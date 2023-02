Barcelone, l’Atlético et l’AC Milan regardent Aubameyang

Après un mois de janvier incroyablement dramatique (et coûteux), la fenêtre de transfert est désormais fermée. Mais maintenant, nous nous tournons vers l’été et les rumeurs battent déjà leur plein ! Les dernières nouvelles sur les transferts, les potins et les buzz – ainsi que toutes les transactions conclues.

TOP STORY: Barcelone, l’Atletico, l’AC Milan regardent Aubameyang

Barcelone, l’Atletico Madrid et l’AC Milan sont tous en alerte après Pierre-Emerick Aubameyangl’omission de l’équipe de Chelsea en Ligue des champions, comme l’a rapporté Le courrier quotidien.

Depuis que la décision de l’entraîneur de Chelsea Graham Potter a été annoncée plus tôt cette semaine, plongeant dans le doute l’avenir d’Aubameyang à Stamford Bridge, le trio de géants européens s’est tous renseigné avant un éventuel déménagement estival.

Barcelone avait déjà montré son empressement à signer à nouveau Aubameyang en janvier, mais tout espoir d’y parvenir a été anéanti par les inquiétudes entourant les règles du fair-play financier.

Potter a dû laisser de côté un joueur pour pouvoir enregistrer trois des nouvelles recrues de Chelsea pour leur équipe de Ligue des champions, et beaucoup ont été surpris qu’Aubameyang soit l’homme à manquer.

Cela vient du fait que l’attaquant a déjà eu du mal à s’imposer comme une figure constante à Stamford Bridge avant la compétition à venir, avec Kai Havertz souvent utilisé en attaque.

Depuis qu’il l’a laissé hors de l’équipe, Potter a loué la conduite d’Aubameyang et a insisté sur le fait que l’attaquant n’avait rien fait de mal.

Cependant, certains proches d’Aubameyang soupçonnent que Chelsea vise à soulager l’attaquant dans le but de constituer une équipe plus jeune et de réduire la masse salariale du club.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être à la recherche d’un nouveau club au milieu de ses difficultés à Chelsea. Robin Jones/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– La Lazio a prévu une réunion pour discuter Sergej Milinkovic-Savicla situation contractuelle de l’international serbe, l’accord actuel de l’international serbe venant à expiration en 2024, rapporte Calciomercato, qui ajoutent que le milieu de terrain a déclaré qu’il ne voulait pas partir en transfert gratuit. La Juventus a refroidi son intérêt pour Milinkovic-Savic en raison de problèmes financiers, tandis que Newcastle United le veut et a pris contact avec son agent.

– Mundo Deportivo déclare que le Bayern Munich regarde Barcelone Ansu Fati et font tout leur possible pour signer le joueur de 20 ans. Les Bavarois n’ont pas encore fait d’offre, tandis que Manchester United, Arsenal et Tottenham Hotspur le regardent également.

– On a demandé au manager de West Ham United, David Moyes, si Déclan RizLe départ de est inévitable et, comme cité par L’indépendant, a répondu: “J’espère que ce n’est pas le cas, j’espère qu’il voit son temps ici.” L’Écossais a poursuivi: “Mais écoutez, on en parle beaucoup et quand vous voyez ce qui se passe pour les prix, je pense que Dec va faire exploser ça [price] hors de l’eau, c’est sûr, quand ça arrivera”, se référant aux frais record de Premier League de 106,8 millions de livres sterling payés par Chelsea pour signer Enzo Fernández de Benfica.

– Fabrice Romano a laissé entendre que le plan de l’attaquant du FC Salzbourg Noé Okafor est de rejoindre un club de ligue supérieure pendant l’été. Les clubs anglais et allemands avaient voulu signer l’international suisse en janvier, mais il a plutôt choisi d’attendre l’été pour se préparer à un grand déménagement.

– Deux clubs brésiliens espèrent signer l’ailier de Fenerbahçe Diego Rossi en prêt, selon Ekrem Konour. L’Uruguayen, qui représentait auparavant LAFC, a réussi trois buts et 10 passes décisives en 32 apparitions dans toutes les compétitions cette saison.