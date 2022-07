Barcelone match contre Chelsea’s Raphinha offre avec clé 24 heures à l’avance

Barcelone a égalé le package total de Chelsea pour Raphinha, selon les rapports, bien que leurs frais initiaux garantis restent inférieurs à ceux de leurs homologues londoniens.

Leeds United, qui a déjà annoncé l’arrivée de Luis Sinisterra en remplacement de Raphinha, souhaite une résolution rapide de la saga, le Brésilien ayant bloqué un transfert potentiel à Chelsea pour voir si Barcelone pourrait l’égaler.

Et maintenant, il semble qu’ils aient, bien qu’avec un paiement initial plus petit, quelque chose que le club du Yorkshire pourrait contester.

L’offre de Barcelone pour Raphinha correspond au total à celle de Chelsea. Les frais de base sont inférieurs, mais le forfait total est désormais le même. Leeds et Barcelone sont en pourparlers avancés depuis 24 heures. Rien n’a encore été accepté, mais une résolution rapide est maintenant attendue en raison de la poussée de Leeds. – Ben Jacobs (@JacobsBen) 8 juillet 2022

Cela signifie que les parties intéressées sont dans une période critique de 24 heures, Arsenal n’étant toujours pas complètement exclu de la course, mais un accord pour les Gunners semble de plus en plus improbable.

Raph Barca lié?

Malgré les meilleures tentatives d’Arsenal et de Chelsea, il semble que Barcelone ait enfin trouvé son homme après que le désir de Raphinha de rejoindre l’équipe catalane ait finalement gagné, et que Barcelone ait enfin trouvé les fonds pour faire bouger les choses.

🚨Raphinha está un punto de convertirse en nuevo jugador del Barça. El brasileño contaba con algunas ofertas superiores económicamente, pero su voluntad siempre ha sido la de jugar en Barcelona. Su actitud ha sido clave para convencer al Leeds, via @sport. #FC Barcelona pic.twitter.com/fVtehGamZA — Miquel Blazquez (@BlazquezFont) 8 juillet 2022

Cela laissera à la fois les Gunners et leurs homologues de l’ouest de Londres à la recherche de remplaçants, bien que d’autres cibles restent encore inconnues.

