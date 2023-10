Barcelone mécontent après que l’entraîneur espagnol ait comparé Lamine Yamal à Lionel Messi

Barcelone serait mécontent après que l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente ait comparé le jeune Lamine Yamal à deux des plus grands joueurs de l’histoire du football – Lionel Messi et Diego Maradona.

Yamal est devenu le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des champions alors qu’il jouait pour Barcelone lors de sa victoire 1-0 contre Porto la semaine dernière.

Le joueur de 16 ans est également le plus jeune débutant de l’histoire de l’équipe nationale espagnole et est devenu son plus jeune buteur lorsqu’il a récemment marqué contre la Géorgie.

Malgré tout cela, son club tient à gérer les attentes autour de son jeune joueur et selon sportles Blaugrana n’étaient pas contents suite aux récentes citations de De la Fuente.

Interrogé sur Yamal, le sélectionneur espagnol a déclaré : « Il a un potentiel et des conditions fantastiques. Nous devons prendre soin de lui, il est jeune.

« Mais vous souvenez-vous de l’époque où Messi ou Maradona avaient 16 ans ? Il ne faut pas imposer de limites à ces bons footballeurs.

« Il faut les laisser développer tout leur potentiel. C’est ce que nous essayons de faire avec ce joueur ici et dans son club. »

Yamal a quitté le terrain lors de la seconde période de la victoire de Barcelone à Porto après avoir souffert d’un problème d’estomac et a finalement dû être remplacé alors que l’équipe de Xavi a joué pendant près de 10 minutes avec un homme à terre.

Malgré ce problème, le joueur de 16 ans s’est rapidement rétabli et devrait être apte à débuter contre Grenade en Liga dimanche.

