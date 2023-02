Barcelone lorgne la star française Marcus Thuram

La fenêtre de transfert de janvier s’est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais de nombreux potins circulent alors que les clubs se préparent à bouger cet été. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues.

TOP STORY: Barcelone se joint à la course pour Thuram

Barcelone garde un œil sur l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuramselon Diario Sport.

Le Français, dont le père Lillian Thuram a représenté Barcelone pendant ses propres jours de jeu, a 13 buts et quatre passes décisives en 20 apparitions en Bundesliga et DFB-Pokal cette campagne.

Malgré ce retour, Gladbach semble avoir admis qu’il perdrait le joueur de 25 ans à la fin de son contrat cet été, ce qui a suscité un intérêt croissant pour Thuram dans toute l’Europe.

En plus de Barcelone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Internazionale, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, Séville, Chelsea, Newcastle United, Arsenal et Aston Villa regardent tous l’international français, qui a représenté sa nation à la Coupe du monde.

C’est en faveur du Barca que Lillian a joué au Camp Nou, car cela signifiait que Marcus était passé par le FCB Escola (l’école phare de Barcelone), Lillian admettant également récemment qu’il aimerait voir son fils jouer pour le club.

Cela pourrait jouer un rôle important car Barcelone pourrait ne pas être en mesure de rivaliser financièrement avec certains des clubs susmentionnés – même en l’absence de frais de transfert – à la suite de récents rapports ailleurs sur le Blaugrana devant réduire leur masse salariale de plus de 200 millions d’euros cet été.

Marcus Thuram est sur le radar de presque toutes les grandes équipes européennes. Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– L’Atletico Madrid cherchera à rafraîchir son équipe avant la saison 2023-24 de LaLiga, rapporte COMMEbien qu’il soit ajouté qu’ils ne pourront pas rivaliser financièrement avec les clubs de Premier League en faisant cela. Yannick Carrasco, Thomas Lemar et José Maria Gimenez font partie de ceux qui pourraient partir, tandis que le défenseur central de Leicester City Caglar SoyuncuDéfenseur central de Gérone Arnau Martinez et milieu de terrain Alexandre Garciaarrière gauche du Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebainiarrière gauche des Wolverhampton Wanderers Hugo Bueno et milieu de terrain du Real Betis Guido Rodríguez sont tous envisagés. Il y a aussi des questions quant à savoir si Diego Simeone continuera ou non en tant qu’entraîneur.

– Les dépisteurs de Liverpool ont gardé un œil sur le milieu de terrain de Birmingham City, âgé de 18 ans Salle Georgesselon Initié du football. Il a été appelé “le prochain Jude Bellingham” pour avoir fait irruption dans l’équipe de Birmingham à un jeune âge. Leeds United s’est vu refuser une offre de 3 millions de livres sterling l’été dernier mais reste intéressé.

– Le directeur sportif de Bari, Ciro Polito, a admis lors d’une conférence de presse que l’attaquant Walid Cheddira pourrait partir. Comme cité par Corriere dello Sport, il a déclaré: “La volonté de Cheddira de rester à Bari était très élevée, mais il y a une ambition personnelle à prendre en compte. S’il y a sept, huit équipes de Serie A qui le regardent, comment peut-il être gardé si c’est son rêve?” Cela vient avec Napoli montrant de l’intérêt pour le joueur de 25 ans, qui a 13 buts et six passes décisives en 16 matches de Serie B cette saison et a également représenté le Maroc à la Coupe du monde.

– Le conseil d’administration de l’AC Milan a rencontré Olivier Giroudavec des négociations en cours pour parvenir à un accord sur un nouveau contrat pour l’attaquant qui se poursuivra jusqu’en juin 2024, rapporte Fabrice Romano. Une nouvelle série de pourparlers pour le joueur de 36 ans est attendue dans les prochains jours ou semaines.

– Le Gênes et l’Udinese prêtent attention à l’attaquant de Metz de 22 ans Georges Mikautadzéselon Calciomercato. L’international géorgien a inscrit 11 buts et cinq passes décisives en 21 matches de Ligue 2 cette saison.