Barcelone est en pleine crise. Avec des déclarations de 1,2 milliard d’euros de dette (730 millions d’euros à court terme); pas de président, de directeur sportif ou même de conseil d’administration pour prendre des décisions; L’avenir du joueur vedette Lionel Messi n’est toujours pas résolu malgré la fin de son contrat cet été; et à 10 points du leader de la Liga, l’Atletico Madrid, les 12 mois ont été chaotiques pour les Catalans. Pourtant, parmi la morosité et la morosité, on a le sentiment que la marée tourne lentement sur le terrain.

Alors que le titre de champion semble déjà hors de portée, il y a lieu d’être optimiste. Le Barça occupe la troisième place de la Liga malgré une série de mauvais résultats et est toujours en Copa del Rey et en Ligue des champions, ce qui se compare bien à son rival prétendument sans crise, le Real Madrid, qui n’a que trois points d’avance sur eux à la deuxième place. et qui a subi une défaite embarrassante face à Alcoyano de troisième rang en Copa.

Alors que la défaite 3-0 à domicile contre la Juventus lors du dernier match de groupe de la Ligue des champions n’a pas instillé une grande confiance pour les 16 derniers matchs à venir contre le Paris Saint-Germain, les signes sont que le manager Ronald Koeman – un plutôt rendez-vous impopulaire – a commencé à stabiliser le navire.

Le Néerlandais mérite beaucoup de mérite pour la façon dont il s’est conduit et a émergé comme la principale présence pendant une période traumatisante pour le club, d’autant plus que peu de gens pensaient qu’il réussirait. Il est resté ferme, a justifié ses décisions de manière logique et n’a jamais essayé de blâmer une défaite sur la situation difficile du club. Mais comment continue-t-il à faire avancer le club dans une telle incertitude financière?

Problèmes de transfert

Alors que de nombreux entraîneurs trouveraient des excuses au manque de nouvelles recrues, Koeman a admis qu’il n’y avait aucune chance qu’un nouvel ajout change la donne en janvier une fois que les élections présidentielles ont été reportées à mars; au lieu de cela, il s’est mis à tirer le meilleur parti de ce qu’il a.

Il a réussi à relancer des stars chancelantes telles qu’Antoine Griezmann et Ousmane Dembele (et, dans une certaine mesure, Frenkie de Jong, bien que le milieu de terrain n’ait encore que 23 ans), tout en conservant un comportement ouvert dans les conférences de presse.

« Ma position est connue: nous manquons de personnel, mais la situation économique du club est une influence », a-t-il déclaré la semaine dernière. « Je pense que nous pensons tous la même chose. Si personne n’arrive, je l’accepte et nous continuons la même chose, mais si nous en voulons plus, nous devons signer. »

Si l’argent n’était pas un problème, Koeman serait sûrement satisfait des mouvements de 100 millions d’euros signalés pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland ou Lautaro Martinez de l’Inter Milan, mais c’est un objet. Dans leur situation financière actuelle, il ne s’agit que de transferts ou de prêts gratuits, des sources indiquant à ESPN que le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum figure en bonne place sur la liste de souhaits de Koeman, alors qu’il est continuellement lié à un déménagement pour l’ailier lyonnais Memphis Depay.

Les Néerlandais sont disponibles pour rien cet été, tandis que des sources ont déclaré que le club avait également un intérêt de longue date pour le défenseur de Manchester City Eric Garcia, qui a commencé sa carrière au Camp Nou et refuse de signer un nouveau contrat avant son expiration en 2021. Mais Garcia, en remplacement naturel du défenseur central vétéran Gerard Pique, est peut-être le seul nécessaire.

Le club a été critiqué ces dernières années pour avoir produit moins de nouveaux talents de sa célèbre académie La Masia, et bien qu’un âge d’or tel que celui qui a produit Messi, Andres Iniesta, Xavi et Sergio Busquets soit difficile à maintenir, beaucoup pensent qu’ils l’ont fait. sacrifié en faisant passer des jeunes prometteurs en faveur de l’achat de grands noms. Avec plus de 980 millions d’euros dépensés au cours des quatre années 2016-2020 sur des joueurs tels que Philippe Coutinho (145 millions d’euros), Griezmann (120 millions d’euros), Dembele (105 millions d’euros) et Malcom (40 millions d’euros), le Barça revient à la jeunesse, avec des résultats encourageants.

Les jeunes marquent la première équipe

Pedri et Ansu Fati ont fait bonne impression pour Barcelone. LLUIS GENE / AFP via Getty Images

Depuis son arrivée au poste, Koeman a lancé une flotte de jeunes passionnants qui sont en train de s’établir dans la première équipe. Bien que n’étant pas des produits La Masia, Ronald Araujo et Pedri se sont démarqués comme deux étoiles émergentes.

Araujo est arrivé du côté uruguayen de Boston River en 2018 et les progrès du joueur de 21 ans en tant que défenseur central – bien qu’il ne soit toujours pas Pique-esque en possession – ont été encourageants. Il a remporté plus de 80% de défis défensifs et aériens depuis sa promotion dans l’équipe B cette année. Pendant ce temps, l’ailier Pedri, âgé de 18 ans, qui a signé à Las Palmas pour 5 millions d’euros cet été, s’est parfaitement adapté à la vie au Camp Nou au point qu’il est maintenant un habitué de la première équipe.

Oscar Mingueza, 21 ans, un autre jeune défenseur central (et véritable produit de La Masia), a également profité d’une récente course en équipe première, tandis que Ricard « Riqui » Puig – un joueur de 21 ans très connu de l’académie – – a marqué son premier but en championnat senior pour Barcelone ce week-end. Ce dernier, un milieu de terrain central élégant et sublimement talentueux, a l’air d’un tel pedigree qu’il a été appelé à obtenir encore plus de temps de jeu (peut-être au détriment de stars sous-performantes comme Miralem Pjanic et Coutinho.)

Le joyau de la couronne est clairement Ansu Fati, sans aucun doute le prodige n ° 1 du club et le meilleur pari en tant que remplaçant à long terme de Messi. Malheureusement, une blessure au ménisque le maintiendra à l’écart pendant encore quelques mois, mais l’attaquant de 18 ans, déjà international espagnol à part entière, s’est montré pleinement à l’aise dans le football senior, reproduisant les performances éblouissantes qui ont fait de lui une star. au niveau des jeunes.

Tout n’a pas parfaitement fonctionné, car les deux recrues estivales relativement chères, l’arrière droit américain Sergino Dest (20 ans, qui a signé de l’Ajax pour 21 millions d’euros), et l’ailier Francisco Trincao (21 ans, arrivé de Braga pour 31 millions d’euros), n’ont pas encore trouvé le niveau de cohérence pour justifier leurs frais de transfert malgré des promesses.

Dans une saison agitée, Koeman guide Barcelone dans une phase de transition qui pourrait bien être considérée dans les années à venir comme le début d’une reconstruction réussie et indispensable. Les grands noms n’arrivent peut-être pas, mais les supporters peuvent se réjouir du fait que la chaîne de production de La Masia continuera à livrer.

jouer 1:25 Konrad de la Fuente, joueur de l’USMNT U-20 et Barcelone ‘B’, décrit ce qu’il a ressenti en rencontrant Lionel Messi.

Qui passera ensuite de La Masia?

Ilaix Moriba

Un milieu de terrain box-to-box qui a fait ses débuts en équipe première lors de la victoire de la Copa del Rey la semaine dernière; il a été enlevé au milieu de la seconde période après une performance assurée. Né en Guinée, âgé de 18 ans, il est techniquement doué, tactiquement intelligent et heureux de le mélanger à la fois au sol et dans les airs. Passeur précis du ballon, bien que son style décontracté puisse parfois le faire paraître trop confiant dans ses propres capacités, Moriba a le potentiel pour devenir un n ° 8 de haut niveau ou même un milieu de terrain.

Konrad de la Fuentes

Bien qu’il ne soit pas encore apparu dans un match de championnat senior, l’attaquant américain de 19 ans est l’un des diplômés de La Masia qui a reçu les signaux les plus encourageants de la première équipe d’entraîneurs. Dès le début, Koeman a observé l’ailier imprévisible, rapide et délicat en le laissant s’entraîner avec la première équipe en pré-saison et en lui donnant des minutes en matches amicaux. Quelques apparitions tardives de remplaçant en Ligue des champions et une casquette complète pour l’USMNT contre le Pays de Galles en novembre est un bon retour d’un premier semestre au niveau senior pour l’un des plus grands clubs du monde.

Alex Collado

L’un des membres exceptionnels de l’équipe vainqueur de la Coupe de la jeunesse de l’UEFA 2018 à Barcelone, l’ailier du pied gauche a vu son développement entravé par des blessures récurrentes. Mis à part deux camées tardifs pour la première équipe, Collado a principalement figuré dans l’équipe B. Capable de jouer sur l’une ou l’autre des ailes, bien que parfois un peu trop dépendant de son pied gauche préféré, il est difficile de trouver un joueur avec un toucher plus soyeux et, lorsqu’il est en forme, quelqu’un de plus apte à faire un pas de côté et à tourner en rond autour des adversaires. Désormais enfin sans blessure et avec quelques mois impressionnants du côté B derrière lui, le joueur de 21 ans pourrait faire le pas.

Ilias Akhomach

Le premier de la récolte prometteuse de 2004 qui se voit accorder du temps de jeu pour l’équipe B, le milieu de terrain offensif ou l’attaquant flottant est probablement encore loin d’apparaître pour la première équipe, mais son talent brut le fait se démarquer. Étant pied gauche, le joueur de 16 ans préfère ramasser le ballon à droite, mais sa capacité à faire des ravages avec son changement de rythme, sa capacité à laisser les défenseurs pour un tir mort et puissant en font une menace de n’importe où dans le dernier. troisième.