avait conclu un accord avec Athletico d’une valeur potentielle de 45 millions d’euros, y compris les ajouts.

Des sources proches des négociations n’ont pas confirmé un accord avec ESPN, mais ont déclaré que les pourparlers progressaient et qu’il y avait de l’optimisme quant à la conclusion d’un accord cet été.

Cependant, convenir d’une redevance avec Athletico n’est qu’une partie du puzzle, ont ajouté des sources, le Barça devant également libérer de l’espace salarial et de la place dans son équipe avant de s’engager dans des signatures.

En raison des restrictions financières de LaLiga, le club catalan ne peut dépenser que 40% de tout ce qu’il économise ou génère pour faire venir de nouveaux joueurs.

Par conséquent, ils ne sont pas en mesure d’enregistrer de nouvelles signatures jusqu’à ce qu’ils libèrent de l’espace salarial ou apportent des frais de transfert pour les membres sortants de l’équipe.

C’est pour cette raison que Lionel Messi, que l’entraîneur Xavi Hernandez avait déclaré à plusieurs reprises vouloir signer, a confirmé son intention de rejoindre l’Inter Miami, affirmant qu’il ne pouvait pas attendre que le Barça règle ses problèmes financiers.

Des sources affirment que le Barça aimerait également alléger la charge en attaque avant de signer un autre attaquant, avec Lewandowski, Ousmane Dembele, Raphinha, Ansu Fati et Ferran Torres en compétition pour deux positions depuis le passage de Xavi à un milieu de terrain à quatre.

Roque, qui a déjà été sélectionné par l’équipe brésilienne senior, est l’un des jeunes les mieux notés du pays sud-américain.

Après avoir commencé sa carrière dans la formation des jeunes d’America Mineiro, Roque a rejoint Cruzeiro en 2021, passant à Athletico l’année suivante dans le cadre d’un transfert d’une valeur d’environ 4,5 millions d’euros.

Il a déjà fait plus de 50 apparitions pour l’équipe brésilienne de Serie A, marquant 16 buts et les aidant à atteindre la finale de la Copa Libertadores l’année dernière et à remporter le Campeonato Paranaense cette année.