Barcelone ne parvient pas à s’éloigner du Real Madrid après un match nul contre l’Espanyol

L'avance de Barcelone sur le Real Madrid au sommet de la Liga s'est évaporée samedi après avoir été tenu en échec 1-1 à domicile par son rival local l'Espanyol, dans un affrontement de mauvaise humeur dans lequel les deux équipes ont été réduites à 10 hommes. Madrid avait pris la première place vendredi avec une victoire 2-0 au Real Valladolid, mettant la pression sur Barcelone pour qu'elle réponde contre une équipe de l'Espanyol qui se bat pour éviter la relégation. Barcelone a commencé fort, le défenseur Marcos Alonso lançant un coup de tête dans le filet pour donner l'avantage aux hôtes avec sept minutes au compteur.

Après une première mi-temps au cours de laquelle Barcelone a repoussé plusieurs occasions, Alonso est passé du héros à zéro en donnant un penalty après une faute maladroite sur Joselu, qui a enroulé son coup de pied droit au milieu pour porter le score à 1-1 à la 73e minute. Les esprits se sont enflammés après l'égalisation, avec Jordi Alba de Barcelone expulsé après avoir reçu des cartons jaunes consécutifs pour des protestations bruyantes contre l'arbitre, avant que Vinícius Souza de l'Espanyol ne reçoive un deuxième carton jaune pour une faute sur Robert Lewandowski quelques minutes plus tard.

Barcelone reste à la première place en raison de sa différence de buts supérieure, bien qu’il soit à égalité avec le Real Madrid avec 38 points en 15 matches, tandis que l’Espanyol se hisse à la 16e place du tableau.