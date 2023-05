Barcelone invitera Gerard Pique à la fête de célébration de la Liga, selon un rapport

Barcelone est bel et bien sur le point de se délecter de la gloire de la Liga. Avec seulement cinq matchs à jouer, les géants espagnols sont les favoris pour décrocher leur premier trophée de championnat en quatre ans. Maintenant, les derniers rapports suggèrent que Barcelone envisage d’inviter Gerard Pique, qui a pris sa retraite l’année dernière, à se joindre aux célébrations lorsqu’ils obtiendront finalement le titre.

Le journaliste espagnol Toni Juanmarti a fait la révélation. « Barcelone a l’intention d’inviter Gerard Pique avant les festivités qui auront lieu s’ils finissent par remporter la Ligue », lit-on dans son tweet.

El Barça SÍ tiene la intención de invitar a Piqué de cara a los festejos que se llevarán a cabo si se acaba conquistando la Liga.— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 12 mai 2023

Les fans inconditionnels du Barça sont ravis de savoir que l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club pourra célébrer le triomphe de Barcelone.

Le geste de Barcelone est un hommage approprié à Pique car il est une véritable légende du club.

L’Espagnol de 36 ans a annoncé sa retraite du football professionnel en novembre 2022. Pique avait révélé la nouvelle en partageant un touchant message vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux. L’ancien défenseur espagnol a exprimé sa gratitude aux fans et a déclaré: « C’est le moment de mettre fin à cette étape de ma vie. J’ai toujours dit qu’après Barcelone, il n’y aurait plus d’autre club, et c’est comme ça. Je deviendrai un fan régulier. Je soutiendrai l’équipe. »

Gerard Pique a remporté un énorme succès au Camp Nou et a marqué 52 buts en 615 matchs pour son club d’enfance. Pique est triple vainqueur de la Ligue des champions et huit fois vainqueur de la Liga avec Barcelone.

Barcelone visera à décrocher le titre de la Liga lorsqu’ils se rendront au stade RCDE ce week-end pour affronter l’Espanyol dans le derby catalan. Une victoire dans ce match suffira à Barcelone pour être sacré champion d’Espagne. Le Barça avait enregistré une victoire 1-0 contre Osasuna lors de son dernier match en Liga. Jordi Alba a marqué le but gagnant dans ce match.

Après que Barcelone ait remporté la Liga, l’accent sera mis sur la saison des transferts d’été. Selon certaines informations, le club fait pression pour la prolongation du contrat d’Ousmane Dembele. Il y a aussi un énorme buzz autour d’un éventuel retour de Lionel Messi.