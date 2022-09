Barcelone menace de poursuites judiciaires pour la fuite des détails du contrat de Lionel Messi

Barcelone a menacé d’intenter une action en justice contre un journal espagnol qui a divulgué les détails des négociations contractuelles du club avec Lionel Messi en 2020.

Mercredi, El Mundo a publié une série de demandes que Messi a adressées au club pour renouveler son contrat au Camp Nou alors qu’il entrait dans la dernière année de son mandat.

Messi voulait que sa clause de libération soit réduite à 10 000 € symboliques, des loges privées au Camp Nou pour sa famille et celle de Luis Suarez, des garanties que des salaires différés lui seraient remboursés et des paiements de commission antidatés à verser à son frère, Rodrigo, pour son travail en tant qu’agent.

“En ce qui concerne les informations publiées dans El Mundo sous le titre” Barca Leaks, les fichiers secrets du club “, Barcelone exprime son indignation face à la fuite intentionnelle d’informations dans le cadre d’une procédure judiciaire”, a déclaré le club catalan. dit dans un communiqué.

“Le club regrette que les médias en question se vantent d’avoir ‘accès à un grand nombre de documents et d’e-mails qui font partie de l’enquête Barcagate’ alors que ces informations ne sont pas encore partagées.

“En tout cas, l’article en question rend publics des documents qui n’ont rien à voir avec l’affaire en cours et leur utilisation est un affront à la réputation et à la confidentialité du club. Pour cette raison, et dans le but de protéger les droits de Barcelone, le Le service juridique du club étudie les mesures juridiques à prendre.”

Barcagate est une affaire judiciaire en cours concernant les paiements de tiers, la violation des protocoles internes et les campagnes de diffamation contre les légendes du club impliquant l’ancien président Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration.

Lionel Messi a quitté Barcelone pour le PSG en 2021. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Messi ne fait pas partie de cette affaire, et son contrat précédent n’est soumis à aucun délit, mais les e-mails échangés lors des pourparlers sur un renouvellement ont été saisis par la police alors qu’ils recueillaient des informations pour l’affaire Barcagate.

Ces e-mails se sont ensuite retrouvés à El Mundo mercredi.

Les révélations du journal espagnol détaillent comment Messi voulait un contrat de trois ans jusqu’en 2023 avec une prime de signature de 10 millions d’euros et une option unilatérale pour prolonger le contrat jusqu’en 2024.

Messi était prêt à accepter un report de 20% de son salaire annuel – qui était d’environ 70 millions d’euros, comme l’a révélé El Mundo lors d’une précédente fuite – en 2020-21, mais voulait des garanties qu’il recevrait les sommes différées dans le les années suivantes avec plus d’intérêt.

Plus tard cette même année, après une défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Messi a déposé une demande de transfert via un burofax, une forme de livraison enregistrée, mais ce n’est qu’en 2021 qu’il est parti pour le Paris Saint-Germain le un transfert gratuit.

En 2021, il avait convenu des termes d’un nouveau contrat avec le nouveau président Joan Laporta, incluant une baisse de salaire de 50%, bien que le Barça n’ait pas les moyens de l’inscrire en Liga, alors que ses demandes de l’année précédente n’ont jamais été approuvées par le précédent. président Bartomeu.