Le FC Barcelone est obsédé par la signature de Bernardo Silva de Manchester City, a-t-on affirmé.

Le joueur de 27 ans est dans les livres de Man City depuis 2017 lorsqu’il a rejoint l’AS Monaco.

Depuis lors, Silva a joué un rôle clé dans la domination de Manchester City sur le jeu anglais, en particulier en 2018/19 lorsque le Portugais était sans doute dans la meilleure forme de sa carrière alors que City a marqué un siècle de points en Premier League.

Cependant, même si Man City a continué d’être le summum du football anglais, Silva semblait envisager une sortie l’été dernier.

Aucune sortie n’était prévue pour Silva, cependant, et il a continué à impressionner tout au long de la campagne 2021/22.

Cependant, avec la fenêtre de transfert d’été maintenant ouverte, l’avenir de Silva a de nouveau été remis en question.

Selon le journaliste Hélène Condisle Barça reste obsédé par la signature de Bernardo Siva de Manchester City malgré une unité de milieu de terrain bien garnie.

Le Portugais a été l’une des principales cibles de Xavi cet été, mais une décision pour le milieu de terrain dépend de l’avenir de Frenkie de Jong. Sur ce front, Condis ajoute que les Blaugrana sont convaincus que De Jong finira par accepter son sort et quittera le Camp Nou.

Un processus qui sera probablement accéléré par le fait que Xavi continue de jouer l’ancienne star de l’Ajax en défense centrale en pré-saison.

Mais même si Manchester United finit par débarquer De Jong, ses frais de transfert ne devraient pas se rapprocher de ce que City veut pour Silva.

Des chiffres compris entre 60 et 70 millions d’euros ont été annoncés pour De Jong, tandis que Manchester City voudrait 100 millions d’euros pour Silva.

Alors, comment Barcelone peut-il se permettre cet accord? Eh bien, comme 101 couvert vendredi, Barcelone a activé son deuxième levier économique, leur remettant une injection de liquidités de plus de 300 millions d’euros (254 millions de livres sterling).

