Barcelone ira en justice s’il est puni pour son rôle en Super League, déclare le président Laporta

Barcelone Le président s’est engagé vendredi à saisir le Tribunal arbitral du sport si l’UEFA punissait le club pour son rôle dans la future compétition de Super League.

J’ai dit (au président de l’UEFA Aleksander) Ceferin que nous n’allions pas nous excuser et que nous n’allions pas payer une amende injustifiable. S’ils nous infligent une amende, nous irons au TAS, a déclaré Laporta.

Nous nous battrons pour protéger les intérêts de Barcelone et développer un modèle de football durable. Tous les clubs perdent de l’argent.

Sur la douzaine de clubs qui voulaient former la nouvelle ligue échappée hors du contrôle de l’UEFA, seuls Barcelone, le Real Madrid et la Juventus sont encore à bord. Les autres ont rapidement abandonné la proposition au milieu d’une réaction brutale des autorités et des fans de football.

Les neuf clubs qui se sont installés avec l’UEFA sont : l’AC Milan, l’Inter Milan, l’Atltico Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham, ainsi que les finalistes de la Ligue des champions Chelsea et Manchester City.

Ces clubs ont accepté les conditions de l’UEFA de renoncer à 5% de leurs prix en espèces des compétitions européennes au cours de la saison 2022-2023 et de payer un total de 15 millions d’euros (18,4 millions de dollars) en geste de bonne volonté au profit des enfants, des jeunes et du football de base.

Cette semaine, l’UEFA a ouvert des procédures disciplinaires contre les trois réfractaires de la Super League qui risquent d’être bannis de la Ligue des champions.

L’UEFA n’a donné aucun calendrier pour les affaires disciplinaires attendues contre les trois qui se sont tous qualifiés au mérite pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Les trois clubs ont entamé une action en justice devant un tribunal de Madrid contre l’UEFA et la FIFA, l’instance mondiale du football. Un juge a demandé à la Cour européenne de justice de Luxembourg d’examiner si les restrictions imposées aux clubs rebelles enfreignent les lois de l’Union européenne.

Les statuts juridiques de l’UEFA et de la FIFA interdisent aux clubs de porter les litiges devant les tribunaux ordinaires en dehors des organes judiciaires du football qui reconnaissent également le TAS comme une autorité supérieure.

