Barcelone lutte pour une victoire sur une équipe provocante de Cadix

Barcelone a répondu à son match nul de la première journée à Getafe pour assurer une victoire de deux buts sur Cadix. C’était le premier match de championnat de Barcelone à l’Estadi Olimpic alors que la construction est en cours au Camp Nou.

Ce jeu était également remarquable pour Lamine Yamal. Le joueur de 16 ans qui a participé au match nul contre Getafe la semaine dernière a commencé pour Barcelone. Ce faisant, il est devenu le plus jeune joueur à commencer un match de LaLiga pour Barcelone.

Les gardiens dominent les 45 premières minutes

Barcelone a dominé les 45 premières minutes. En termes de tirs, de possession et de ces statistiques, Barcelone était la meilleure équipe. Bien sûr, la seule statistique qui compte vraiment est le score. Le gardien de Getafe Jeremias Ledesma et Marc-André Ter Stegen de Barcelone ont assuré l’égalité à la pause.

Au cours de cette première mi-temps, Barcelone a tiré cinq tirs sur le but de Ledesma. Plusieurs d’entre eux, dont des tentatives de Lamine Yamal, Jules Kounde et Robert Lewandowski, ont testé le tireur espagnol. A chaque fois, Ledesma rencontra ces tentatives. Cependant, c’est son homologue dans le filet de Barcelone qui a réalisé le meilleur arrêt de la première mi-temps.

Roger Martí a dépossédé Jules Kounde à la mi-course et a eu la longueur du terrain pour reprendre le ballon. Roger a finalement dribblé le ballon juste au bord de la surface de réparation. Avec la sortie de Ter Stegen, l’Allemand a utilisé son épaule droite pour dévier le tir. C’est le seul tir que Cadix a réussi à faire cadré en première mi-temps.

Barcelone grince par Cadix en seconde période

En deuxième mi-temps, c’était un peu la même chose. Ledesma a été égal à toutes les tentatives de Barcelone. Gavi a frappé la barre transversale sur une tête, mais c’était aussi proche que Barcelone est venu. Cadix a tenté de frapper Barcelone au comptoir à plusieurs reprises. Même si aucun des tirs des visiteurs n’a atteint la cible, ils ont eu certaines des meilleures chances du match.

Pourtant, c’était Barcelone pour marquer le but. Une interaction rapide entre Ilkay Gundogan et Pedri a soutenu la défense de Cadix. L’Allemand a joué un ballon intelligent à travers la ligne arrière de Cadix, et Pedri en a eu assez sur le ballon pour le guider à travers les jambes de Ledesma.

Barcelone a ajouté le but d’assurance dans les arrêts de jeu. Le dégagement de Ter Stegen a trouvé Robert Lewandowski au milieu de terrain. L’attaquant polonais a dirigé le ballon vers Ferran Torres qui était assis juste à l’intérieur de la ligne de hors-jeu. Ferran a dribblé le ballon pour faire face à Ledesma avant de tirer un tir du pied gauche à travers le but dans le coin le plus éloigné. Après avoir établi une avance de deux buts avec quatre minutes de temps additionnel à jouer, Ferran Torres a scellé trois points pour Barcelone dans son stade temporaire.

