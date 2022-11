Barcelone, l’Atletico Madrid s’écrasent, le Club de Bruges saisit sa chance et une nouvelle star émerge à Khvicha Kvaratskhelia | Nouvelles du football

La phase de groupes de la Ligue des champions s’est terminée mercredi soir avant le tirage au sort des huitièmes de finale de lundi.

Les vainqueurs de groupe comprennent trois clubs anglais à Manchester City, Chelsea et Tottenham, avec Liverpool également dans le chapeau en tant que finaliste.

Mais il y a eu des rebondissements ailleurs, avec Barcelone et l’Atletico Madrid éliminés de la compétition et le club belge du Club de Bruges bouleversant les chances de passer.

Des éliminations douloureuses de deux des plus grands clubs de la Liga au retour magique de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, nous revenons sur certaines des histoires les plus marquantes de la phase de groupes.

La douleur de l’Espagne alors que le Barça et l’Atletico s’écrasent

Image:

Les joueurs de Barcelone affichent leur déception après leur sortie de la Ligue des champions





“Nuit de terreur”, a crié la première page d’un journal sportif madrilène COMME après que l’Atletico Madrid et Barcelone aient été expulsés de la Ligue des champions à quelques heures d’intervalle la semaine dernière.

Barcelone était le premier, son destin scellé sans même qu’ils bottent un ballon, la victoire 4-0 de l’Inter Milan sur Viktoria Plzen lors du coup d’envoi précédent assurant qu’ils affrontaient le Bayern Munich sachant que la Ligue Europa leur faisait signe, puis somnambule vers une défaite 3-0.

L’entraîneur-chef Xavi a ensuite déploré des décisions qui leur avaient été défavorables lors des matchs précédents du groupe C. “Toutes sortes de choses nous sont arrivées en phase de groupes”, a-t-il déclaré. “Cela a été cruel avec nous.”

Mais d’autres, y compris leur milieu de terrain de 19 ans, Pedri, l’un des rares joueurs à sortir de la misérable campagne de la phase de groupes de Barcelone avec un quelconque crédit, ont dit ce qu’il en était.

“Bien sûr, c’est un échec”, a-t-il déclaré après leur humiliation face au Bayern. “Le Barça doit sortir du groupe et nous ne l’avons pas fait parce que nous ne le méritions pas. Après avoir vu ce qui s’est passé aujourd’hui, il est clair que nous ne sommes pas prêts à participer à la Ligue des champions.”

Les commentaires de Pedri reflétaient la dure réalité de la chute des quintuples vainqueurs, mais le football de la Ligue Europa est plus que leurs rivaux de la Liga, l’Atletico, finalistes de la Ligue des champions en 2014 et 2016, doivent s’attendre à terminer en bas du groupe B.

Si l’élimination de Barcelone a été douloureuse, qu’en est-il de celle d’Atleti ?

Ayant besoin d’une victoire contre le Bayer Leverkusen la semaine dernière, ils sont revenus deux fois par derrière pour porter le score à 2-2, puis ont reçu une bouée de sauvetage après le coup de sifflet final lorsqu’un contrôle VAR leur a accordé un penalty.

Alors que l’horloge indiquait 99 minutes au Wanda Metropolitano, Yannick Carrasco a vu son coup de pied arrêté, pour ensuite détourner par inadvertance le tir au but de Reinildo au-dessus de la barre après que Saul Niguez eut dirigé le rebond contre les boiseries.

Les événements étonnants ont couronné une nuit lugubre pour le football espagnol. Séville n’ayant pas non plus réussi à sortir du groupe G, une nation qui dominait l’Europe il n’y a pas si longtemps se retrouve avec le Real Madrid comme son seul représentant en phase à élimination directe.

Les équipes anglaises montrent que la Premier League pourrait

Image:

Manchester City s’est qualifié en tant que vainqueur de groupe





Alors que leurs rivaux espagnols ont enduré une phase de groupes éprouvante, les quatre équipes anglaises ont toutes progressé, soulignant le statut de la Premier League comme la plus forte d’Europe, ses clubs soutenus par une puissance financière qui dépasse de loin leurs homologues du continent.

Liverpool, finaliste la saison dernière, semblait en danger après avoir été humilié 4-1 par Napoli au stade Diego Armando Maradona et bien que ce résultat ait fini par leur coûter la première place du groupe A, leur progression vers les 16 derniers était autrement sereine , réalisé avec une série de cinq victoires consécutives.

La campagne de phase de groupes de Chelsea a suivi un schéma similaire.

En fait, ils se sont assis en bas après non pas un mais deux matchs dans le groupe F, la défaite 1-0 contre le Dinamo Zagreb qui a prouvé que Thomas Tuchel était le dernier en charge suivi d’un match nul avec le RB Salzburg à Stamford Bridge.

Ces premières luttes n’étaient finalement qu’un lointain souvenir, une victoire 2-1 à domicile contre le Dinamo mercredi soir les voyant à la première place, un peu comme Manchester City, qui a terminé avec un coussin de cinq points sur le Borussia Dortmund en groupe. G.

Tottenham était la seule équipe dont la situation est restée précaire jusqu’à la fin, mais tout a changé avec le superbe vainqueur du temps d’arrêt de Pierre-Emile Hojbjerg contre Marseille, un but qui les a propulsés au-dessus de l’Eintracht Francfort et dans les 16 derniers en tant que vainqueurs du Groupe D.

Mignolet aide Bruges à entrer dans l’histoire

Image:

Simon Mignolet a excellé pour le Club de Bruges lors de la phase de groupes





“Quiconque avait prédit cela à l’avance aurait été mis à l’asile”, a déclaré mardi l’entraîneur du Club de Bruges, Carl Hoefkens.

Le joueur de 44 ans, un ancien défenseur qui a eu des sorts avec Stoke City et West Brom pendant ses jours de jeu, venait de diriger les champions belges à travers le dernier match d’une campagne triomphale en phase de groupes. Cela en disait long sur tout ce qu’ils avaient dépassé et cela était teinté de regret.

“J’ai dit à mes joueurs que je ressentais une légère déception”, a-t-il déclaré à propos de la fin deuxième plutôt que vainqueur de groupe, un match nul et vierge avec le Bayer Leverkusen permettant à Porto de sauter au-dessus d’eux.

“Mais cela a rapidement fait place à la réalisation que nous avons réalisé quelque chose de très spécial.”

Bruges était considérée comme de loin l’équipe la plus faible du groupe B, avec l’Atletico Madrid, Porto et Leverkusen censés se battre pour les places de qualification, mais remarquablement, ils ont assuré leur place dans les 16 derniers avec deux matchs à jouer.

Ils ont remporté leurs trois premiers sans encaisser de but, battant Porto 4-0 au Dragao et battant l’Atletico 2-0 à domicile, terminant avec 11 points et cinq draps propres – le plus de la phase de groupes avec le Bayern Munich – à partir de six matches.

Leur record défensif stellaire doit beaucoup à l’ancien gardien de Liverpool Simon Mignolet, qui a effectué pas moins de 30 arrêts, le plus important de la phase de groupes, son arrêt de tir exceptionnel assurant que Bruges a concédé six buts de moins qu’eux. devrait ont, sur la base de xG.

Mais leur succès historique – historique parce que Bruges n’avait jamais atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions – n’est pas seulement une histoire de gardien de but stellaire. Cette équipe de Bruges peut aussi jouer. Tous les trois de Porto, Atletico et Leverkusen peuvent en témoigner.

Il y a de l’expérience dans l’équipe, les anciens défenseurs de Fulham et de Manchester City Denis Odoi et Dedryck Boyata s’assurant que Mignolet n’est pas le seul nom familier aux téléspectateurs de Premier League, mais il est surtout composé de jeunes passionnants.

En effet, en Raphael Onyedika, Kamal Sowah, Ferran Jutgla, Abakar Sylla, Bjorn Meijer, Tajon Buchanan et Andreas Skov Olsen, ils comptent pas moins de sept partants âgés de 23 ans ou moins.

Ils ne sont pas dans les 16 derniers pour faire le plein.

“Nous verrons ce qui sortira du tirage au sort mais avec ces cinq clean sheets, nous avons prouvé que nous étions stables”, a ajouté Hoefkens. “Nous croyons en notre qualité. Nous pouvons rendre la tâche difficile à n’importe quelle équipe.”

“Kvaradona” de Naples, la star de l’évasion

Image:

Khvicha Kvaratskhelia de Naples célèbre son but contre l’Ajax





Khvicha Kvaratskhelia de Naples peut ajouter Jurgen Klopp à sa liste croissante d’admirateurs.

“Il est vraiment bon, le garçon”, a déclaré le patron de Liverpool mardi soir. “Vraiment rapide. Quand il a l’avantage du premier moment, alors il est déjà parti. Il est effronté, il peut aller à l’intérieur, il va à l’extérieur, ça le rend toujours difficile. Bon joueur.”

Kvaratskhelia n’était pas très connu avant cette saison. Ou, du moins, pas en dehors de la Russie, où il a déjà joué pour le Lokomotiv Moscou et le Rubin Kazan, ou sa Géorgie natale, où, même à seulement 21 ans, il a longtemps été considéré comme une icône nationale.

Mais tout a changé avec son transfert de 10 millions d’euros à Naples cet été.

Ses performances éblouissantes avaient déjà propulsé Napoli en tête de la Serie A. Maintenant, il les a aidés à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions en tant que vainqueurs du groupe A devant Liverpool de Klopp.

Il est la star de la compétition, son talent passionnant et son style de jeu anarchique lui ont valu le surnom de “Kvaradona”, en référence à l’homme dont le stade de Naples porte désormais le nom.

De telles comparaisons pourraient peser lourdement sur un joueur mais pas sur Kvaratskhelia. C’est un joueur qui a démantelé Liverpool lors de sa toute première apparition en Ligue des champions, terminant la phase de groupes avec deux buts et trois passes décisives en cinq matchs à ajouter à ses six buts et cinq passes décisives en Serie A.

Napoli aura inévitablement du pain sur la planche pour le garder. Mais pour l’instant, avant d’envisager où il pourrait finir par se retrouver, il vaut mieux simplement l’apprécier et savourer le frisson d’un joueur qui vient de nulle part pour illuminer la plus grande scène.

L’ancienne magie de Messi demeure

Image:

Lionel Messi du PSG célèbre après avoir marqué contre le Maccabi Haïfa





Il semble extraordinaire que Lionel Messi soit toujours sans médaille de vainqueur de la Ligue des champions depuis 2015, mais cela pourrait-il être l’année qui change ? Après une première saison en demi-teinte au Paris Saint-Germain, mais seulement par ses normes astronomiques, le petit Argentin retrouve son rythme de croisière.

Avec quatre buts et quatre passes décisives, il termine la phase de groupes avec le deuxième total combiné le plus élevé de la compétition derrière son coéquipier Kylian Mbappe. En Ligue 1, il y a eu sept autres buts et 10 passes décisives en 12 matchs.

Messi aura 36 ans l’année prochaine. Les rumeurs d’un transfert potentiel à l’Inter Miami à la fin de la saison circulent. Mais ses performances en Ligue des champions ont aidé le PSG à se qualifier à nouveau pour les huitièmes de finale et, avec une Coupe du monde qui approche également, on a l’impression que le grand homme s’attaque à des affaires inachevées avant de partir.

La Ligue des champions n’a apporté au PSG que des chagrins d’amour ces dernières années. Une variation anormale de la différence de buts leur a même fait perdre la première place du groupe H contre Benfica mercredi soir, malgré la victoire de la Juventus à Turin lors de leur dernier match.

Mais avec Messi évoquant à nouveau son ancienne magie, il semble que le destin pourrait bien diriger son extraordinaire carrière vers une finale scintillante.

La Juve subit l’humiliation

Image:

Les joueurs de la Juventus montrent leur frustration lors d’une défaite 4-3 contre Benfica





Pour la Juventus, double vainqueur et huitième de finale des huit dernières saisons consécutives, au cours desquelles elle a atteint la finale à deux reprises, la phase de groupes aurait difficilement pu être pire.

Avec seulement trois points en six matchs dans le groupe H, il est étonnant qu’ils se soient même qualifiés pour la Ligue Europa, épargnés l’ignominie de se retirer complètement de l’Europe en raison de leur différence de buts supérieure – ou, plus précisément, moins terrible -. que le Maccabi Haïfa.

La plus grande humiliation est venue avec leur défaite 2-0 contre les champions d’Israël plus tôt ce mois-ci et alors qu’ils ont réussi à les battre à domicile, tous leurs autres matchs, contre Benfica et le Paris Saint-Germain, se sont terminés de la même manière.

Max Allegri s’est néanmoins accroché à son travail et espère que ses joueurs canaliseront leur frustration dans leurs performances en Serie A (ils sont actuellement septièmes) et leur prochaine campagne en Ligue Europa.

“Nous devrions être excités, en colère et nous remettre au travail”, a-t-il déclaré après la défaite 2-1 de mercredi contre le PSG. Il a raison, bien sûr, mais il faudra du temps pour que les cicatrices de cette désastreuse campagne de Ligue des champions se cicatrisent.