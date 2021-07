Des images divulguées cette semaine à la suite d’un incident en 2019 ont montré les deux joueurs de premier plan, qui ont coûté aux géants catalans plus de 250 millions d’euros en frais de transfert combinés, semblant se moquer du personnel hôtelier japonais qui réparait une télévision dans une chambre d’hôtel occupée par le joueurs.

Griezmann et Dembele ont depuis présenté des excuses pour dire qu’ils abhorrent toutes les formes de racisme et de discrimination, tout en niant toute intention raciste de leur part dans le clip incriminé.

❗️Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, dans une vidéo divulguée, semblent se moquer des techniciens asiatiques dans leur chambre d’hôtel qui sont venus régler un problème technologique, se moquent de leur apparence, de leur langue et de la supposée « avancée technologique » du pays. pic.twitter.com/9fiBtyZxej — +Barça (@plusbarca_) 3 juillet 2021

Cependant, malgré le fait que les joueurs se soient éloignés des allégations, cela devrait faire mal à la fois dans leurs poches – Griezmann ayant été largué par des partenariats de marque de haut niveau avec Konami et Yu-Gi-Oh.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles l’un ou les deux joueurs pourraient être expédiés du Camp Nou cet été, une décision qui contribuerait dans une certaine mesure à remédier à la situation financière désastreuse du club qui, selon le chef de la Liga, Javier Tebas, pourrait leur interdire d’enregistrer de nouveaux contrats – dont celui de Lionel Messi – avant la prochaine campagne.

Mais quel que soit l’avenir de la paire d’international français, leurs employeurs ne sont clairement pas satisfaits de la publicité négative que l’incident a apportée au club – et ont publié mercredi une déclaration ferme dans laquelle ils ont condamné les actions des joueurs et suggéré qu’ils peuvent chercher à leur imposer des sanctions sévères.

« Le FC Barcelone regrette profondément le mécontentement des supporters japonais et asiatiques et des partenaires de notre Club provoqué par une vidéo parue il y a quelques jours sur les réseaux sociaux dans laquelle deux joueurs de l’équipe première (Ousmane Dembele et Antoine Griezmann) ont fait preuve d’un manque de respect dans leur attitude. envers plusieurs employés de l’hôtel dans lequel ils séjournaient« , lit-on dans le communiqué.

« Cette attitude ne coïncide en rien avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend.

« Les valeurs du Club et de ses sponsors doivent être quelque chose que le FC Barcelone protège, et cette conviction est présente à tous les niveaux de l’organisation, du Conseil d’administration et des dirigeants aux joueurs des différentes équipes sportives du Club.

« Le Club s’engage à améliorer son éducation sur les questions de race, de discrimination et de diversité. Au FC Barcelone, il n’y a pas de place pour le racisme ou la discrimination.

« Le FC Barcelone souhaite s’excuser publiquement auprès de tous les fans et partenaires du Club qui se sentent mécontents de cet événement de l’été 2019, à une époque où les responsabilités du Club incombaient à un conseil d’administration et à une équipe de direction avant le présent. Le Conseil d’Administration qui gère aujourd’hui le Club s’engage à ce que des épisodes de cette nature ne se répètent pas.

« Les joueurs ont déjà montré leurs regrets et se sont excusés auprès des fans et partenaires japonais, ce que le Club apprécie. Néanmoins, le FC Barcelone se réserve le droit de prendre les mesures internes qu’il juge appropriées. »

Reste à savoir exactement ce que ces « mesures internes » peut-être en ce qui concerne les deux joueurs, mais les rapports en ligne ont lié Griezmann à un transfert vers l’équipe de Premier League Chelsea, tandis que Dembele – qui a lutté contre les blessures pendant une grande partie de sa carrière à Barcelone depuis sa signature pour le club espagnol en 2017 – est également un candidat de choix pour être transféré, si le nouveau président de Barcelone, Joan Laporta, parvient à trouver un acheteur pour un joueur qui n’a marqué que 18 buts en championnat en quatre saisons avec le club.