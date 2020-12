L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a dénoncé ses joueurs pour avoir concédé un but ridicule lors d’une défaite 2-1 contre Cadix samedi, critiquant leur attitude après avoir perdu 12 points derrière le leader de la Liga, l’Atletico Madrid.

Alvaro Negredo a marqué le but de la victoire après une série d’erreurs surréalistes du Barça, lorsque Jordi Alba a confondu son compatriote défenseur Clement Lenglet avec sa remise en jeu ratée et le gardien Marc-André ter Stegen a lancé le ballon contre l’attaquant, qui l’a suivi avec joie dans les filets. .

« Nous avons perdu à cause d’une erreur incroyable, ce qui n’est pas le niveau que j’attends de mon équipe », a déclaré Koeman à la chaîne catalane TV3 après la quatrième défaite du Barça en 10 matches de championnat.

Cela montre que nous ne nous concentrions pas. L’attitude n’était pas bonne ce soir. Je suis très déçu et nous devons nous améliorer. «

Cadix avait pris rapidement les devants grâce à la mauvaise défense du Barça après un corner quand Oscar Mingueza inexpérimenté a failli diriger le ballon dans son propre but, mais l’attaquant de l’hôte Alvaro Gimenez a marqué à la place.

Le Barça a égalisé à la 57e minute par un but contre son camp de Pedro Alcala, mais a rapidement pris du retard.

La comédie d’erreurs qui a conduit au vainqueur de Cadix était le troisième match consécutif à l’extérieur au cours duquel le Barça a commis des erreurs directes et n’a pas réussi à gagner.

«Il est très difficile d’expliquer quels objectifs nous avons atteint ces derniers temps. Cela pourrait être dû à un manque de concentration », a déclaré Koeman.

«Quand nous avons égalisé, nous avions encore une demi-heure pour marquer, mais ensuite nous avons obtenu un but que nous ne pouvons pas nous permettre, à partir d’une remise en jeu. Nous avons également raté l’agression alors que nous n’avions pas le ballon aujourd’hui.

« Nous avons eu des hauts et des bas pendant la course et aussi dans notre attitude. »

Le Barça a perdu le titre de la saison dernière face au Real Madrid lors de l’avant-dernier jour de la campagne, mais il court maintenant le risque d’être éliminé de la course au titre avec un peu plus d’un quart de la saison disputée.

« C’est un énorme pas en arrière pour nos chances de se battre pour le titre », a ajouté Koeman.

«Nous devons voir les choses de cette façon après un résultat aussi décevant aujourd’hui. Douze points, c’est une très longue distance, mais nous devons continuer. «