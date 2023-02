Barcelone, LaLiga dans un bras de fer constant

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le club était constamment dans une lutte acharnée avec la Liga au sujet des limites financières qui lui étaient imposées.

Laporta a accusé LaLiga d’avoir modifié ses propres règles pour empêcher le Barça d’enregistrer et de signer des joueurs et a déclaré qu’il continuerait à combattre la ligue espagnole avec des plans en place pour renforcer davantage l’équipe cet été.

Le Barça a déjà poursuivi LaLiga en justice pour l’enregistrement du contrat de Gavi. Le club catalan a remporté une commande pour faire enregistrer les nouveaux mandats du milieu de terrain adolescent en Liga en janvier.

“LaLiga fixe des limites en fonction de vos comptes”, a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse jeudi qui a duré plus de deux heures et l’a également vu parler de Lionel Messi, des transferts, de la signature du fils de Ronaldinho et de bien d’autres problèmes.

“Nous avons hérité d’un club dépassant sa limite de 300 à 350 millions d’euros. Nous avons réduit [the wage bill] d’environ 100 millions d’euros mais ont maintenu une équipe compétitive. D’ici l’été, ce sera 170 millions d’euros. Nous dépassons toujours la limite mais nous avons sauvé le Barça de la ruine financière. Ce dont nous avons hérité ne peut pas être réparé du jour au lendemain.

“Cela pousse LaLiga à nous appliquer des règles encore plus restrictives. Nous avons fait un énorme effort, en vendant des actifs, pour enregistrer des joueurs. Chaque fois que nous surmontons un obstacle, LaLiga change les règles pour que nous ne le fassions plus.”

“C’est un bras de fer constant. Nous allons essayer d’assouplir leurs règles car elles ne nous permettent pas de rivaliser dans des conditions égales avec nos rivaux européens. Les règles sont plus bienveillantes dans d’autres ligues.”

Interrogé sur un exemple de changement de règle, il a déclaré: “Nous pourrions commencer par la question de la vente d’actifs. LaLiga a changé la règle à ce sujet, ils sont libres de le faire … Nous avons vendu des actifs pour construire une équipe plus compétitive; puis ils ont changé la règle et mis une limite de 5 % [of a club’s revenue] sur les ventes d’actifs.”

Malgré les problèmes du Barça à respecter les contrôles économiques de la Liga, Laporta a insisté sur le fait qu'”il ne sera pas nécessaire” de transférer des joueurs moyennant des frais importants cet été. Il a également déclaré que le club envisageait de se renforcer.

Joan Laporta a accusé LaLiga de changer ses propres règles. David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

“Nous sommes prêts à répondre à [coach] Les besoins de Xavi”, a déclaré Laporta. “Il ne sera pas strictement nécessaire de vendre pour s’inscrire. Nous avons d’autres solutions.”

Un joueur qui a été lié à un départ du Camp Nou est Ansu Fati. L’attaquant a lutté pour le temps de jeu cette saison depuis son retour d’une blessure à long terme et il y a un intérêt signalé de plusieurs équipes de Premier League.

Laporta a confirmé sa rencontre avec l’agent d’Ansu, Jorge Mendes, récemment, mais a souligné que le club n’envisageait pas de laisser partir l’international espagnol.

“Son agent est venu ici mais Ansu est un joueur de Barcelone et nous avons beaucoup d’espoir en lui”, a déclaré le chef du Barça.

“Pour le moment, nous n’envisageons pas [transferring him]. Vous ne pouvez pas prédire l’avenir avec qui que ce soit, mais c’est un joueur en qui nous avons beaucoup confiance. Nous ne sommes pas non plus au courant de mouvements de la part du joueur.”

Laporta a également été pressé sur sa relation avec l’ancien joueur du Barca Messi suite aux commentaires de son frère cette semaine. Matias Messi a déclaré qu’un “nettoyage” serait nécessaire pour que la star argentine revienne un jour en Catalogne, y compris le retrait de Laporta, dans des remarques pour lesquelles il s’est depuis excusé.

“Leo est l’héritage du Barca”, a déclaré Laporta. “Nous sommes très fiers de l’avoir eu ici. C’est le meilleur de tous les temps. Mais ne me faites pas parler de Leo au-delà de ça. Il joue pour [Paris Saint-Germain] et je ne parle pas des joueurs des autres clubs.

“Quant à son frère, il s’est excusé et c’est tout. Je n’y accorde plus d’importance … cela n’a rien à voir avec la relation entre le club et Leo. Cela ne l’impacte pas.”

Laporta a également confirmé le projet du Barça de confier un contrat au fils de l’ancien international brésilien Ronaldinho. ESPN a révélé en janvier que Joao Mendes de Assis Moreira, 17 ans, s’entraînait avec le club en attendant une décision sur l’opportunité de lui accorder un contrat permanent.

“Nous sommes vraiment heureux que Ronaldinho – et son frère, Roberto – aient pensé au Barca pour poursuivre la carrière de son fils”, a déclaré Laporta.

“Il était aux Corinthians, il est très jeune et il s’entraîne avec nous, mais nous allons lui donner un contrat. Il y a quelques choses à finaliser. Nous ne savons toujours pas si avec l’équipe U19 B ou [another team]mais nous sommes très heureux avec lui.”

Laporta a également fait l’éloge de Xavi, qui a remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur du Barça le mois dernier – la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite – et a huit points d’avance sur l’équipe en tête de la Liga.