Ronald Koeman a décrit la Copa del Rey comme le chemin le plus court vers un trophée pour une équipe qui, a-t-il admis, « n’est pas en mesure de gagner beaucoup », et pourtant par un peu avant 11 heures mercredi soir, même cela ressemblait à un très, très long chemin. Ils avaient continué, mais partout où ils tournaient, ils trouvaient la route bloquée, sans issue. Le ballon a rebondi sur le poteau, sur la barre et sur Aaron Escandell, des tirs venant de partout et allant dans tous les sens mais avec le temps, et un autre titre s’est échappé.

« Il semblait que nous allions perdre … », a déclaré le manager de Barcelone par la suite.

« … mais non. »

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Il restait deux minutes pour leur quart de finale et Barcelone perdait 2-0 contre Grenade. Ils avaient accumulé 30 tirs, mais les seuls qui ont atterri étaient ceux qu’ils visaient sur leur propre pied. C’était fini.

Et puis, tout à coup, ce n’était pas le cas.

Le ballon long et profond de Lionel Messi est tombé dans la zone de gauche, Antoine Griezmann a plongé en avant et, d’une manière ou d’une autre, l’a détourné dans le filet. Ensuite, Messi a frappé le poteau et puis, dans le temps supplémentaire, cela s’est produit à nouveau. La même passe de Messi, le même mouvement de Griezmann, la même position, le même résultat. Cette fois, il est retourné à travers la surface de réparation pour Jordi Alba pour marquer l’égalisation.

De deux à deux à deux minutes de la fin, c’était 2-2 et se dirigeait vers la prolongation – mais uniquement parce que Luis Suarez de Grenade a tiré large à 93 minutes et 40 secondes. Là, Barcelone a pris une avance de 3-2, Grenade a fait 3-3, puis Barcelone a marqué deux autres. Score final, Grenade 3, Barcelone 5 (après prolongations). À la fin, ils étaient aussi épuisés qu’exaltés. Les joueurs se sont embrassés, mais pas aussi étroitement qu’après le deuxième but, lorsque les joueurs s’étaient entassés dans le coin.

Ils l’avaient mérité aussi. Le choc, vraiment, n’était pas que Barcelone l’ait gagné, mais qu’ils l’aient gagné comme ils l’ont fait. Qu’ils devaient gagner comme ils l’ont fait. Barcelone avait pris 18 virages, Grenade aucun. Ils avaient joué plus d’un millier de passes, Grenade moins de 300. Ils avaient 79% de possession. Le nombre de coups était de 7-36. Barcelone avait 20 buts, Grenade seulement quatre. Trois d’entre eux sont entrés.

2 Liés

Messi à lui seul a joué un rôle direct dans 20 tirs au but, soit en les prenant, soit en fournissant la passe aux autres pour le faire. Alba a marqué deux fois, offrant plus de preuves de l’énigme Alba: un problème parfois, mais toujours aussi, si loin devant quiconque sur la gauche et entièrement irremplaçable. Frenkie de Jong est partout. Pedri est de la soie. Et Griezmann, comme le dit un journal, « est venu habillé en Superman », ce qui est considérablement mieux que certaines des choses qu’il a habillées par le passé.

Ce n’est pas non plus la première fois ce mois-ci. À Huesca, laissé en dehors de l’équipe, Griezmann s’est attardé seul dans un coin du terrain pendant que les autres se réchauffaient, se tenant là, désespérés à côté d’un panneau de sortie – une métaphore de la photo si brutale, un message si subtil que vous pourriez être pardonné de s’être demandé s’il l’avait même fait délibérément. Un mois plus tard, ce regard a disparu, remplacé par un immense sourire, un sens du but et de la validité.

«Avec la confiance du manager et de mes coéquipiers, tout est plus facile», dit-il. Avec une position c’est aussi: enfin, Griezmann semble s’approprier le rôle de gauche, à l’écart mais pas trop loin, non plus un obstacle pour Messi, mais un complice. Contre Grenade, Messi a joué 15 passes, y compris les deux qui les ont sauvés. Avec six buts et cinq passes ce mois-ci, Griezmann pourrait bien être le meilleur joueur d’Espagne en janvier.

Si ce n’est pas lui, alors peut-être que Messi l’est. Bien sûr. Ou peut-être De Jong – c’est quatre buts et deux passes décisives de sa part au cours du mois dernier. Pendant ce temps, à l’arrière, Ronald Araujo a, selon les mots de Gerard Pique, montré des signes d’être le défenseur central de Barcelone « pour les 10 ou 15 prochaines années ».

Tout autour d’eux, les joueurs semblent se mettre en place. En partie par planification, en partie par essais et erreurs, en partie par l’obstination et l’opportunisme (une qualité bien sous-estimée chez un footballeur), en partie par des changements de plans (une qualité bien sous-estimée chez un manager), oui, mais ça se passe. Sergio Busquets a retrouvé ses marques et semble lentement voir quelque chose qui ressemble à une structure autour de lui. Ousmane Dembele trouve un rôle, ses coéquipiers sont convaincus. Pedri est spécial. De Jong a le permis d’errer au milieu de terrain, mais on lui fait également de plus en plus confiance pour bien utiliser cette liberté.

Barcelone vient peut-être de tourner sa saison avec un retour émotionnel de la Copa del Rey contre Grenade. Getty

Ce n’est pas parfait, non – loin de là – mais ça va. Cela commence à avoir l’air d’avoir du sens; cela semble plus ou moins rationnel, à peu près juste. Les grands espaces se ferment, une structure émerge à leur place. Koeman dit qu’ils ne sont pas en mesure de gagner beaucoup, et il a raison, notamment parce qu’ils sont si loin derrière (en particulier en Liga). Mais pourraient-ils vraiment être … assez bons? Et avec tout ce qui s’est passé – tout ce qui se passe encore – cela seul est quelque chose.

Depuis le début de l’année, Barcelone n’a perdu qu’une seule fois – en prolongation lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao. Ils avaient battu la Real Sociedad en demi-finale. Ils en ont remporté cinq d’affilée en championnat. Ils en ont remporté trois d’affilée en Copa del Rey. Ce n’est pas encore une raison pour déclarer un renouveau et une reprise complets, bien sûr – encore moins une révolution. À l’arrière, ils ont toujours l’air affreux, à part Araujo. En Liga, ils ont battu l’Athletic à deux reprises, Elche, Grenade et Huesca. Des équipes qu’ils devraient battre. Huesca n’était que 1-0. Elche était 2-0, le deuxième but à la dernière minute. Contre l’Athletic, Griezmann a remporté le vainqueur à 15 minutes de la fin.

Cette victoire en Super Coupe contre la Real Sociedad était aux tirs au but.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

En Coupe, ils avaient besoin de prolongations contre Segunda B Cornella. Contre le Rayo Vallecano de deuxième division, ils ont dû revenir d’un but pour gagner 2-1. Et mercredi soir, ils avaient besoin d’un autre retour et de plus de temps supplémentaire pour dépasser Grenade.

Pourtant, c’est peut-être une bonne chose. Ce n’est pas qu’ils ont gagné – encore une fois – ou même que cette victoire a confirmé une tendance à la hausse; c’était comme ça qu’ils gagnaient. « Bestial! » Le sport l’a appelé. « Héroïque », a déclaré El Mundo Deportivo; c’était une Barcelone « folle et épique ». Ce n’est pas qu’ils ont bien joué, ce qu’ils ont surtout fait, c’est qu’ils ont joué, qu’ils se sont rebellés. Peu de temps après le deuxième but de Grenade, cela semblait terminé et il semblait que Barcelone le savait. L’introduction de Ricard Puig à 15 minutes de la fin semblait cependant faire partie (et peut-être l’étincelle) d’un réveil collectif, accélérant tout. C’était chaotique, tout le monde partout mais ils se battaient pour leur vie, pas seulement pour abandonner. Et ils y étaient ensemble.

jouer 1:02 Julien Laurens dit que la victoire de retour de Barcelone contre Grenade contribuera grandement à renforcer leur confiance.

Ce n’était pas tant la qualité qui comptait – bien qu’il y en ait eu beaucoup, et il y en a toujours eu – que le personnage, ce qui n’a pas toujours été le cas. « Ce que vous devez souligner, c’est la mentalité », a déclaré Koeman. Il a parlé d’un excellent travail physique et mental. Martin Braithwaite et Marc-Andre ter Stegen ont tous deux tweeté sur l’esprit de l’équipe.

Cet esprit seul ne les voit pas à travers, mais cela aide. Et cela s’auto-perpétue aussi. Si Barcelone n’avait nagé et nagé que pour mourir sur le rivage, comme le dit la phrase espagnole, elle aurait pu les détruire. Le fatalisme aurait pu affluer. Mais, comme Brody et Hooper, ils l’ont fait. Ils avaient survécu, plus forts maintenant, liés à jamais par cela. Et ça compte, confirmer et cimenter quelque chose déjà en construction, une relation émergente renforcée. Fraternité forgée dans le combat, frères d’armes.

OK, c’est peut-être trop fort. Mais il y a quelque chose dedans, quelque chose à acheter et à conserver, même s’il ne s’agit que d’un scénario en tant que bouée de sauvetage. Comme l’a dit l’ancien attaquant de Barcelone Bojan Krkic: « Gagner comme ça est une injection de moral et d’optimisme, la nourriture de base pour un vestiaire qui est aujourd’hui plus uni que jamais car dans un moment de grande adversité, ils se sont réunis, ont récupéré et confirmé le une croissance que vous pouviez déjà ressentir, et à ce stade clé de la saison. «

Des morceaux s’étaient mis en place, mais c’était peut-être celui qui devait encore tomber et dont ils avaient grand besoin. Émulsion émotionnelle. Peut-être que ça ne pouvait que tomber comme ça, peut-être que ça ne pouvait venir que lorsqu’ils se tenaient sur le bord ensemble. C’était peut-être un saut, bien sûr, un vœu pieux peut-être, peut-être exagéré, mais cela ressemblait au début de quelque chose, un changement.

Mercredi soir, Barcelone a renversé un déficit de 2-0 pour gagner 5-3, vivant pour se battre un autre jour. Ils ont trouvé un chemin vers la demi-finale de la Copa del Rey (où ils rencontreront Séville mercredi à 14 h 55 HE, diffusez en direct sur ESPN +), le chemin le plus court vers un raccourcissement de trophée, mais ce qui compte le plus, c’est qu’ils auraient pu trouver quelque chose d’encore plus significatif: une équipe.