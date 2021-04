Ronald Koeman était exaspéré que Barcelone n’ait pas reçu de pénalité tardive alors qu’il avait été battu 2-1 par le Real Madrid au Clasico le samedi.

Martin Braithwaite est tombé dans la surface après avoir été attrapé par Ferland Mendy dans les 10 dernières minutes, mais l’arbitre Gil Manzano n’a pas indiqué l’endroit et le VAR n’est pas intervenu pour annuler la décision sur le terrain.

« Tout le monde a vu le match et si vous êtes un fan du Barca, vous êtes en colère; vous n’êtes pas satisfait de certaines des décisions de l’arbitre », a déclaré Koeman à Movistar après le coup de sifflet final.

« Tout d’abord, je veux juste dire qu’en première mi-temps, nous n’étions pas bons, en attaque ou en défense. En seconde période, nous nous sommes améliorés.

« Je demande seulement aux arbitres de prendre les bonnes décisions. C’est une pénalité et ensuite, après cela, d’ajouter seulement quatre minutes de temps d’arrêt alors que l’arbitre avait passé trois minutes. [fixing a communication] problème avec le VAR … Mais la sanction est limpide. Il y a un arbitre, un juge de lignes, VAR … «

Koeman a ensuite demandé au journaliste s’il était d’accord qu’une pénalité aurait dû être infligée. L’entraîneur du Barça s’est enfui lorsque l’intervieweur a refusé de donner son avis.

Cependant, s’exprimant lors d’une conférence de presse peu de temps après, Koeman a refusé de blâmer la défaite du Barça, ce qui a vu Madrid les dépasser dans la table, uniquement sur un mauvais arbitrage.

«Je ne veux pas dire ça», dit-il. « La première mi-temps n’a pas été bonne. Le niveau de l’équipe n’était pas ce qu’il a été. Nous avons laissé de la place pour leurs contre-attaques.

« Mais oui, il y a des moments dans le match, à mon avis, comme la question des pénalités, c’est clair, si clair. Tout le monde l’a vu. C’est pourquoi nous avons VAR, pour des situations comme celle-ci, pour aider les arbitres. »

Interrogé sur les commentaires de Koeman, le manager du Real Madrid, Zidedine Zidane, a déclaré que c’était à l’arbitre de faire ces appels.

« Ce sont les sentiments de chaque personne. L’arbitre n’a pas donné de pénalité parce que ce n’était pas un penalty. Quant au temps supplémentaire, c’est lui qui décide. L’important pour nous, c’est ce que nous avons fait sur le terrain. .

« Nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer. Barcelone est une très bonne équipe, ils étaient devant nous avant le match, nous pouvons être heureux. Nous ne pouvons pas dire que c’était seulement l’arbitre, c’était notre victoire sur le terrain. «

Karim Benzema a donné à Madrid une avance de 13e minute au stade Alfredo Di Stefano et Toni Kroos a ajouté le deuxième juste avant la demi-heure via un coup franc dévié.

Le Barça est revenu dans un match ouvert grâce à Oscar Mingueza et a failli égaliser dans le temps d’arrêt lorsque, après que Casemiro ait été expulsé pour deux réservations, Ilaix Moriba a frappé la barre.

« L’équipe était fort mentalement », a ajouté Koeman. « La première mi-temps n’a pas été assez bonne, en aucun cas. Elle était loin de là où nous devions être.

« Mais mentalement, nous étions bons. L’équipe s’est améliorée en seconde période. Nous avions beaucoup de ballon, des joueurs comme [Lionel Messi] et Pedri s’est placé entre les lignes, mais la passe finale n’était pas bonne, donc nous n’avons pas créé le danger que nous faisons habituellement.

« Madrid a bien défendu avec beaucoup de joueurs et a profité de son rythme en attaque, mais je suis vraiment en colère contre la décision de penalty. Ce n’est pas du fair-play; je ne le comprends pas. »

Avec huit matchs à disputer, Madrid compte désormais 66 points, un de plus que le Barça. L’Atletico Madrid est à égalité avec Madrid, mais en franchira trois s’il remporte son match contre le Real Betis dimanche.

« Nous devons profiter aujourd’hui, et l’autre jour, de ce que nous avons fait [vs. Liverpool] dans deux matchs durement disputés et deux résultats, nous devons nous reposer maintenant, je ne sais pas comment nous allons terminer la saison mais nous en aurons tous besoin « , a déclaré Zidane. » Physiquement, nous sommes à la limite, physiquement, il est difficile pour nous de terminer les matchs. Mais nous sommes ici, nous sommes vivants. «

Koeman a ajouté que malgré le revers, Barcelone pouvait encore décrocher le titre.

« Je suis [still] vraiment optimiste « , a déclaré Koeman à propos des espoirs de titre du Barça. » Nous avons montré que nous nous battons. Nous avons perdu contre un rival qui se bat également pour la ligue, mais il y a [eight] matchs à venir et chaque match pour les trois premiers sera difficile. «

Alex Kirkland, correspondant d’ESPN à Madrid, a contribué à ce rapport.