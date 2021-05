Barcelone Lyon Houston Dash Portland Thorns disputera le WICC

Barcelone, Lyon, le Houston Dash et les Portland Thorns participeront à la Coupe internationale des champions féminine 2021 (WICC) ​​qui se tiendra du 18 au 21 août au Providence Park de Portland, dans l’Oregon.

Toutes les équipes participantes ont remporté des trophées en 2020. Barcelone a remporté la Primera Division 2020 et a récemment été couronnée vainqueur de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2021. Lyon a remporté la D1 Féminine de France 2020 et la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2020. Le Houston Dash a remporté la NWSL Challenge Cup 2020 tandis que les Portland Thorns ont remporté la NWSL Fall Series 2020.

– Classement féminin ESPN FC: Les 50 meilleures joueuses

– Le Barca sensationnel bat Chelsea en finale de la Ligue des champions féminine

Compte tenu du succès des quatre participantes et de l’absence d’équivalent féminin de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, le tournoi est présenté comme le championnat du monde non officiel des clubs de football féminin. Les matchs du WICC seront retransmis en direct en anglais et en espagnol sur ESPN.

« Le WICC atteindra de nouveaux sommets cet été car il se tiendra dans l’un des sites de football les plus électriques du pays à Providence Park à Portland », a déclaré Daniel Sillman, PDG de Relevent Sports Group, qui organise l’événement. « Il n’y a aucun autre tournoi de football de clubs international qui compte quatre équipes de championnat en compétition pour être qualifiées de meilleures au monde. »

C’est la troisième fois que le tournoi aura lieu, avec le North Carolina Courage triomphant en 2018 et Lyon l’emportant en 2019. À part Lyon, les trois autres équipes participant en 2021 sont toutes des participants pour la première fois.

Barcelone a remporté dimanche la Ligue des champions féminine. Photo AP / Martin Meissner

«La collection de talents qui participera au WICC de cet été à Portland est incroyable», a déclaré Susie Fiore, la directrice du WICC. « Être en mesure de couronner le champion du monde du club féminin à Portland, sans doute la meilleure ville de football féminin du pays, constituera une expérience emblématique pour les joueurs et les fans. »

Les joueurs participants sont parmi les plus grands noms du sport. Le contingent de Portland comprend la buteuse internationale de tous les temps Christine Sinclair, du Canada, ainsi qu’une paire d’anciens MVP de la NWSL parmi les milieux de terrain américains Crystal Dunn et Lindsey Horan. Becky Sauerbrunn et Sophia Smith, quatre fois défenseuses de l’année dans la NWSL, devraient également jouer pour les Thorns.

Houston s’appuiera sur la présence de Kristie Mewis et Jane Campbell ainsi que de Sophie Schmidt du Canada et de l’Angleterre Rachel Daly, la MVP 2020 de la NWSL. Lyon comprend la milieu de terrain américaine Catarina Macario ainsi que les stars internationales Ada Hegerberg, Wendie Renard et Amandine Henry. Barcelone devrait présenter la Nigériane Asisat Oshoala, l’Espagnole Jenni Hermoso et la Joueuse de l’année de la FIFA 2017 Lieke Martens.

« C’est prestigieux; vous pouvez montrer qui est la meilleure équipe du monde », a déclaré Hegerberg, la première lauréate du Ballon d’Or féminin, à propos du WICC dans son documentaire 2020 « My Name is Ada Hegerberg ».

« C’est vraiment important pour nous d’y aller et de montrer les qualités que nous avons et de gagner. »

Le tournoi se composera de quatre matchs joués en deux doubles. Dans le premier double, Lyon affrontera Barcelone tandis que les Thorns joueront le Dash. Cela mettra en place une finale Europe contre États-Unis le 21 août. Les clubs qui perdent dans le premier match double joueront dans le match pour la troisième place le même jour que la finale.