Barcelone n’a pas signé Alphonso Davies « parce qu’il est canadien »

Alphonso Davies est l’un des meilleurs défenseurs du monde et il aurait pu jouer pour Barcelone. Le défenseur, qui a dominé le club catalan à plusieurs reprises, y compris la victoire 8-2 en quarts de finale de la Ligue des champions 2020, a affirmé avec audace pourquoi il n’avait jamais déménagé à Barcelone.

S’exprimant sur le Dire moins podcast, Davies affirme que Barcelone a tendu la main alors qu’il jouait avec les Whitecaps de Vancouver. Le défenseur a ajouté que le président du club ne voulait pas de lui car il était canadien. Davies dit que c’est ce qui est sorti dans les médias, et il n’a pu fournir aucune preuve de la véracité de cette affirmation. Le président de Barcelone au moment du déménagement de Davies en Europe était Josep Maria Bartomeu, qui a vraiment fait plus de mal que de bien au club.

Ce raisonnement a blessé Davies, qui a ensuite signé avec le Bayern Munich à l’été 2018. Il a fait ses débuts avec les géants bavarois à l’hiver 2019. Depuis son arrivée, il est en larmes pour le club et le pays. Avec le Bayern Munich, Davies a remporté une place dans l’équipe de la saison de Bundesliga lors de chacune des trois dernières campagnes. Avant cela, il était la recrue de la saison en Bundesliga lors de la campagne 2019/20. Au niveau international, Davies a joué un rôle essentiel dans la participation du Canada à sa première Coupe du monde depuis 1986. Il a également marqué le premier but du Canada en Coupe du monde.

Davies a l’une des meilleures histoires du football mondial, car il a quitté un camp de réfugiés pour le Canada avant de devenir une star en Europe. Son habileté avec le ballon a été un sérieux avantage à la fois pour son club et pour le Canada au cours des dernières années.

Les rivaux de Barcelone chassent maintenant Alphonso Davies

Barcelone a peut-être dégonflé Davies dans le passé. Maintenant, c’est lui qui fait les démarches. Le contrat de Davies expirant à la fin de la saison 2024/25, il y a des rumeurs sur le départ du Canadien. Les meilleurs clubs en dehors du Bayern Munich qui expriment leur intérêt sont Manchester City et le Real Madrid. L’agent de Davies pourrait juste jouer à des jeux d’esprit, cependant. Il a contacté d’autres clubs, selon le Daily Mail. Cela pourrait être dans le but de faire en sorte que le Bayern Munich offre à Davies plus d’argent sur son prochain contrat.

À partir de maintenant, Davies est de retour avec l’équipe nationale canadienne pour se préparer à la finale de la Concacaf Nations League. Le Canada disputera son match de demi-finale contre le Panama jeudi. Le vainqueur de ce match affronte le vainqueur des États-Unis et du Mexique, qui est également jeudi.

