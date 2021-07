Barcelone, le Real Madrid et la Juventus louent la décision du tribunal de Super League sur l’UEFA

Barcelone, le Real Madrid et la Juventus ont célébré une victoire sur l’UEFA vendredi alors qu’un tribunal a statué que l’instance dirigeante ne pouvait pas agir contre les membres fondateurs de la Super League européenne.

Neuf des 12 fondateurs se sont rapidement retirés du projet raté en avril, dont six équipes de la Premier League, de l’Atletico Madrid, de l’AC Milan et de l’Internazionale. Ils ont ensuite été soumis à une sanction financière de l’UEFA.

Pendant ce temps, plusieurs sources ont déclaré à ESPN que l’UEFA poursuivait des mesures disciplinaires sévères contre le Barça, Madrid et la Juve après avoir refusé de se distancier de la Super League, y compris une éventuelle interdiction de deux ans du football européen.

Cependant, les trois clubs ont porté l’affaire devant les tribunaux et ont publié vendredi une déclaration commune expliquant que l’UEFA a été obligée de « mettre fin à la procédure disciplinaire contre le [three] clubs et de supprimer les sanctions et restrictions imposées aux neuf clubs fondateurs restants. »

Les neuf autres clubs avaient chacun accepté de verser une contribution de bonne volonté combinée de 15 millions d’euros au profit du football pour enfants et de base à travers l’Europe.

Ils devaient également se voir refuser 5% de leurs revenus de compétitions de l’UEFA pendant une saison, à partir de 2023-24, et avaient accepté de payer des amendes pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros s’ils tentaient de participer à nouveau à une compétition non autorisée à l’avenir.

Le Barça, Madrid et la Juve sont restés inébranlables dans leur volonté de créer une compétition d’échappée. Joan Laporta et Florentino Perez, les présidents des deux clubs espagnols, ont continué à faire avancer les projets de Super League, se plaignant que la configuration actuelle de l’UEFA endommage le football.

« Nous avons le devoir de résoudre les problèmes très graves auxquels le football est confronté : l’UEFA s’est imposée comme le seul régulateur, l’opérateur exclusif et le propriétaire unique des droits des compétitions européennes de football », a ajouté le communiqué de vendredi.

« Cette position monopolistique, en conflit d’intérêts, nuit au football et à son équilibre compétitif. Comme le montrent de nombreuses preuves, les contrôles financiers sont inadéquats et ils ont été mal appliqués. Les clubs participant aux compétitions européennes ont le droit de régir leurs propres compétitions.

« Nous sommes ravis qu’à l’avenir, nous ne soyons plus soumis aux menaces permanentes de l’UEFA. Notre objectif est de continuer à développer le projet de Super League de manière constructive et coopérative, en comptant toujours sur toutes les parties prenantes du football : supporters, joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et associations nationales et internationales.

« Nous sommes conscients que certains éléments de notre proposition doivent être revus et, bien sûr, peuvent être améliorés par le dialogue et le consensus. Nous restons confiants dans la réussite d’un projet qui sera toujours conforme aux lois de l’Union européenne. »