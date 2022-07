Barcelone marche sur une corde raide financière pour reconstruire l’équipe

La reconstruction de Barcelone de son équipe est bel et bien opérationnelle. Son fils préféré, Xavi, a assez bien clôturé la saison précédente en tant qu’entraîneur-chef. Désormais, il fait venir plusieurs nouveaux arrivants pour mettre un terme à la souffrance des supporters.

Cependant, malgré le faste et le glamour des nouvelles recrues, des questions subsistent quant à la plausibilité des dépenses de transfert de Barcelone. À l’heure actuelle, Barcelone reste endettée de plusieurs milliards. De plus, les rumeurs de salaires différés conduisent à des théories du complot sur les transactions financières du club. De nombreux fans pensent que quelque chose de louche doit se passer dans les coulisses.

En fait, les histoires du club au bord de la faillite ont frappé le circuit des médias sociaux. Des rapports récents faisant état d’une baisse de plus de 500 millions de dollars de revenus annuels ne favorisent pas la montée en flèche de la crise de la dette.

Cependant, tout n’est pas comme il semble à Barcelone. Ces histoires tragiques de malheur et de tristesse peuvent être assez loin de la vérité. Simultanément, Barcelone se prépare à une résurgence avec une augmentation des dépenses de transfert.

Une résurgence bien nécessaire

Oui, le succès sur le terrain a été assez rare ces dernières années. La baisse des revenus, combinée à des décisions de transfert douteuses, a laissé le club sur un terrain fragile. Les règles de la Liga stipulent que les clubs ne peuvent dépenser qu’une certaine somme d’argent pour les joueurs. Ce chiffre provient des recettes et des dépenses courantes d’un club. Pour Barcelone, le club se situe à -150 millions de dollars. Par conséquent, le Catalan ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs jusqu’à ce que ce chiffre revienne à des chiffres positifs.

La seule façon d’y parvenir est de créer plus de revenus.

Certes, cela ressemble à une montagne insurmontable. N’oubliez pas que Barcelone est l’un des mastodontes du football mondial. Malgré ses difficultés financières, c’est une tâche beaucoup plus facile que pour les autres clubs. En fait, il s’agit relativement d’un changement de poche dans le grand schéma des choses.

Alors, voici les bases de la façon dont Barcelone reconstruit son équipe.

Barcelone travaille à reconstruire son équipe

Premièrement, Barcelone a restructuré sa dette. Les passifs à court terme sont devenus à long terme. Cela donne de la stabilité au club pour trouver sa place. La connotation générale de la dette est négative. Cependant, lorsqu’il est bien géré, il peut devenir positif. Changer la durée du prêt réduit les mensualités de remboursement. Par conséquent, les banques ne saisiront pas et ne réclameront pas de sitôt le montant total de ces dettes.

Deuxièmement, Barcelone veut réduire sa masse salariale actuelle. Heureusement, de nombreux joueurs ont subi d’importantes réductions de salaire, atteignant souvent le maximum autorisé en Liga à 50% du salaire précédent. Raison d’être, beaucoup de joueurs ne veulent pas quitter le club. Frenkie de Jong est le cas hors concours. Le Néerlandais ne veut pas quitter le club, mais ne veut pas non plus subir de baisse de salaire. Barcelone veut probablement que son salaire soit retiré du club, et le joueur n’est qu’une garantie pour cela.

Enfin et surtout, il y a la vente des actifs de l’entreprise. Lorsque les gens parlent d’actifs en termes de clubs de football, ils pensent généralement aux joueurs eux-mêmes. Pourtant, un club de la taille de Barcelone a plus à offrir au monde des affaires que le talent de son équipe de joueurs. D’une part, le club a vendu 10% de tous les revenus de la télévision pour les 25 prochaines années pour plus de 250 millions de dollars. Tout de suite, cela efface les -150 millions de dollars de la Liga stipulés comme pouvoir d’achat de leur équipe.

Mais les ventes ne s’arrêtent pas là. Actuellement, le président du club, Joan Laporta, négocie d’autres accords commerciaux pour replacer le club dans le haut de gamme du marché des transferts de football. Un autre 15% des futurs contrats de télévision de Barcelone sont en vente pour un montant de 330 millions de dollars. Pendant ce temps, 49% du merchandising des clubs coûte encore 200 millions de dollars.

Ce n’est peut-être pas la lecture que de nombreux ennemis de Barcelone veulent voir et vendre les revenus futurs peut être un risque. Cependant, à court terme, ces mouvements permettent plus que Barcelone la marge dont ils ont besoin pour signer qui ils pensent avoir besoin cet été et devraient les voir sur une base financière plus sûre pour les prochaines années.

PHOTO : Joan Gosa/Xinhua via Getty Images